Ripple (XRP)، Ethereum أم Remittix؟ لماذا سيتفوق أداء $RTX على هذه العملات المشفرة الشهيرة في أبريل؟

يشهد مجتمع الاستثمار الكثير من المناقشات حول Ripple وEthereum والوافد الجديد إلى السوق، Remittix.

تشير البيانات الجديدة إلى تحول محتمل في السوق في أبريل/نيسان، حتى مع احتفاظ XRP وETH بهيمنتهما.

تجاوز مشروع Remittix الصاعد 14.3 مليون دولار في التمويل بعد بيع أكثر من 525 مليون رمز بسعر 0.0734 دولار لكل منها.

ويتوقع بعض الخبراء أن يتفوق أداء $RTX على العملات المشفرة الراسخة، مشيرين إلى ميزاته المبتكرة وزخمه القوي في السوق.

ولكن هل تستطيع Remittix الوفاء بوعدها، أم ستواصل Ripple وEthereum الريادة؟

Ripple وEthereum يُظهران أداء متباين في الربع الأول

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مصدر: الرسم البياني اليومي لزوج XRP/USDT من TradingView

تستمر ظروف السوق المحيطة بعملتي Ripple وEthereum في تحدي مشهد العملات المشفرة.

يقترب عرض XRP من عتبة أساسية حيث يوجد حاليًا 54.4 مليار عملة قيد التداول.

يصل حساب الضمان الخاص بـ Ripple إلى نهايته، ثم تقوم الشبكة بقطع الوصول إلى الرموز الإضافية تمامًا.

يواجه مستوى السيولة في البورصات تأثيرًا محتملاً لأن رموز XRP تصبح نادرة عندما تقرر المؤسسات، إلى جانب أنظمة الدفع، الاحتفاظ بها.

حققت XRP أعلى حجم يومي على السلسلة عندما حدثت 647 مليون رمز وقيمة معاملات 647 مليون دولار في 31 مارس.

ارتفع سعر XRP من متوسطه المتحرك الأسي 200 ويحافظ على سعره الحالي عند 2.16 دولار بينما يُظهر زيادة بنسبة 4.26% عن أمس.

شهدت ETH انخفاضات كبيرة في الأسعار طوال الربع الأول من عام 2025، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 46٪.

مع هذه الملاحظة، تحتل ETH المركز الثاني بين أكبر عشر عملات رقمية من حيث خسارة القيمة.

يُظهر الأداء الحالي لسوق ETH في الربع الأول انخفاضًا يتطابق بشكل وثيق مع انخفاضه في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 47.5٪ إلى 396.46 دولارًا.

لم تمنع الخسائر الناجمة عن النكسة منصات DEX القائمة على Ethereum من البقاء بارزة في دائرة الضوء.

عادت عملة الإيثريوم إلى المركز الأول من حيث حجم احتجاز التبادل اللامركزي في شهر مارس بإجمالي 64.616 مليار دولار، متجاوزة الرقم الذي أبلغ عنه سولانا وهو 52.62 مليار دولار.

المصدر: TradingView

Remittix تهز مشهد التشفير

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لقد أدى التركيز على المعاملات عبر الحدود في العالم الحقيقي إلى جعل Remittix خيار استثماري جذاب بين المستثمرين بينما تظل Ripple و Ethereum خيارات رئيسية.

تطبق Remittix استراتيجية مختلفة مقارنة بالرموز الأخرى، والتي تعتمد على الضجيج المضاربي، لأن هدفها الرئيسي يستهدف تبسيط تحويل الأموال إلى الخارج.

يساعد نظام الدفع المبني على $RTX المستخدمين على تجنب الرسوم المرتفعة والمعاملات السريعة، والتي تؤدي إلى الإحباط لدى الكثيرين.

يجد الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على فوائد ملموسة في استثماراتهم قيمة في Remittix لأن ميزاتها العملية تجذبهم.

حتى هذه النقطة، حصلت Remittix على ما يزيد عن 14.3 مليون دولار من خلال مبيعات أكثر من 525 مليون رمز بقيمة 0.0734 دولار لكل منها.

يختار العديد من مشتري الرموز الاستثمار مبكرًا لأنهم يعتقدون أن الميزات العملية للرمز ستعزز الطلب عليه في السوق.

يظهر السوق توقيتًا مناسبًا لأن المشاركين يشعرون بعدم الرضا عن النتائج غير المتسقة لـ Ripple و Ethereum ومشاريع العملات المشفرة الخاصة بهم.

يسعى العديد من المستثمرين إلى إيجاد حل يعالج التحديات الأساسية منذ اليوم الأول.

لماذا قد يتفوق Remittix في الأداء؟

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يشير الإجماع بين المحللين إلى أن Remittix تقف كأضعف منافس بين Ripple و Ethereum.

تشكل التحويلات المالية اليومية عبر الأنظمة المالية القائمة على تقنية البلوك تشين حاليًا صعوبات للمستخدمين.

تعالج Remittix هذه الفجوة في السوق من خلال منصة مبسطة تعمل على خفض التكاليف التشغيلية وتقليل فترات الانتظار.

إن إزالة نقاط الاحتكاك من خدماتها يسمح لـ RTX بتوسيع القبول بين المستهلكين الذين يحتاجون إلى خدمات التحويلات المالية في المواقع الأساسية.

تُطوّر Remittix الشفافية كاستراتيجية أساسية لبناء الثقة بينها وبين مستخدميها وعملائها. يُطلع أعضاء الفريق بعضهم البعض باستمرار على آخر مستجدات التقدم، وخطط تحسين الأمن، ومبادرات الامتثال، من خلال اجتماعات مُنظّمة.

تتميز شركة Remittix بالكشف عن عملياتها بالإضافة إلى اقتراح القيمة المباشر.

من المتوقع أن يرتفع استقرار Remittix عندما يفشل Bitcoin في الهيمنة على السوق وعندما تبلغ Ripple و Ethereum عن نتائج أرباح غير مرضية.

خاتمة

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تتمتع كل من Ripple وEthereum بدعم واسع النطاق من المستخدمين من خلال تاريخهما القوي والبنية الأساسية الشاملة للشبكة.

من الممكن أن تشهد Remittix ارتفاعًا في شهر أبريل بسبب تطورها السريع المستمر.

سيحدد السوق ما إذا كان خفض المعروض من XRP سيؤدي إلى نمو الأسعار بينما يؤسس ETH تعافيًا سريعًا للسوق.

إن التوجه الواقعي لشركة Remittix يجذب المؤيدين إلى ما هو أبعد من مجرد البحث عن الضجيج الإعلامي، لأنهم يسعون إلى تحقيق فوائد عملية.

من الممكن أن تحقق $RTX عوائد قوية عندما تحقق منصة المدفوعات الخاصة بها نجاحًا واسع النطاق.

يشير التوسع المستمر في سوق Remittix إلى أن المنصة ستتفوق على الرموز الرئيسية الأخرى، وفقًا للخبراء هذا الشهر.

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