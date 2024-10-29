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مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أيام قليلة، يستعد المصنعون لتحولات سياسية محتملة قد تعيد تشكيل مسار الصناعة لسنوات.

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في حين أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أحد أفضل أعوامها، تظل العديد من الشركات حذرة بشأن المجهول، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية في ظل الرسوم الجمركية المحتملة التي يفرضها ترامب.

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ومن ناحية أخرى، قد يؤدي فوز الحزب الديمقراطي إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن ترتفع أسهم الشركات الصناعية في مؤشر راسل 1000، باستثناء بوينج، بنحو 22% في عام 2024، وهو ما يعكس عن كثب ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ويتم تداولها عند حوالي 25 مرة من الأرباح المتوقعة لعام 2025، وهي علاوة على مضاعف السوق البالغ 21 مرة.

وقال تيموثي فيوري، رئيس معهد إدارة التوريدات (ISM) في تقريره لشهر أكتوبر/تشرين الأول: “يظل الطلب ضعيفا، حيث أظهرت الشركات عدم رغبة في الاستثمار في رأس المال والمخزون بسبب السياسة النقدية الفيدرالية… وعدم اليقين بشأن الانتخابات “.

من المتوقع أن يظل الطلب على الذكاء الاصطناعي والفضاء ثابتًا

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استفاد المصنعون هذا العام من الإنفاق الكبير على البنية التحتية للكهرباء والذكاء الاصطناعي.

مع قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بضخ المليارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ارتفع الطلب على المعدات، وبالتالي الحاجة إلى أجزاء الطائرات والطائرات النفاثة الجديدة، مما يدفع النمو لموردي الفضاء والطيران.

وعلى الرغم من الركود الصناعي الأوسع نطاقا، فمن المتوقع أن يظل الطلب على الذكاء الاصطناعي والفضاء ثابتا حتى عام 2025.

ومع ذلك، فقد شهدت شركة بوينج عامًا صعبًا. فقد انخفض سهمها بنحو 41% منذ بداية العام، على النقيض من المكاسب الأوسع التي حققتها الصناعة، مع استمرار مشكلات الإنتاج والجودة، إلى جانب إضراب نقابة عمال الماكينات.

وفي حين يظل الطلب مرتفعا، تواجه الشركة مجموعة من العقبات الخاصة بها، بما في ذلك التدقيق التنظيمي الإضافي وقيود الإنتاج.

تغييرات محتملة في التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية

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إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات، فإن خططه لزيادة الرسوم الجمركية قد تشكل تحديات جديدة.

قد تبدو استراتيجيته لإعادة المزيد من التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال الرسوم الجمركية مفيدة في ظاهرها.

ومع ذلك، فإن زيادة الرسوم الجمركية غالبا ما تثير ردود فعل انتقامية، وقد تؤثر حرب تجارية جديدة على بعض أكبر الشركات المصنعة في الولايات المتحدة، وخاصة في صناعة الطيران والفضاء.

على سبيل المثال، تعد الصين أحد العملاء الرئيسيين لشركة بوينج، إذ تمتلك شركة طيران جنوب الصين حوالي 200 طائرة بوينج 737.

ولكن بكين قد توقف طلبيات بوينج المستقبلية إذا أثرت الرسوم الجمركية الجديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

كما أن الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات المصنعة الأوروبية قد تؤثر أيضًا على شركة بوينج التي لا تصنع طائرات في أوروبا.

يمكن لشركة إيرباص، التي تصنع الطائرات النفاثة في موبايل بولاية ألاباما، أن تستفيد بسبب عملياتها في الولايات المتحدة، مما يمنحها أفضلية محتملة في مثل هذا السيناريو.

قد يكون الموردون مثل شركة GE Aerospace، التي تخدم كل من إيرباص وبوينج، أقل تأثرًا بشكل مباشر بالرسوم الجمركية، على الرغم من أنهم أيضًا يرغبون في تجنب الاضطرابات المرتبطة بإنتاج بوينج وعدم اليقين الجيوسياسي.

إعادة التصنيع إلى الداخل يجلب فرص العمل، لكن الزخم الصناعي لا يزال ضعيفا

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لقد حققت الجهود المبذولة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة من خلال التعريفات الجمركية والسياسات الحكومية نتائجها على مدى السنوات القليلة الماضية.

منذ ولاية ترامب الأولى، ارتفعت معدلات التوظيف في هذا القطاع مع قيام الشركات بتكثيف الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات والبطاريات والسيارات.

ارتفعت العمالة في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من 12.4 مليون عامل في نهاية عام 2016 إلى 12.9 مليون بحلول سبتمبر 2024، وهو ما يمثل نموًا ثابتًا خلال إدارتي ترامب وبايدن.

ولكن إعادة التصنيع إلى الداخل وحده لم يحل التحديات الأكبر التي يواجهها القطاع.

وينعكس هذا القيد في أداء اللاعبين الرئيسيين مثل روكويل أوتوميشن وهانيويل، والتي تخلفت عن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأداء على مدى العامين الماضيين، بعائدات متوسطة بلغت 8% فقط.

وعلاوة على ذلك، كان مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي يشير إلى نمو التصنيع، أعلى من 50 مرة واحدة فقط في العامين الماضيين، مما يسلط الضوء على ضعف صناعي عميق.

انخفاض أسعار الفائدة قد يكون بمثابة ريح مواتية قصيرة الأجل

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ربما تؤدي الانتخابات إلى حل بعض الشكوك، لكن الشركات المصنعة تظل حذرة.

ومع ذلك، فإن أحد العوامل الداعمة قد يأتي في شكل انخفاض أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2025، وهو ما من المرجح أن يساعد في تعزيز الإنفاق الرأسمالي وزخم الطلب في جميع أنحاء الصناعة.

وكتبت المحللة ساري بوروديتسكي من شركة جيفريز في تقرير حديث: “من المتوقع أن يتسارع زخم الطلب في أواخر عام 2024 وحتى عام 2025 بعد الانتخابات الأمريكية وخفض أسعار الفائدة بالنظر إلى معدلات استغلال الطاقة المرتفعة تاريخيًا في تصنيع السلع المعمرة”.

مع استعداد الشركات المصنعة لعام جديد، فإنها تأمل في استقرار السياسات واستمرار الدعم من خفض أسعار الفائدة.

لكن كل الأنظار تتجه نحو نتائج الانتخابات، مع العلم أنها قد تؤدي إما إلى تحفيز النمو أو إعاقته، اعتمادا على النتيجة.