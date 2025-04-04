سجلت اسكتلندا ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 2000 في المائة في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة منذ عام 2019، وفقًا لأحدث تقرير سنوي لشرطة اسكتلندا لعام 2025.

ويعكس حجم هذه الزيادة الدور المتزايد الذي تلعبه الأصول الرقمية الآن في الجريمة المنظمة والاحتيال.

في حين تم اعتماد أدوات لتتبع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة، تظل اسكتلندا متأخرة عن الولايات القضائية الأخرى في المملكة المتحدة من حيث الاستجابة المتخصصة، حيث لم يتم إنشاء وحدة مخصصة لجرائم العملات المشفرة حتى الآن.

وتقول السلطات إن جماعات الجريمة المنظمة تتكيف بسرعة، وتستخدم العملات المشفرة لإخفاء المعاملات وغسل العائدات من الأنشطة غير القانونية.

ارتفعت جرائم العملات المشفرة بنسبة 2000٪

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وقد تم دعم ارتفاع الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 2000 في المائة من خلال جماعات الجريمة المنظمة الأكثر خطورة التي تتبنى الأصول الرقمية.

ويقول تقرير شرطة اسكتلندا إن هذه المجموعات “سريعة التكيف واستخدام أساليب جديدة للمساعدة في إخفاء أنشطتها”، حيث أصبحت العملات المشفرة الآن أداة شائعة للاحتيال وغسيل الأموال.

لا يحدد التقرير عدد الحالات التي تشكل الزيادة بنسبة 2000%، لكن التحول كان كبيرا بما يكفي لقوة الشرطة لتسليط الضوء على المشكلة بشكل بارز.

ومع ذلك، لم تقم شرطة اسكتلندا بعد بتشكيل وحدة متخصصة في مكافحة الجرائم المشفرة لمواكبة الطلب المتزايد.

ويؤكد التقرير أن “تطوير القدرات خارج نطاق الجرائم الإلكترونية يتقدم”، لكن لا يوجد فريق متخصص في الوقت الحالي.

تمت إضافة أدوات تتبع جديدة

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على الرغم من عدم وجود فريق متخصص في العملات المشفرة، نفذت الشرطة الاسكتلندية مؤخرًا أداتين جديدتين لتتبع وتعقب الأصول الرقمية.

وبحسب التقارير فإن هذه الأدوات تتماشى مع قدراتها التحقيقية “مع الكثير من أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي”.

ومع ذلك، لا يزال الضباط يعتمدون بشكل كبير على وحدات الجرائم الإلكترونية والخبرة الأوسع في مجال الأدلة الرقمية.

تعد شرطة اسكتلندا عضوًا في مجموعة العمل الوطنية للعملات المشفرة، والتي تركز على تصميم “مسار تدريبي يشمل شهادة الخبراء”، وتحسين المعرفة المؤسسية بشأن التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وأكد التقرير أنه على الرغم من توافر الأدوات التقنية الآن، إلا أن الهياكل الأكثر قوة والتنسيق بين الفرق لا يزالان قيد التطوير.

المحكمة تحول البيتكوين إلى نقد

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في عام 2024، أرست المحكمة العليا في إدنبرة سابقة قانونية رئيسية بشأن كيفية معالجة أصول العملات المشفرة بموجب تشريعات عائدات الجريمة.

في قضية مرتبطة بالنشاط الإجرامي العنيف في لاناركشاير، نجح المدعون العامون في تحويل 23.5 بيتكوين إلى 109,601 جنيه إسترليني.

تم ربط العملة الرقمية بجون روس ريني، والذي تم وصفه في وثائق المحكمة بأنه “العقول التقنية” وراء عملية سطو عنيفة.

كانت موافقة المحكمة على تحويل عملة البيتكوين المصادرة إلى نقد بمثابة خطوة حاسمة في إضفاء الطابع الرسمي على كيفية استرداد الأصول الرقمية وإعادة استخدامها بموجب القانون الاسكتلندي.

وتعد هذه القضية واحدة من أولى القضايا في اسكتلندا حيث تم تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى عملة ورقية قابلة للاستخدام من خلال النظام القضائي، مما يسلط الضوء على مسار قانوني جديد لمصادرة الأصول المستقبلية التي تنطوي على رموز رقمية.

وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني المقترحة

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تقترح شرطة اسكتلندا إنشاء وحدة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال بهدف تحديث نهجها تجاه الجرائم المشفرة.

الهدف هو إعادة هيكلة الأدوار والمسؤوليات داخليًا، مما يتيح للضباط التعامل مع جرائم العملات المشفرة بنظام أكثر تخصصًا وتبسيطًا.

ومن شأن هذا أن يجعل اسكتلندا على نفس مستوى الولايات القضائية مثل إنجلترا وويلز، والتي لديها بالفعل فرق مخصصة للعملات المشفرة ضمن أجهزة إنفاذ القانون.

ومن الممكن أيضًا أن تعمل القيادة المقترحة على تحسين التنسيق الاستراتيجي بين أقسام الجرائم الاقتصادية ومعالجة فجوات التدريب التي أبرزها التقرير.

وتشير السلطات إلى أنه مع تزايد اعتماد العملات المشفرة في السياقات المشروعة والإجرامية، فإن نجاح القوة في المستقبل سيعتمد على دمج الخبرة الخاصة بالعملات المشفرة في كل مستوى من مستويات التحقيق.