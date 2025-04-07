تراجعت الأسواق الآسيوية بعد أن أثارت رسوم ترامب الجمركية مخاوف من ركود عالمي

تلقت الأسواق المالية اليابانية ضربة قاسية يوم الاثنين حيث انخفض متوسط أسهم نيكي بنحو 9% في وقت مبكر من جلسة التداول، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية.

وانخفض المؤشر بنحو 8.8% إلى 30792.74 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يتداول بانخفاض 7.3% عند 31318.79 نقطة بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش، وفقا لرويترز.

وسجلت جميع أسهم المؤشر البالغ عددها 225 سهما خسائر، مما يشير إلى حالة من الذعر على نطاق واسع.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8% إلى 2284.69 نقطة، في حين انخفض مؤشر توبكس لأسهم البنوك بنحو 17.3%، قبل أن يتراجع لاحقا إلى انخفاض بنسبة 13.2%.

كان القطاع المصرفي الأكثر تضررا، حيث انخفض بنسبة 30% خلال الجلسات الثلاث الماضية، مما يؤكد شدة عمليات البيع في الأسهم اليابانية.

تصاعد التوترات التجارية العالمية مع فرض رسوم جمركية انتقامية

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وتمتد الاضطرابات إلى ما هو أبعد من اليابان، مع تراجع الأسواق الآسيوية مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

انخفضت أسعار المعادن الأساسية في الصين يوم الاثنين، مع انزلاق أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر.

وانخفض عقد النحاس الأكثر تداولا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 7% إلى 73640 يوانا للطن المتري اعتبارا من الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.9% إلى 8614.5 دولارا للطن المتري.

ردت الصين، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية، اعتبارا من 10 أبريل/نيسان، بعد فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 34% على معظم السلع الصينية.

وشهدت المعادن الأخرى، بما في ذلك الألومنيوم والزنك والرصاص والنيكل والقصدير، انخفاضات كبيرة في كلا البورصتين، حيث أشار المتداولون إلى المخاوف بشأن حرب تجارية تعوق النمو الاقتصادي العالمي.

وتبذل البلدان جهودا حثيثة للرد على نظام التعريفات الجمركية.

عرض الرئيس التايواني لاي تشينج تي يوم الأحد إلغاء التعريفات الجمركية كأساس للتفاوض، وتعهد بإزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمارات الأميركية.

ويعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السعي للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 17% خلال اجتماعه مع ترامب يوم الاثنين.

أشار مسؤول حكومي هندي إلى عدم وجود رد فوري على التعريفات الجمركية البالغة 26%، مع إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق محتمل.

وفي إيطاليا، وعدت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حليفة ترامب، بحماية الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 20% على سلع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن منتجي النبيذ الإيطاليين في معرض فيرونا أبلغوا عن تباطؤ الأعمال وخشيتهم من أضرار دائمة.

الأسواق الهندية تستعد لانخفاض حاد

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وتشعر الأسواق المالية في الهند أيضًا بالضغط، حيث من المتوقع أن يفتتح مؤشر Nifty 50 القياسي على انخفاض حاد يوم الاثنين.

تم تداول العقود الآجلة لمؤشر GIFT Nifty عند 22,089 اعتبارًا من الساعة 7:55 صباحًا بتوقيت الهند، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 3.6٪ عن إغلاق يوم الجمعة عند 22,904.45.

حذر أبيشيك جوينكا الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول والعملات الأجنبية في الهند من أن المستويات المنخفضة الأخيرة حول 21800 قد يتم إعادة اختبارها، مشيرًا إلى عدم اليقين المتعلق بالتعريفات الجمركية.

انخفض مؤشر Nifty 50 بالفعل بنحو 13% من أعلى مستوى قياسي له في أواخر سبتمبر، مدفوعًا بتباطؤ الأرباح، ومخاوف النمو، وهجرة أجنبية بقيمة 27 مليار دولار.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعا سياسة نقدية أكثر دعما في ظل تهديد التعريفات الجمركية للاستقرار الاقتصادي.

وأشار مسؤول بوزارة المالية إلى أن النمو المتوقع في الهند بنسبة تتراوح بين 6.3% و6.8% للسنة المالية 2025-2026 يظل قابلا للتحقيق إذا ظلت أسعار النفط أقل من 70 دولارا للبرميل على الرغم من الاضطرابات العالمية.