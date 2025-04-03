تقول كريستينا راب ، الرئيسة التنفيذية لألمانيا والنمسا وسويسرا في شركة أكسنتشر، إن الدول الأوروبية ستواصل الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي على الرغم من التحديات الاقتصادية.

واتفق راب على أن أوروبا كانت تاريخيا أكثر ترددا في تطبيق التكنولوجيا مقارنة بالولايات المتحدة أو الصين، لكنه قال لشبكة CNBC إن القادة في المنطقة ملتزمون بتغيير ذلك في المستقبل.

وتشير تعليقاتها إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في جذب رأس مال ضخم في الأشهر المقبلة – وقد يصل بعضه إلى منصات التشفير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل PepeX.

وقد أدت زاوية الذكاء الاصطناعي إلى جذب اهتمام كبير بشركة PepeX في الأسابيع الأخيرة، مما ساعدها في جمع ما يزيد عن 1.18 مليون دولار بالفعل في البيع المسبق.

كيف تخطط PepeX للاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟

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تلتزم PepeX بدمج سحر الذكاء الاصطناعي في إطلاق عملات الميم الجديدة. يُحسّن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سهولة وكفاءة وإبداع عملية الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التسويق الآلي الذي يهدف إلى زيادة المشاركة والإمكانية الإجمالية لانتشار العملة المعدنية.

هذه العوامل هي التي تجعل PepeX أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للمجتمع من منصات الإطلاق المنافسة.

والآن بعد أن قال الرئيس الإقليمي لشركة أكسنتشر إن “هناك الكثير من القيمة الاقتصادية” في الذكاء الاصطناعي ومن المرجح أن يستمر تدفق الأموال إلى التكنولوجيا الناشئة، فمن المعقول أن عملة PepeX meme المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستبدو أكثر إثارة للمستثمرين أيضًا في عام 2025.

مع تزايد الطلب، قد يستمر سعر رمزها الأصلي في تحقيق معالم جديدة في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أن بناء مركز مبكر فيها قد يكون مربحًا للمضي قدمًا.

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قد يؤدي ترامب 2.0 إلى ارتفاع سعر PepeX

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وبعيداً عن الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي التي ألمحت إليها كريستينا راب في مقابلتها الأخيرة مع CNBC، فإن عملة PepeX الأصلية ستستفيد من بيئة تنظيمية مواتية محتملة للعملات المشفرة في ظل إدارة ترامب أيضًا.

تخطط الحكومة الأمريكية الجديدة لإطلاق احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وهو ما قد يدفع العديد من الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج، وهو ما يزيد من شرعية الأصول الرقمية، وفي نهاية المطاف، الطلب عليها في عام 2025.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تصبح السندات وحسابات التوفير أقل جاذبية مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما قد يدفع المزيد من رأس المال إلى الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة.

تشير الرياح الداعمة للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة معًا إلى أن PepeX ستستمر في جذب الطلب مع إدراجها في بورصة العملات المشفرة بعد البيع المسبق.

قد تثبت عملة الميم أنها فرصة الـ 100x القادمة في عام 2025.

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