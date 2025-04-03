شهدت الأسهم الأميركية عمليات بيع حادة يوم الخميس بعد أن أثارت الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصادي.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4%، مسجلاً أسوأ يوم له منذ سبتمبر 2022 ودفعه مرة أخرى إلى منطقة التصحيح.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1500 نقطة، أو 3.6%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.5% مع سعي المستثمرين جاهدين لتقييم تداعيات سياسات التجارة الجديدة.

وتفرض التعريفات الجمركية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ضريبة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، معمعدلات أعلى بكثير للشركاء التجاريين الرئيسيين – 54% للصين، و20% للاتحاد الأوروبي، و46% لفيتنام.

أسهم التكنولوجيا والتجزئة الأكثر تضررا – أسهم أبل ونايكي الأكثر تضررا

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لقد تحملت الشركات المتعددة الجنسيات ذات التعرض الكبير للواردات العبء الأكبر من هزيمة السوق.

وانخفضت أسهم شركة أبل، التي تصنع معظم هواتف آيفون في الصين، بنسبة 8.7%، في حين انخفضت أسهم أمازون وميتا بلاتفورمز بنسبة 8.8% و8% على التوالي.

سجلت شركة HP Inc. واحدة من أكبر الخسائر في القطاع، حيث انخفضت بنسبة 16%.

وقال المحلل دان إيفز من شركة ويدبوش إن أسهم التكنولوجيا “ستكون بوضوح تحت ضغط كبير بسبب هذا الإعلان مع تزايد المخاوف بشأن تدمير الطلب وسلاسل التوريد وخاصة الجزء الخاص بالصين وتايوان من التعريفات الجمركية”.

كما واجهت شركات التجزئة انخفاضات حادة، حيث هددت التعريفات الجمركية المرتفعة هوامش الربح والإنفاق الاستهلاكي.

وانخفضت أسهم نايكي بنسبة 12%، في حين تراجعت أسهم دولار تري وفايف بيلو بنسبة 8% و29% على التوالي.

أنتجت المصانع في فيتنام حوالي 50% من أحذية شركة نايكي و28% من منتجات الملابس في السنة المالية 2024.

وانخفضت أسهم شركتي لولوليمون أثليتيكا وديكرز أوتدور، اللتين تعتمدان بشكل كبير على التصنيع الآسيوي، بنسبة 13% و17%.

ولم تسلم أسهم البنوك من الخسائر، حيث أدت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وضعف ظروف الإقراض إلى انخفاض الأسهم.

وانخفض سهم بنك أوف أميركا بنسبة 9.3%، وخسر بنك جي بي مورجان تشيس 6.5%، وانخفض سهم ويلز فارجو بنسبة 8%.

تواجه أسهم أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية صعوبات رغم تطمينات البيت الأبيض

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وعلى الرغم من توضيح البيت الأبيض أن تايوان ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة على أشباه الموصلات، فإن شركات تصنيع الرقائق لا تزال تشهد انخفاضات حادة.

وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 5.2%، وخسرت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز 5%، وانخفضت أسهم شركة كوالكوم بنسبة 6.7%.

تراجعت أسهم شركة تسلا، التي ارتفعت يوم الأربعاء بعد تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد يتخلى عن دوره الاستشاري الحكومي، بنسبة 5.7%.

وكانت شركة صناعة السيارات الكهربائية تتعرض بالفعل لضغوط بعد انخفاض تسليمات الربع الأول بنسبة 13%، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

ارتفاع تقلبات السوق، ومحللون يحذرون من الانزلاق إلى نطاق 5200-5400 نقطة

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وقد أدى البيع المكثف إلى تكثيف المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يتجه نحو الركود.

أدى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى دفعه مرة أخرى إلى منطقة التصحيح، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 10% عن ذروته الأخيرة.

ويراقب المستثمرون عن كثب ما إذا كان المؤشر يستطيع الحفاظ على المستوى الحرج 5500، مع تحذير المحللين من انخفاض محتمل آخر إلى نطاق 5200-5400.

وقالت ماري آن بارتلز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في سانكتشواري ويلث: “لقد تحقق أسوأ سيناريو للرسوم الجمركية، ولم تكن الأسواق مستعدة لذلك”.

“وقد أدى هذا إلى رد فعل حاد نحو تجنب المخاطرة، وقد نشهد انخفاضًا آخر بنسبة 5-10% إذا لم تصمد مستويات الدعم.”

ارتفع مؤشر تقلبات سوق شيكاغو (VIX)، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مقياس الخوف في وول ستريت، إلى 27، مما يعكس حالة عدم اليقين المتزايدة التي تجتاح الأسواق المالية.

ومع تعمق عمليات البيع، سيحول المستثمرون انتباههم إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة، والذي قد يقدم المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية واستجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة.