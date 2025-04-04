كيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الصينية البالغة 34% على الواردات الأمريكية على سوق العملات المشفرة

وأكدت وزارة المالية الصينية، الجمعة، أنها ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية ، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.

ويأتي هذا القرار ردا مباشرا على الخطوة السابقة التي اتخذها ترامب بفرض تعريفات جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية ، والتي كانت جزءا من دفعة أوسع نطاقا نحو اتفاقيات تجارية متبادلة.

وفي بيان رسمي، حثت الحكومة الصينية واشنطن على التخلي عن “إجراءاتها الأحادية الجانب” والانخراط في حوار محترم لحل النزاع.

وأثار الإعلان موجة من الصدمة في الأسواق العالمية.

ويحذر المحللون من أن التأثيرات المتتالية قد تصل إلى سوق العملات المشفرة، على الرغم من طبيعتها اللامركزية.

انخفض سعر البيتكوين (BTC)، الذي ارتفع لفترة وجيزة إلى 84000 دولار، بشكل حاد إلى ما دون 82000 دولار بعد الأخبار، مما يعكس القلق الأوسع في السوق.

كان سوق العملات المشفرة بالفعل تحت الضغط بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولم يؤد تحرك الصين إلا إلى تعميق المشاعر الهبوطية.

سوق العملات المشفرة يستعد للتقلبات

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وعلى الرغم من الانخفاض الأولي، يعتقد بعض المحللين أن سوق العملات المشفرة قد لا يعاني من نفس عمق الخسائر التي عانت منها الأسواق المالية التقليدية.

وفقًا لاستراتيجي العملات المشفرة كيفن كابيتال ، فإن الأصول الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم تتأثر بالرسوم الجمركية بشكل غير مباشر فقط، على عكس القطاعات التقليدية التي تمثلها مؤشرات مثل S&P 500.

وأشارت كابيتال إلى أن معنويات المستثمرين الحالية تجاه العملات المشفرة مدعومة بتوقعات السياسة النقدية.

ومع تسعير الأسواق الآن لخمسة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، هناك أمل في أن يساعد دعم السيولة في تعويض الصدمات الاقتصادية الكلية مثل التوترات التجارية.

ولكنه حذر أيضا من أن التفاؤل قد يتلاشى بسرعة إذا رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فكرة خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني.

وأشار كابيتال إلى أنه “إذا أغلق باول الباب أمام التيسير النقدي، فقد تعكس العملات المشفرة في نهاية المطاف الانخفاضات الحادة التي شهدتها سوق الأسهم”.

“ولكن إذا كان يؤيد تخفيف السياسة النقدية، فسوف تتحول الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقرر صدورها الأسبوع المقبل.”

الأسواق العالمية تتأرجح مع تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500

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تأثرت الأسواق المالية التقليدية بالفعل. فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من 1.5 تريليون دولار من قيمته السوقية عند افتتاح التداول عقب إعلان الصين.

وسجلت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي وناسداك انخفاضات حادة أيضا، مما يعكس المخاوف من أن الاقتصاد العالمي ربما يتجه نحو الركود.

في هذه الأثناء، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ تدابير مضادة إذا انهارت محادثات التجارة مع الولايات المتحدة.

ويزيد هذا من حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي وقد يزيد من التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة في الأيام المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن عملة البيتكوين انتعشت قليلاً في وقت لاحق من اليوم على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، مما يدعم النظرية القائلة بأن أسواق العملات المشفرة أكثر حساسية حاليًا لإشارات السياسة النقدية من التوترات الجيوسياسية.