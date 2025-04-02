الابتكار عبر الحدود Remittix (RTX) هو أفضل استثمار مقارنة بـ Cardano (ADA) و Binance Coin (BNB) لتحقيق مكاسب في أبريل، وفقاً للخبير البارز

على الرغم من أن Cardano (ADA) وBNB يظلان لاعبين مهمين في مجال التشفير، فإن التركيز الشديد على المرافق في العالم الحقيقي يثير الاهتمام بالمشاريع الناشئة التي تهدف إلى تبسيط التمويل العالمي.

بفضل ابتكاراتها عبر الحدود، قد توفر Remittix (RTX) مستوى الاضطراب – والعوائد اللاحقة – الذي كان يتوق إليه تجار العملات المشفرة المخضرمون والمستثمرون المؤسسيون على حد سواء.

عامل ADA: مجتمع ملتزم يواجه ضغوط قصيرة المدى

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تتمتع منصة Cardano (ADA) بمجتمع راسخ يدعم مهمتها في تقنية blockchain المستدامة التي توفر الأمان إلى جانب قابلية التوسع.

تشير البيانات التي تم جمعها بواسطة TapTool إلى أن حاملي ADA تجاوزوا مدة ملكية 70% لأكثر من عام واحد.

إن عدد المضاربين على المدى القصير السائد في السوق لا يظهر مستوى الولاء الذي يظهر هنا.

يُعتقد أن فترة الاحتفاظ الطويلة بكاردانو لأكثر من 70% من مالكي ADA من شأنها خلق الاستقرار من قوى السوق لأنهم يركزون على معالم تطوير المشروع وأهداف الاستخدام في العالم الحقيقي.

يواجه كاردانو انخفاض كبير في السوق حيث انخفض سعره بأكثر من 34٪ خلال شهر مارس من 1.17 دولار إلى القيمة الحالية 0.6875 دولار.

ويوضح انخفاض السوق مدى اعتماد كاردانو على الحفاظ على التوازن الاستراتيجي بين آفاقها المستقبلية وعوامل الضغط الحالية على مستوى السوق.

المصدر: CoinGecko.com

لقد أدت المخاوف الاقتصادية الكلية المتزايدة مثل الحروب التجارية ومخاوف الركود إلى خلق موقف متحفظ في السوق، مما يفرض تحديات على المشاريع الواعدة التي تحاول ترسيخ نفسها.

تظل التوقعات المستقبلية لكاردانو آمنة، لكن صراعاتها الحالية تشير إلى أن المستثمرين يريدون استكشاف الفرص الناشئة حديثًا إلى جانب تنوع المحفظة.

التطور المستمر لـ BNB

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تقدم BNB أداءً أفضل من Bitcoin بالإضافة إلى العملات البديلة من الطبقة 1 مثل Cardano لأن نظامها البيئي يستمر في النمو بشكل كبير.

تشير بيانات DeFi Llama إلى أن القيمة الإجمالية المحجوزة في أنظمتها البيئية ارتفعت إلى 5.17 مليار دولار خلال شهر مارس.

خلال تلك الفترة الزمنية، أعادت شبكات الطبقة الأولى الشهيرة أصولها إلى المستثمرين.

تستخدم الشبكة إجراءات الحرق في الوقت الفعلي لتقليل رسوم الغاز المولد بنسبة محددة مسبقًا.

خلال الأيام السبعة الماضية، تسببت 939 رمز BNB في خسارة 577,838 دولارًا أمريكيًا من خلال معاملات الحرق.

وصل إجمالي حرق العملات المعدنية من خلال هذه الآلية إلى حوالي 160 مليون دولار.

تستمر عملة Binance Coin في الحفاظ على نفسها فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا، وبالتالي تقديم إشارة إيجابية.

سعر BNB يستقر حاليًا عند 612 دولارًا، ويأمل المستثمرون أن يستمر في الارتفاع لأن المتداولين يهدفون إلى الوصول إلى نقطة المقاومة المهمة عند 790 دولارًا، والتي سجلت أعلى نقطة لها في ديسمبر.

المصدر: CoinGecko.com

Remittix: سد الفجوات عبر الحدود

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تمثل Remittix (RTX) منافس صاعد بين العملات المشفرة التي تستهدف حل التحديات المالية الأساسية للتحويلات المالية الدولية بين الحدود.

وتواجه الصناعة مشكلات طويلة الأمد لأن المعاملات التجارية في الخارج عانت من ضعف السرعة وتكاليف الخدمة الباهظة.

الهدف الأساسي لـ Remittix هو تحويل أنظمة التحويلات المالية من خلال حلول تحويل سريعة وبأسعار معقولة.

ويحتل المشروع مكانة متقدمة في الاستخدام العملي حيث أن هذا الهدف المبتكر يثير اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بشأن العملات المشفرة الجديدة.

يظهر السوق دعمًا قويًا لما تهدف Remittix إلى تحقيقه.

أبدى كل من الداعمين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد اهتمامًا متزايدًا بـ Remittix لأن المنصة حققت 14.3 مليون دولار وباعت 525 مليون رمز RTX بسعر 0.0734 دولار لكل منها.

وتشير الاستثمارات الكبرى الأخرى إلى اعتقاد متزايد في السوق بأن شركة Remittix سوف تستحوذ على جزء مهم من حجم معاملات التحويلات المالية السنوية التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

ويظهر المشروع وعدًا قويًا باستقطاب اعتماد واسع النطاق في السوق باعتباره حلاً للدفع عبر الحدود قادرًا على توفير السرعة العالية جنبًا إلى جنب مع الشفافية والتكاليف المعقولة.

رأي الخبراء: لماذا قد يتفوق Remittix على ADA وBNB

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في حين تتمتع كل من Cardano وBinance Coin بقيمة سوقية كبيرة ومجتمعات مخلصة، يزعم بعض الخبراء أن هذه الرموز الأكثر رسوخًا قد تواجه عوائد متناقصة – على الأقل في الأمد القريب.

في المقابل، قد تشهد Remittix، مع تركيزها على احتياجات السوق العالمية الضخمة وزخم بيع الرمز الناجح، ارتفاعًا أكثر حدة في أبريل.

ويشير المطلعون على الصناعة أيضًا إلى أن Remittix، باعتبارها شركة جديدة نسبيًا، تستفيد من عنصر الاكتشاف.

غالبًا ما تؤدي الأخبار الكبيرة حول قوائم التبني أو التبادل إلى ارتفاع سريع في الأسعار، خاصةً عندما يعالج المشروع عدم الكفاءة في العالم الحقيقي.

وبالتالي، قد ينظر المستثمرون الذين ينجذبون إلى إمكانات نمو أعلى إلى Remittix باعتبارها اقتراحًا أكثر إقناعًا من المشاريع القديمة حيث انتهت بالفعل معظم “دورة الضجيج”.

Remittix هو الخيار الأفضل

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يتوقع محللو الصناعة أن تكتسب Remittix (RTX) سرعة سوقية أكبر من ADA وBNB في الأشهر المقبلة إذا أظهرت أسواق العملات المشفرة سلوكًا صعوديًا.

تم إرساء أسس تقدم Remittix من خلال جمع أكثر من 14.3 مليون دولار وبيع أكثر من 525 مليون رمز لمستثمريها.

إن المرافق الأساسية جنبًا إلى جنب مع إمكانات النمو تسمح لهذا المشروع بقيادة تحولات السوق السريعة.

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