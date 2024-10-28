تابع Invezz على Telegram و Twitter و Google الإخبار ي للحصول على تحديثات فورية >

ارتفع سهم روبن هود بنسبة 4% على خلفية الأخبار التي تفيد بأن المنصة ستطرح عقودًا قابلة للتداول بناءً على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

Advertisement هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

ومن المتوقع أن تصبح عقود كامالا هاريس ودونالد ترامب متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة اعتبارًا من اليوم.

Advertisement

إن المشتقات التي تنوي الشركة إدراجها ستسمح للعملاء بشراء وبيع العقود التي ستكون في الواقع بمثابة تكهنات بالفائز النهائي في الانتخابات.

ورغم أن هذه العقود كانت موجودة في الماضي أيضاً، إلا أنها لم تكتسب زخماً إلا في السنوات الأخيرة.

تغيير كبير في لعبة Robinhood

Copy link to section

تحتوي Robinhood بالفعل على عنصر المقامرة على منصتها، وهو الأمر الذي تنفيه ولكنها تعرضت لانتقادات متكررة بسببه.

قبل أكثر من ثلاث سنوات، وجدت شركة روبن هود نفسها متورطة في جنون ميمات GME. بدأ مستخدموها في شراء أسهم شركات لا تتمتع بقوة أساسية وكانت تتداول ببساطة بناءً على الضجيج.

أصبحت المنصة بمثابة مخطط سريع للثراء للعديد من المستثمرين الأفراد الأصغر سنا، حيث يعرض الناس بفخر كيف راهنوا بمدخراتهم أو رواتبهم بالكامل على سهم معين.

ومع انتشار هذا الهوس بالميمات إلى أسهم أخرى، أصبح مكانًا شائعًا في حد ذاته. فقد اشترك الناس في روبن هود لأنه كان وسيلة عملية للمراهنة على الشركات.

إذا لم تكن اللوائح كذلك

آه، في الولايات المتحدة، كانت شركة روبن هود لتتحول بالفعل إلى شركة مقامرة. على الأقل كان هذا هو نوع الجمهور الذي اجتذبته.

ومع ذلك، وبما أن المقامرة لا تزال غير شائعة في الولايات المتحدة، فقد اضطرت الشركة إلى الالتزام بأسواق رأس المال الرئيسية.

لا يعني هذا أن روبن هود لا تستطيع تنويع أعمالها في المستقبل. فالعقود مثل تلك التي تم إطلاقها لانتخابات هذا العام سوف تُستخدم في النهاية في أحداث أخرى أيضًا.

وسوف يأتي قريباً دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي وغيرهما من الأحداث الرياضية الكبرى. ولن تكون جوائز الأوسكار وجوائز نوبل والألعاب الأولمبية بعيدة عن هذا.

يعتمد Robinhood على قاعدة بيانات كبيرة من المستخدمين الذين سيكونون سعداء بالقدرة على الرهان على هذه الأحداث، دون الحاجة إلى التسجيل على موقع مراهنة.

قد يكون هذا التخصص الجديد بمثابة دعم لنمو الشركة في المستقبل.

السوق في صالح دونالد ترامب

Copy link to section

لقد كانت هذه الانتخابات واحدة من أكثر الانتخابات تقلبا في التاريخ الحديث.

ونتيجة لذلك، اجتذبت أسواق المراهنة قدرًا كبيرًا من الاهتمام والمال.

تميل اتجاهات الرهان قبل الأحداث الكبرى إلى إظهار انعكاس للنتيجة النهائية.

ومع ذلك، يمكن للأسواق أيضا أن تخطئ في تسعير أسهم الخاسرين بشكل كبير، وهو ما حدث في عام 2016 عندما خسرت هيلاري كلينتون، المفضلة الواضحة، أمام دونالد ترامب.

وهذا الاتجاه نحو التسعير الخاطئ هو ما يبحث عنه المقامرون الأذكياء.

مع اقتراب موعد الانتخابات، بدأ المراهنون يراهنون بشكل كبير على دونالد ترامب، مما يزيد من احتمالات فوزه.

إن أولئك الذين دعموا دونالد ترامب في وقت مبكر من السباق يجلسون على الأرباح بينما أولئك الذين عارضوا جو بايدن حققوا المال بالفعل منذ انسحابه.

قد تدخل كامالا هاريس الانتخابات وهي الأضعف في عالم المراهنات. لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنها لا تستطيع هزيمة ترامب.

كلما كانت فرصها في الفوز أقل، كلما أصبح من الأفضل المراهنة على نجاحها في النهاية.