جسر NFT الخاص بـ Shiba Inu ينطلق على Shibarium: ما هو التالي لسعر SHIB؟

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كشف فريق Shiba Inu (SHIB) عن تفعيل جسر NFT على blockchain Layer2 الخاص بهم، Shibarium.

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تهدف الوظيفة الجديدة إلى تسهيل عمليات سحب وإيداع الرموز غير القابلة للاستبدال المستندة إلى Ethereum.

لن يحتاج المتحمسون إلا إلى ربط محافظ الويب 3 الخاصة بهم، مثل MetaMask و TrustWallet، مما يؤدي إلى توسيع نطاق تداول العملات المشفرة.

من المرجح أن يفتح جسر NFT مشروع Shiba Inu لقاعدة ضخمة من المستخدمين، مع استمتاع المتحمسين بميزات مربحة مثل سرعة إنهاء المعاملات وانخفاض رسوم المعاملات.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت سلسلة الكتل Layer2 (Shibarium) شعبية كبيرة منذ إطلاقها في أغسطس 2023، مما يسهل حوالي 436 مليونًا اعتبارًا من هذا المنشور.

شيبا إينو تهدف إلى التخلص من وضع عملة الميم

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انضمت SHIB إلى عالم العملات المشفرة باعتبارها أصلًا ميميًا، حيث اعتمدت على الضجيج دون أي فائدة حقيقية في العالم الحقيقي. ومع ذلك، ظل مطوروها يكافحون للارتقاء فوق أصل الميم.

عمل فريق Shiba Inu على تطوير المشروع ليصبح شبكة مالية لامركزية قوية.

أدى هذا المسعى إلى إنشاء DEX ShibaSwap وسلسلة الكتل L2 Shibarium.

يؤكد أحدث جسر NFT على التزام المشروع بتحويل Shiba Inu من عملة مشفرة إلى قوة مالية ذات حالات استخدام في العالم الحقيقي.

أداء سعر SHIB

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ارتفعت أسعار شيبا إينو إلى اللون الأخضر وسط انتعاش ملحوظ للمشترين. فقد ارتفعت بنسبة 10% خلال اليوم الماضي لتحوم حول 0.00001825 دولار.

Source – Coinmarketcap

برز الزخم القوي مع ازدهار سوق العملات المشفرة بعد القفزة الأخيرة التي حققها البيتكوين إلى ما يزيد عن 71000 دولار.

يتوافق الزخم الحالي لسهم SHIB مع تفاؤل المحللين بشأن تحقيق أهداف سعرية جديدة.

سيعمل جسر NFT على توفير سيولة كبيرة للمشروع. علاوة على ذلك، تظل مبادرة حرق الرموز الخاصة بـ SHIB حاسمة في ضمان استقرار تحركات الأسعار في الأوقات القادمة.

في هذه الأثناء، سلطت منصة تحليل البيانات CoinCodex الضوء على إمكانية ارتفاع سعر Shiba Inu إلى 0.05 دولار أو 1 دولار.

يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن تحقيق هذه الأهداف يبدو مستحيلاً، فإن SHIB لديه ما يلزم لتحقيق ارتفاع كبير في الأسعار.

أشارت CoinCodex إلى النمو الهائل الذي حققه الرمز المميز بنسبة 85،000،000٪ في عام 2021.

وعلاوة على ذلك، أبرز التحليل أن تكرار مكاسب عام 2021 يمثل تحديًا لـ SHIB، مشيرًا إلى المعروض الضخم المتداول الذي يتجاوز 589 تريليون عملة وأداء السوق الواسع.

وأضافت CoinCodex أن حرق الرموز أمر بالغ الأهمية في حل مشكلات إمدادات Shiba Inu.

ساهم حرق 410 تريليون رمز من قبل المؤسس المشارك لـ Ethereum، فيتاليك بوتيرين، في الأداء المتفوق لـ SHIB في عام 2021.

أكد التحليل أن تقليص المعروض من شيبا إينو أمر حيوي للوصول إلى مستوى 0.01 دولار. ومع ذلك، يبدو إزالة تريليونات الرموز غير واقعي في الوقت الحالي.

وأضافت CoinCodex أيضًا أن وصول SHIB إلى 1 دولار “أمر مستحيل نظريًا” لأنه سيتطلب 589 تريليون دولار من القيمة السوقية.

Source – CoinCodex

بلغت القيمة السوقية لشركة شيبا إينو حوالي 3 تريليون دولار خلال أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2021.

تفتخر شركة SHIB بقيمة سوقية تبلغ 10.72 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من وقت كتابة هذه السطور، مع إجمالي المعروض يبلغ 1 كوادريليون.

تشير CoinCodex إلى أن الحالة الحالية لـ Shiba Inu تجعل من الصعب حتى الارتفاع إلى مستويات سعرية أقل مثل 0.01 دولار و 0.001 دولار.