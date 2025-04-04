ارتفعت أسهم PepeX مع انخفاض أسهم Raydium (RAY) بنسبة 12٪ وسط جني الأرباح

يستمر سوق العملات المشفرة في التقلب، مع تقلب الأصول الرئيسية بشكل حاد بين مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.

مع تراجع مكاسب Bitcoin وتطلعها إلى البقاء فوق 83 ألف دولار، تظهر العملات البديلة مثل Raydium (RAY) ضعف متزايد.

انخفض RAY بنحو 12% في الأسبوع الماضي، مع أحدث تراجع بعد ارتفاع ملحوظ بنسبة 6% فوق 2 دولار.

كيف تتم مقارنة PepeX (PEPX) حيث تصل المبيعات المسبقة إلى 1.2 مليون دولار في غضون أيام من الإطلاق؟

ما هي توقعات السوق؟

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إن المشاعر العامة حاليًا في منطقة الخوف مع وجود مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة عند مستوى 24.

يشير هذا إلى استمرار المعاناة. مع ذلك، يشير آرثر هايز، المؤسس المشارك لمنصة BitMEX، إلى محفز محتمل للأسواق.

وأشار إلى أن السوق قد يخرج من الأزمة قريبًا، كما أشار في تصريحاته على X.

وفقًا لهايز، على الرغم من الانخفاض في “يوم التحرير”، فقد تتجه الأمور نحو الارتفاع إذا حافظت عملة البيتكوين على سعرها فوق 76.5 ألف دولار بين الآن ويوم الضرائب الأمريكي في 15 أبريل. وقد يكون التيسير الكمي بمثابة دفعة أخرى.

وهذا يعني أن سعر الرايديوم قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا.

لكن هل يعني الاهتمام بالفرص الجديدة أن PepeX (PEPX) يمكن أن يتفوق على RAY وغيرها من العملات البديلة بعد البيع المسبق؟

ارتفاع سعر Raydium مع سعي بورصة اللامركزية إلى التغلب على تحدي PumpSwap

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RAY هو الرمز الأصلي لصانع السوق الآلي وموفر السيولة Raydium الذي يقع مقره في Solana.

إنه يوفر تبادلًا لامركزيًا للسيولة على السلسلة، مع ميزاته التي كانت حتى وقت قريب أساسية لنظام Pump.fun البيئي.

ومع ذلك، فإن كشف Pump.fun عن منصة PumpSwap DEX قد غير ذلك، حيث جلب منافسًا جديدًا يهدف إلى هيمنة Raydium.

ويوجد أيضًا في مزيج المنصات المتنافسة Meteora وOrca.

هل سيؤثر هذا على حجم أعمال رايديوم وإيراداتها؟ وماذا سيؤثر على سعر رايديوم؟

ارتفع سعر Raydium بأكثر من 6% في وقت مبكر من يوم الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2.13 دولار وسط ارتفاع بنسبة 172% في الحجم اليومي.

ولكن مع تصاعد المنافسة، بما في ذلك من شركة PumpSwap، هل يمكن أن يؤدي الانخفاض إلى ما دون 1.90 دولار وإعادة اختبار مستوى 1.75 دولار إلى تمكين الدببة من تعزيز قوتها؟

إذا سيطر الثيران على السوق، فمن المرجح أن يستهدف المشترون اختراق مستوى 4 دولارات.

منصة إطلاق الميمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من PepeX

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منصة Pump.fun هي منصة إطلاق العملات المعدنية الرائدة.

ومع ذلك، فقد ساعد ذلك فقط على استفادة المطلعين، حيث تموت معظم الرموز، ويقال إن 0.04% فقط من حامليها حققوا أرباحًا.

كشفت شركة PepeX، التي أطلقت مؤخرًا خدمة البيع المسبق، عن أول منصة إطلاق ميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وفقًا للمشروع، فإن PepeX يشبه Pump.fun، ولكنه أكثر تركيزًا على المجتمع وأكثر عدالة.

لا يمكن لأي شخص إنشاء ونشر عملة ميم تلقائيًا في دقائق فحسب، بل إن تصميمها يزيل أشياء مثل القنص والتلاعب التي أدت إلى فضيحة Pump.fun.

لماذا PepeX؟ ابدأ بزيادة ٢٧٠٪ في المبيعات المسبقة

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تم طرح رمز PEPX الأصلي للبيع المسبق حاليًا وقد جمع أكثر من 1.2 مليون دولار.

ارتفع سعره إلى 0.0232 دولار في المرحلة الرابعة، مما يعني أن الشراء الآن قد يؤدي إلى حصول المستثمرين الأوائل على عوائد تزيد عن 273% قبل بدء التداول.

بلغت النسبة 332% في المرحلة الأولى، في حين أن تفويت المرحلة الرابعة والشراء في المرحلة الخامسة يقلل هذه النسبة إلى حوالي 255%.

وبما أن PepeX تضع نفسها كمنافس قوي لشركة Pump.fun، فإن العائدات المحتملة بعد البيع المسبق قد تكون كبيرة.

من المتوقع أن تؤدي قوائم التبادل المتوقعة إلى زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

ارتفع سعر RAY بأكثر من 8 أضعاف في عام 2021 وارتفع بمقدار 12 ضعفًا منذ أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2022.

لدى رمز PEPX القدرة على تجاوز هذه المعالم بسهولة، خاصة إذا تزامن إطلاقه مع الهيمنة الصعودية المتوقعة.

لمعرفة المزيد عن PepeX، قم بزيارة الموقع الرسمي.