هبطت أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين، مما أدى إلى تعميق الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات التجارية مما أثار مخاوف متجددة من حدوث ركود عالمي.

وتحمل مؤشر فوتسي 100 في بورصة لندن العبء الأكبر، حيث انخفض بنحو 488 نقطة، أو 6%، إلى 7566 – وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2024.

وتجاوز الانخفاض الجديد حتى الانخفاض الذي سجله الدولار يوم الجمعة الماضي بنحو 5%، والذي أعقب رد الصين على الرسوم الجمركية الأميركية بفرض رسوم من جانبها.

ازدادت حالة القتامة بين المستثمرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث دافع الرئيس دونالد ترامب عن سياسته العدوانية في فرض الرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ “الدواء” للاقتصاد.

أنهى كل سهم في مؤشر فوتسي 100 تعاملات اليوم في المنطقة السلبية، مع تراجع سهم شركة رولز رويس الصناعية العملاقة بنسبة 13%.

ووجدت شركات التعدين والبنوك وشركات الاستثمار نفسها أيضا في الجانب الحاد من عمليات البيع، مما يعكس المخاوف واسعة النطاق بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

انخفاض أسهم باركليز ولويدز مع تضرر البنوك والسلع بشدة

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وشهد القطاع المصرفي، الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، بعضا من أشد الانخفاضات.

وانخفضت أسهم بنك باركليز بنسبة 7%، كما تراجعت أسهم مجموعة لويدز المصرفية بنسبة 5%، وتراجعت أسهم بنك نات ويست بنسبة 7%.

وتعرضت البنوك التي تركز على آسيا لضربة مماثلة، حيث انخفض بنك HSBC بنسبة 5% وتراجع بنك ستاندرد تشارترد بنسبة 7%.

لم تسلم السلع الأساسية من الخسائر، إذ شهدت شركتا التعدين العملاقتان، جلينكور وأنجلو أمريكان، خسائر بلغت 7% و8% على التوالي.

وتبعت أسهم الطاقة هذا التراجع مع انخفاض أسعار خام برنت إلى ما دون 64 دولارا للبرميل، مما أدى إلى انخفاض أسهم شركتي بي.بي وشل بنسبة 7%.

وأشارت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة إكس تي بي، إلى أن الأسواق تبحث عن إجراءات حاسمة وليس مجرد خطابات.

وأضافت أن “أفضل علاج للأسواق المالية في الوقت الحالي هو توقف الولايات المتحدة أو تراجعها عن برنامجها للتعريفات الجمركية”.

مؤشر داكس يتراجع 10% مع تراجع أوروبا وآسيا

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انتشرت الاضطرابات في مختلف أنحاء أوروبا، حيث انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 10% في التعاملات المبكرة، وخسر مؤشر كاك الفرنسي 6.6%، وانخفض مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 5.7%.

وانزلق مؤشر ستوكس 600 الإقليمي، الذي يعاني بالفعل من أسوأ أسبوع له في خمس سنوات، إلى المنطقة السلبية بشكل أكبر.

وفي آسيا، واصلت الأسهم نزيفها ، حيث كانت الصين في طليعة عمليات البيع.

إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب لم تؤثر على الصين بنسبة 34% فحسب، بل امتدت أيضًا إلى فيتنام وكمبوديا وسريلانكا، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن سلاسل التوريد العالمية.

وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: “من الواضح أن الصين في حالة مزاجية للقتال، ومع وجود أكبر اقتصادين في العالم في حالة من الخلاف، كانت النتيجة قبيحة بالنسبة للمستثمرين.

في وول ستريت، استعد المستثمرون لمزيد من التقلبات بعد أن شهدت شركات التكنولوجيا العملاقة “السبعة الرائعة” خسارة مذهلة بلغت تريليون دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد فقط الأسبوع الماضي.

على الرغم من الدمار الذي لحق بالسوق، لا يزال الرئيس ترامب صامدا.

وفي حديثه للصحافيين يوم الأحد، أصر على أنه “في بعض الأحيان يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما”، مما يشير إلى عدم وجود تغيير وشيك في المسار.

تشير سوق العقود الآجلة إلى أن مؤشر S&P 500 الأمريكي سوف ينخفض بنسبة 3.5% أخرى عندما يبدأ التداول في وقت لاحق اليوم، مع مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا على المسار الصحيح للهبوط بنسبة 4.5%.