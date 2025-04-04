أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الأميركية، وهو ما يعكس الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الصينية والتي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 10 أبريل.

وأصدرت وزارة التجارة بيانا صباح اليوم الخميس أدانت فيه قرار واشنطن واعتبرت هذه الخطوة تهديدا لاستقرار النظام التجاري العالمي.

وقالت الوزارة “هذا عمل نموذجي للتنمر الأحادي الجانب”، داعية الولايات المتحدة إلى إزالة الرسوم الجمركية “على الفور” وحل النزاعات بدلاً من ذلك من خلال “حوار عادل ومتساو”.

إلى جانب إعلان التعريفات الجمركية، أضافت الوزارة 11 شركة أمريكية إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”، وهو التصنيف الذي يمنعها فعليًا من ممارسة الأعمال التجارية في الصين أو الشراكة مع الشركات الصينية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت بكين عن فرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة التي تعد حيوية لتصنيع المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والمعدات العسكرية.

وقالت وكالة الجمارك الصينية بشكل منفصل إنها ستعلق استيراد الدجاج من بعض المصدرين الزراعيين الأميركيين، رغم أنها لم تحدد الشركات أو المرافق التي ستتأثر.

وتمثل الخطوة المتبادلة بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% تدهورا حادا في العلاقات التجارية وتثير المخاوف من اندلاع مواجهة أخرى مطولة بين البلدين.

هذه قصة في طور التطور.