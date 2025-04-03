الرسوم الجمركية تضرب الأسواق العالمية: من هم الخاسرون الأكبر؟

مرة أخرى، أصبحت الرسوم الجمركية هي السبب وراء تحركات السوق الكبرى وانقطاعات سلسلة التوريد.

في الثاني من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية على الواردات، بمعدلات فعالة تتراوح بين 10% و49%، تستهدف كل شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تقريبا.

وبما أن القرار كان غير متوقع إلى حد كبير من حيث النطاق والحجم، فقد أثار بالفعل موجة بيع عالمية في الأسهم، وخسائر فادحة في أسهم المستهلكين والتكنولوجيا، ومخاوف متزايدة من الاضطرابات الاقتصادية طويلة الأجل.

ولكن ما هي الأسواق والأسهم التي ينبغي للمستثمرين أن يقلقوا بشأنها أكثر؟

صدمة سياسية جديدة

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ويفرض الأمر التنفيذي تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، مع فرض معدلات أعلى بكثير على كل بلد.

ستواجه البضائع القادمة من فيتنام الآن ضريبة بنسبة 46%.

وتبلغ نسبة الضريبة على الدخل في كمبوديا 49%، وفي إندونيسيا 32%، وفي بنغلاديش 37%.

وتواجه الصين، التي كانت بالفعل تحت وطأة التعريفات الجمركية السابقة، الآن ضريبة إضافية بنسبة 34%، مما يرفع إجمالي عبء التعريفات الجمركية عليها إلى 54%.

وتتعرض الواردات اليابانية لرسوم جمركية بنسبة 24%، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 20%.

وقد دفعت هذه الإجراءات معدل التعريفات الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة إلى نحو 22%، ارتفاعا من 2.5% فقط في عام 2024.

وهذا هو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ووصف ترامب القرار بأنه متبادل، مدعيا أنه يعكس كيفية تعامل الدول الأخرى مع الصادرات الأميركية.

لكن المستثمرين والمحللين وقادة الأعمال يقولون إن هذه السياسة تؤدي إلى خلق حالة جديدة من عدم اليقين والمخاطر الاقتصادية في ظل عدم وجود إطار واضح أو جدول زمني.

وقد تفاعلت الأسواق المالية على الفور.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية بشكل حاد، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 3%.

انخفض مؤشر ناسداك بنحو 13% منذ ذروته في ديسمبر.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.08%، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، مع فرار المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

وتبعتها الأسهم العالمية.

انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3%، في حين تراجعت الأسواق الأوروبية بنحو 2%.

وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.1% مع قيام المتداولين بتسعير توقعات النمو الأضعف.

تضررت أسهم الأحذية بشدة

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وكانت العلامات التجارية للأحذية والملابس، والتي قضت العديد منها السنوات الخمس الماضية في نقل الإنتاج من الصين إلى فيتنام وجنوب شرق آسيا، من بين الأكثر تضررا.

وفي سياق متصل، استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 136.6 مليار دولار من فيتنام في عام 2024 ، بزيادة قدرها 19% عن عام 2023.

وقد أدت الرسوم الجمركية المفاجئة البالغة 46% على هذه الواردات إلى إرباك هياكل التكلفة وتوقعات الأرباح.

وانخفضت أسهم شركة نايكي بأكثر من 8%، مما سلط الضوء على تعرض الشركة العميق لفيتنام، التي تنتج 50% من أحذيتها و30% من ملابسها.

وقد خفضت العلامة التجارية بالفعل إرشادات المبيعات للربع الحالي، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات المتوقعة في التكلفة بسبب التعريفات الجمركية على الصين والمكسيك.

وتضيف هذه الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على فيتنام المزيد من الضغوط.

انخفضت أسهم شركة أديداس بنسبة 11% في فرانكفورت إلى أدنى مستوياتها في نحو 12 شهرًا.

وتصنع العلامة التجارية الألمانية 39% من أحذيتها في فيتنام وتعتمد بشكل كبير على مصانعها في إندونيسيا (32%) وكمبوديا (23%)، وكلها دول تعاني الآن من رسوم جمركية تزيد عن 30%.

وانخفض سهم بوما بنسبة 8.5%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ولم تصدر الشركة توجيهات رسمية، ولكنها، مثل أديداس، مرتبطة هيكليًا بالمصانع الفيتنامية والإندونيسية لخطوط المنتجات الأساسية.

انخفضت أسهم العلامة التجارية السويسرية للأحذية الرياضية On Holding بنسبة 15% في تعاملات ما قبل السوق في الولايات المتحدة.

تنتج الشركة 90% من أحذيتها في فيتنام و10% أخرى في إندونيسيا، مع حصولها على ما يقرب من ثلثي إيراداتها من الأمريكتين، وخاصة الولايات المتحدة.

وبحسب الملفات التنظيمية، فإن هذا يجعلها واحدة من العلامات التجارية الأكثر تعرضًا لنظام التعريفة الجمركية الجديد.

تملك شركة ديكرز، الشركة الأم لشركتي هوكا وأوغ، 68 شريك إنتاج في فيتنام، وهي ثاني أكبر قاعدة تصنيع لها بعد الصين.

وانخفضت الأسهم بأكثر من 4%، مما يعكس القلق بشأن تآكل الهامش.

وانخفضت أسهم شركة شينتشو الدولية، إحدى أكبر شركات تصنيع المنسوجات في آسيا والمورد الرئيسي لشركة نايكي، بنسبة 18% في هونج كونج.

وهذا هو أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتشير تقديرات بنك UBS وبنك Jefferies إلى أن العلامات التجارية ستحتاج إلى رفع أسعار التجزئة العالمية بنسبة تتراوح بين 5% و12% فقط للحفاظ على الربحية الحالية.

ولكن مع إرهاق المستهلكين بسبب التضخم، قد يضطر العديد منهم إلى تحمل زيادات التكلفة، مما يؤدي إلى تآكل الأرباح.

ما هي أسهم التكنولوجيا التي ستعاني أكثر؟

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وفي حين انصب التركيز بشكل كبير على السلع الاستهلاكية، فإن شركات التكنولوجيا تتعرض أيضاً لضغوط.

وتطال التعريفات الجمركية الجديدة الواردات الصينية برسوم جمركية إجمالية تبلغ 54%، وهذا يشمل جميع الأجهزة التي يتم تجميعها في البلاد تقريبًا.

وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 6.1%، وهي أكبر خسارة يومية منذ سبتمبر 2020.

يتم تجميع معظم أجهزة Apple، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وMac، في الصين.

وتواجه هذه السلع الآن العبء الكامل للسياسة الجديدة.

وتعهدت الشركة بخطة استثمارية بقيمة 500 مليار دولار أميركي على مدى أربع سنوات، بما في ذلك إنشاء مصنع تصنيع جديد في هيوستن، لكن هذه المرافق لن تخفف من صدمات التكلفة في الأمد القريب.

انخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 4%. تُصمّم الشركة الرقائق في الولايات المتحدة، وتُنتجها في تايوان، وتُجمّع أنظمة الذكاء الاصطناعي في المكسيك والصين.

وتظل الصين عرضة للتعريفات الجمركية على مستوى المكونات، وخاصة إذا كانت تايوان والمكسيك هي الدول التالية في قائمة التدقيق في التعريفات الجمركية.

وخسرت شركات ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت ما بين 2.5% و5% لكل منها.

إن التهديد غير مباشر، ويتمثل في ارتفاع تكاليف الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية وأجهزة الشبكات.

ومع ذلك، فإن هذا يعكس مخاوف أوسع نطاقا من فرض ضرائب رقمية انتقامية من جانب الاتحاد الأوروبي وآسيا.

تجار التجزئة وسلاسل التوريد يتعرضون لضربات كبيرة

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وإلى جانب العلامات التجارية، تأثرت أيضًا شركات البيع بالتجزئة الكبرى التي لديها عمليات توريد عالمية.

وانخفضت أسهم Wayfair بنسبة 12%، مما يعكس تعرضها العميق للأثاث المصنوع في فيتنام، والذي يواجه الآن تعريفة جمركية بنسبة 46%.

انخفضت أسهم وول مارت بنسبة 6%، وأمازون بنسبة 5%. كما انخفضت أسهم إتش آند إم وإنديتكس بنسبة 4.5% و3% على التوالي.

وتعتمد هذه الشركات على مصانع النسيج والملابس في فيتنام وبنجلاديش وكمبوديا.

وهذه هي البلدان التي تضررت بشدة على وجه التحديد.

صدرت فيتنام وحدها ما قيمته 44 مليار دولار من المنسوجات في عام 2024 ، وكانت الولايات المتحدة أكبر مشتري لها.

وبحسب تقديرات مركز التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الرسوم الجمركية تؤثر الآن على ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتواجه كمبوديا وبنغلاديش مخاطر مماثلة.

إن محاولات نقل التصنيع إلى أماكن أخرى مقيدة بالخدمات اللوجستية، وتخصص القوى العاملة، والتكاليف الغارقة.

الاقتصادات الآسيوية سوف تعاني أكثر من غيرها

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فيتنام هي الاقتصاد الأكثر تعرضا للمخاطر في آسيا، حيث يرتبط 12% من ناتجها المحلي الإجمالي بالتعرض المباشر وغير المباشر للواردات من الولايات المتحدة.

إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 46% من شأنه أن يعرض ما يقدر بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي للخطر.

وتواجه تايلاند خسائر قدرها 3%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صادرات السيارات.

على الرغم من إعفاء تايوان من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات، إلا أنها قد تشهد انخفاضًا في أحجام الصادرات بسبب اعتمادها على السوق الأمريكية.

بدأت العملات تعكس هذه المخاطر. هبط الدونغ الفيتنامي إلى أدنى مستوى قياسي له عند 25,803 دونج للدولار الأمريكي.

كما تعرض البات التايلاندي والدولار التايواني والروبية الإندونيسية لضغوط أيضا.

من المتوقع أن يتفوق أداء الروبية الهندية والبيزو الفلبيني والدولار السنغافوري بسبب التعرض الأخف والأرصدة الخارجية الأكثر استقرارًا.

تتغير توقعات السياسة النقدية بسرعة. ومن المتوقع الآن خفض أسعار الفائدة في كوريا والهند والفلبين وإندونيسيا وسنغافورة وأستراليا.

وتتراوح هذه التخفيضات بين 50 إلى 75 نقطة أساس، حيث تهدف البنوك المركزية إلى تخفيف التداعيات الاقتصادية.

خلاصة القول

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ويبدو أن نظام التعريفات الجمركية يتجه الآن إلى أن يصبح بمثابة تغيير نموذجي طويل الأمد، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى أي إعفاءات أو إعادة تفاوض.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها استراتيجية “لفتح” الأسواق الأجنبية وفرض إعادة التصنيع في الولايات المتحدة.

ولكن بالنسبة للشركات، فإن التحدي فوري وخطير.

إن تنويع سلسلة التوريد، الذي كان في السابق بمثابة وسيلة للتحوط ضد مخاطر الصين، أصبح الآن بلا خيارات.

إن فيتنام وإندونيسيا، وهما صماما الهروب الرئيسيان، لم تعدا قابلتين للاستمرار في ظل هيكل التعريفة الجمركية الحالي.

الانتقال ليس حلاً سريعًا.

تعتمد صناعة الأحذية عالية الأداء والإلكترونيات المتقدمة على العمالة والبنية الأساسية المتخصصة للغاية، والتي لا يمكن تكرارها بين عشية وضحاها.

لقد أصبحت التعريفات الجمركية الآن تشكل خطرا اقتصاديا مستمرا، وليس مجرد حدث رئيسي.

إن تكلفة التفتت العالمي لم تعد نظرية، بل إنها تؤثر بالفعل على الميزانيات العمومية للشركات في جميع أنحاء العالم.