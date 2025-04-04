تقرير الوظائف لشهر مارس: إضافة 228 ألف وظيفة، لكن معدل البطالة يرتفع إلى 4.2%

واصل سوق العمل في الولايات المتحدة إظهار مرونته في شهر مارس، حيث أضاف وظائف أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، فإن الارتفاع الطفيف في معدل البطالة وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بسبب إعلانات التعريفات الجمركية المفاجئة التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب، ألقى بظلاله على بيانات التوظيف الإيجابية.

تقرير الوظائف مارس 2025

Copy link to section

وبحسب مكتب إحصاءات العمل ، أضاف الاقتصاد الأميركي 228 ألف وظيفة غير زراعية في مارس/آذار ــ وهو ما يفوق كثيرا توقعات الاقتصاديين البالغة 140 ألف وظيفة وأعلى كثيرا من إجمالي فبراير/شباط المنقح البالغ 117 ألف وظيفة.

على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بلغ المتوسط الشهري 158 ألف وظيفة، مما يجعل تقرير شهر مارس/آذار علامة على زخم التوظيف الأقوى من المتوسط.

وعلى الرغم من المكاسب القوية في الوظائف، ارتفع معدل البطالة قليلا إلى 4.2%، مقارنة بـ 4.1% في الشهر السابق.

وجاءت هذه الزيادة حتى مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5% في مارس/آذار من 62.4% في فبراير/شباط، وهو ما يشير إلى عودة المزيد من الأميركيين إلى سوق العمل.

وسجل نمو الأجور، وهو مقياس رئيسي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثا عن الضغوط التضخمية، نسبة 3.8% على أساس سنوي، وهو أقل قليلا من نسبة 4% في فبراير/شباط.

وعلى أساس شهري، ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3%، مقارنة بـ 0.2% في الشهر السابق.

تقرير الوظائف في الولايات المتحدة: تخفيضات في التوظيف الفيدرالي

Copy link to section

وسلط التقرير الضوء أيضًا على اتجاه مستمر في خفض الوظائف الفيدرالية، وهو ما يرتبط على الأرجح بمبادرة إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي أطلقها إيلون ماسك.

انخفضت وظائف الحكومة الفيدرالية بنحو 4000 وظيفة في مارس، بعد انخفاض بلغ 11000 وظيفة في فبراير.

ورغم أن هذه التخفيضات صغيرة من حيث القيمة المطلقة، فإنها تشير إلى تحول نحو تقليل أعداد الموظفين الحكوميين في ظل الإدارة الحالية.

ولكن أي تفاؤل ناتج عن أرقام التوظيف القوية سرعان ما خفت حدته بسبب تصاعد التوترات التجارية.

في يوم الأربعاء، فاجأ الرئيس ترامب الأسواق بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي، وهي الخطوة التي اعتبرها العديد من خبراء الاقتصاد بمثابة خطر جدي على استقرار التجارة العالمية.

وردت الصين على ذلك بإعلانها أنها ستفرض رسوما جمركية مماثلة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.

كانت التداعيات فورية وشديدة. ففي أقل من 48 ساعة، خسرت أسواق الأسهم العالمية 2.5 تريليون دولار، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

قبيل إصدار بيانات الوظائف يوم الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 3% (حوالي 1200 نقطة)، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 2.9% و3% على التوالي.

ومن المهم أن نلاحظ أن مسح الوظائف في شهر مارس/آذار أُجري قبل إعلانات التعريفات الجمركية، مما يعني أن أي تأثير على سوق العمل من جراء الحرب التجارية من المرجح أن يظهر في التقارير المستقبلية.

وفي المستقبل، يحذر المحللون من أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية، إلى جانب الرسوم الجمركية الانتقامية المحتملة، قد تبدأ في الإضرار بثقة الشركات، وتثبيط التوظيف، وزيادة مخاطر الركود.