Dogecoin وShiba Inu ضد Remittix موسم العملات الميمية ينتهي مع مشاريع المرافق مثل Remittix التي تستعد لتحقيق مكاسب ضخمة

حتى في شهر أبريل، لم يتعافَ شيبا إينو بعد من انخفاض بنسبة 50% تقريبًا عن أعلى مستوى له في نوفمبر من العام الماضي.

يبدو أن سعر دوجكوين يفقد جاذبيته بين المستثمرين. مع ذلك، لا يزال ريميتكس (RTX) مشروعًا جديدًا يتمتع بجاذبية كبيرة نظرًا لفائدته.

اجتذبت Remittix موجةً من الاهتمام المتزايد الذي لاحظه المحللون والمستثمرون، وهي العملة البديلة الجديدة التي تتفوق على شيبا إينو، ويتوقع الخبراء ارتفاعها بشكل ملحوظ. تابع القراءة لمعرفة المزيد.

سعر Dogecoin يستعد لاختراق محتمل

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يبدو أن سعر Dogecoin جاهز لحركة جيدة.

تعتمد التقلبات في سعر Dogecoin بشكل ملحوظ على هذه المواقع حيث تم اكتشاف مستويات مقاومة قوية حول 0.177 دولار (8٪ من إجمالي العرض) و 0.208 دولار (7٪ من إجمالي العرض).

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 0.22% في اليوم الماضي، ويتداول اليوم عند 0.1709 دولار.

يعتقد المحللون أن ارتفاع سعر Dogecoin إلى أكثر من 0.21 دولار يمكن أن يخلق زخمًا كبيرًا.

في حال بقاء هذه المقاومة سليمة، فإن التداول ضمن النطاق المحدد سيظل مشجعًا حول مستوى 0.17 دولار.

في غضون ذلك، يتجه المستثمرون نحو Remittix لتحقيق مكاسب أفضل.

سعر Shiba Inu يعاني من زخم هبوطي

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من ذروتها في ديسمبر عند 0.00003329 دولار، انخفض سعر Shiba Inu إلى سعره الحالي عند 0.00001233 دولار.

بعد اختراق الرمز لإسفين هبوطي استمر لعدة أسابيع، اعتقد بعض المحللين، استنادًا إلى بيانات السنوات السابقة، أن Shiba Inu كان من المقرر أن يقفز إلى 0.000039 دولار.

وقد حالت العديد من التطورات في السوق دون تحقق هذا التوقع.

في الوقت نفسه، تتوقع Changelly، وهي أداة للتنبؤ بالعملات المشفرة، أن يعود Shiba Inu إلى نطاق السعر 0.000039 دولار، وخاصة في ديسمبر 2026.

ومن المثير للاهتمام أن أداة التنبؤ Telegaon تتوقع أن يحقق Shiba Inu هدفه هذا العام.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت Shiba Inu ستقوم بمراجعة الهدف 0.000039 دولار هذا العام أو العام المقبل.

ومن ثم، يتجه المستثمرون نحو مشاريع واعدة مثل ريميتكس.

من المتوقع أن يواصل سهم Remittix ارتفاعه

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تعمل شركة Remittix (RTX) على تغيير المدفوعات العالمية وتوفير حلول سريعة عبر الحدود وبأسعار معقولة.

من خلال الجمع بين قوة تقنية blockchain والبنية التحتية المصرفية التقليدية، ستتمكن Remittix من الحصول على حصة سوقية في هذا العمل الكبير وتقديم إجابة مثالية وسريعة للمعاملات العالمية.

ومن المثير للإعجاب أيضًا نهج الرسوم الثابتة المفتوحة للمنصة، والذي يوفر الشفافية بشأن أسعار الصرف المرتفعة للغاية للبنوك والمدخرات التقليدية.

لماذا الآن هو أفضل وقت لشراء $RTX

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توفر عملة RTX قيمة استثمارية هائلة بسعر ما قبل البيع يبلغ 0.0734 دولارًا.

تشير التوقعات إلى زيادة كبيرة؛ حيث يؤدي الطلب على حلول الدفع الأصلية عبر الحدود إلى خلق مضاعف قدره 25 ضعفًا في مرحلة ما قبل البيع وأكثر من 1500% نموًا بعد الإطلاق.

تتيح Remittix للمستثمرين فرصة مبكرة للتواصل مع شركة ذات إمكانات تطوير كبيرة مع نمو سوق العملات المشفرة.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال التحقق من البيع المسبق هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

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