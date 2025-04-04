ملخص العملات المشفرة: ارتفاع ETH وXRP مع تصريح مايكل سايلور بأن Bitcoin يوفر المرونة

أظهر سوق العملات المشفرة مرونة ملحوظة في 4 أبريل 2025، حيث ارتفعت قيمة البيتكوين (BTC) وسط انخفاض أوسع للأسهم والذهب.

سجلت عملتا الإيثريوم (ETH) وXRP أيضًا مكاسب على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكلية العالمية، خاصة وسط مخاوف التعريفات الجمركية منذ القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع.

مايكل سايلور يتحدث عن البيتكوين

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مع رد فعل مجتمع العملات المشفرة بشكل إيجابي وسط التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين، واصل مايكل سايلور، المدافع البارز عن البيتكوين والمؤسس المشارك لشركة Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy)، توقعاته الصعودية لعملة البيتكوين من خلال التصريح بأن الأصول الرقمية تظهر مرونة كبيرة.

إن رد فعل السوق اليوم على الرسوم الجمركية يُذكرنا بأن التضخم ليس سوى غيض من فيض. يواجه رأس المال ضغوطًا بسبب الضرائب والتنظيم والمنافسة والتقادم والأحداث غير المتوقعة. يوفر البيتكوين مرونةً في عالم مليء بالمخاطر الخفية، كما أشار.

جاءت تعليقاته في الوقت الذي استقر فيه سعر البيتكوين فوق 80 ألف دولار وارتفع إلى ما يزيد عن 83 ألف دولار حتى مع انخفاض الأسهم.

أكد جيمس سيفارت على جاذبية البيتكوين كوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي عندما أشار إلى أن الأصول المشفرة القياسية تفوقت على الذهب في اليوم.

كتب على X: “صُدمتُ قليلاً بمرونة بيتكوين. لم أكن لأتوقع أن سعرها سيتجاوز 80 ألف دولار في ظل هذا النوع من عمليات البيع الواسعة في سوق الأصول الخطرة… حتى الذهب انخفض؟”

ظلت معنويات السوق نقطة محورية، حيث أشارت Santiment في X إلى أن مرونة Bitcoin جعلت المستثمرين على استعداد للارتفاع.

العملات البديلة تشهد مكاسب

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بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.69 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.57% خلال الـ24 ساعة الماضية.

في حين حافظت عملة البيتكوين على هيمنتها عند 62% وانخفضت عملة الإيثريوم إلى 8%، كانت التوقعات العامة هي تداول العديد من العملات البديلة باللون الأخضر.

ارتفعت جميع العملات العشر الأولى بنسبة تتراوح بين 3% و8%، وشهدت عملة Dogecoin أكبر قدر من التقلبات في الإطار الزمني المكون من 24 ساعة.

كما تطلعت XRP وSolana وBNB وCardano وTron أيضًا إلى الاستفادة من التفاؤل.

يبدو أن عملة الإيثريوم، التي شهدت بعض ضغوط الشراء في الأيام القليلة الماضية من الحيتان، تتطلع أيضًا إلى الارتداد إلى المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار.

إن الأخبار التي تفيد بأن ترقية Pectra المتوقعة ستأتي في 7 مايو قد جعلت المستثمرين في وضع متفائل.

أكبر الرابحين والخاسرين

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كانت أسهم Cosmos (ATOM) وPendle (PENDLE) وSonic (S) من بين أكبر الرابحين، بمكاسب تتراوح بين 10% و14% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، كان من بين الخاسرين الرئيسيين في اليوم Toncoin (TON)، وPi Network (PI)، وDeXe (DEXE).

انخفضت أسعار العملات البديلة بنسبة تراوحت بين 5% و4%. وشهدت العديد من العملات المشفرة، التي انخفضت مع ارتفاع البيتكوين، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال جني الأرباح ملحوظًا.