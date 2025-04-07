شهدت الأسهم الأميركية جلسة تداول متقلبة يوم الاثنين، ما أدى إلى انخفاض كبير.

وقد حدث ذلك في الوقت الذي حافظ فيه البيت الأبيض على موقف متمرد في أعقاب تطبيق معدلات تعريفات جمركية مرتفعة بشكل غير متوقع على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، مما أدى إلى انهيار السوق.

بالإضافة إلى ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين مع تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

شعر المستثمرون بالارتياح في وقت سابق اليوم بعد صدور تقرير كاذب يشير إلى احتمال تأخير فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.

لكن البيت الأبيض سارع إلى نفي التقرير، مما تسبب في تراجع الأسواق مجدداً. وشهدت الأسواق العالمية حالة من الاضطراب منذ الثاني من أبريل/نيسان، عندما أُعلن عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.3% أو ما يقرب من 900 نقطة.

انخفض المؤشر القياسي بأكثر من ألف نقطة في وقت سابق من اليوم. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% يوم الاثنين.

وكان البيع بمثابة استمرار للهبوط الذي بدأ بعد إغلاق الأربعاء الماضي.

قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: “يعيش المستثمرون حالة من الذعر منذ ذلك الحين. تزايدت مخاوف الركود، بينما ارتفعت بشدة توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى”.

ويقوم السوق حاليا بتسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل الشهر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير أداة FeedWatch التابعة لـ CME إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سينخفض إلى نطاق يتراوح بين 3.00% و3.25% بحلول نهاية العام.

كان المتداولون يتطلعون إلى “شراء الانخفاضات”، حيث تراجع مؤشرا S&P 500 وناسداك بالفعل عن أعلى مستوياتهما القياسية التي سجلاها في منتصف فبراير.

وقال موريسون:

لكن كل من توقع وضوحًا بعد إعلان يوم الأربعاء خاب أمله. كانت الرسوم الجمركية أشد وطأة مما كان متوقعًا، وبات واضحًا جليًا أن ترامب لا يكترث مطلقًا بانهيار سوق الأسهم.

انخفاض أسهم المطاعم

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انخفضت أسهم المطاعم في التعاملات الصباحية بسبب مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي والركود المحتمل.

وانخفضت أسهم شركات المطاعم، بما في ذلك ماكدونالدز، وتشيبوتلي، ومطاعم داردن، وستاربكس، مع رد فعل الأسواق على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

ويتوقع محللو الصناعة أن التعريفات الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على المطاعم بشكل مباشر.

ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأخرى إلى انخفاض إنفاق المستهلكين والثقة العامة.

على سبيل المثال، قد تواجه شركة ستاربكس تكاليف أعلى قليلاً لحبوب القهوة، لكن القلق الأكبر هو انخفاض الطلب المحتمل على مشروباتها، خاصة وأن أعمالها في الولايات المتحدة تعمل بالفعل على زيادة حركة العملاء.

انخفضت أسهم ماكدونالدز بأكثر من 1%، بينما انخفضت أسهم شيبوتلي بنسبة 4%. وتراجعت أسهم ستاربكس بأكثر من 5% يوم الاثنين.

سهم أبل يشهد انخفاضًا حادًا بنسبة 6٪

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وشهدت الأسهم انخفاضا حادا بنسبة 6% إلى أدنى مستوياتها في الجلسة بعد منشور ترامب على موقع Truth Social، حيث هدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية ما لم تقم بكين بإزالة الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الأمريكية.

أعلن الرئيس على موقع Truth Social أنه إذا لم تقم الصين بإزالة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 34٪ التي فرضتها أواخر الأسبوع الماضي ، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50٪ على السلع الصينية.

وأضاف ترامب “بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتهم المطلوبة معنا!”.

انخفاض أسهم تسلا بنسبة 7٪

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وشهد سهم تسلا انخفاضًا كبيرًا بنحو 7%، مما يعكس التراجع الأوسع للسوق.

وقد ساهم في هذا الانخفاض أيضًا قيام دان آيفز، محلل ويدبوش، وهو متفائل معروف بشركة تيسلا، بتعديل سعره المستهدف نحو الانخفاض. وعزا آيفز هذا التعديل إلى “مشاكل في العلامة التجارية من صنع الذات” تواجهها تيسلا حاليًا.

وقد تشمل مشكلات العلامة التجارية هذه مجموعة من العوامل، بما في ذلك الخلافات الأخيرة المحيطة بميزة Autopilot من Tesla، والمخاوف بشأن جودة البناء وقضايا الخدمة، وسلوك Elon Musk غير المتوقع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تكون هذه القضايا أثرت سلباً على معنويات المستهلكين وثقة المستثمرين، مما ساهم في انخفاض السهم.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل شركة تيسلا لاعباً مهيمناً في سوق السيارات الكهربائية ، مع اعتراف قوي بالعلامة التجارية وقاعدة عملاء مخلصة.

وتستمر التكنولوجيا المبتكرة للشركة وخطط التوسع الطموحة في جذب المستثمرين، حتى في ظل تقلبات السوق والمخاوف بشأن العلامة التجارية.