إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين تثير ناقوس الخطر في مختلف الصناعات العالمية، والنحاس ليس استثناءً.

حذر إيفان أرياجادا، الرئيس التنفيذي لشركة أنتوفاجاستا في تشيلي، مؤخرا من أن ارتفاع التعريفات الجمركية قد يكون له تأثير سلبي طويل الأمد على الطلب على النحاس، مما يشكل مخاطر على صناعة البناء والانتقال الجاري إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي حديثه خلال مؤتمر سيسكو للنحاس في سانتياغو، سلط أرياجادا الضوء على أن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا تؤدي إلى المزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية.

وقد أدى هذا الغموض بالفعل إلى انخفاض أسعار النحاس بشكل حاد، حيث هبطت العقود الآجلة إلى ما دون 4.20 دولار للرطل ، وهو أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وفقًا لشركة Trading Economics.

ورغم هذه التحديات، أعرب أرياجادا عن تفاؤل حذر بشأن جانب العرض في سوق النحاس.

وقال “النحاس سلعة حقيقية، وبالتالي فإن الإمدادات المحدودة من شأنها أن تبقيه مرتفعا”، مؤكدا أنه في حين أن الطلب قد يضعف بسبب الضعف الاقتصادي، فإن قيود العرض قد توفر وسادة سعرية حاسمة.

الطلب على النحاس: التكنولوجيا والطاقة الخضراء تُقدمان الأمل

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وأشار أرياجادا أيضًا إلى اتجاهات التكنولوجيا الناشئة باعتبارها وسيلة محتملة للوقاية من انخفاض استهلاك النحاس.

وفي مقابلة مع رويترز ، أشار إلى أن صعود مراكز البيانات ومشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة الذكاء الاصطناعي تولد طرقًا جديدة للطلب على النحاس، مما يعوض الانخفاضات المحتملة في القطاعات التقليدية مثل البناء والتصنيع.

وأضاف أن “الذكاء الاصطناعي والتقدم في التكنولوجيا يخلقان طلبًا جديدًا على النحاس، وهو ما قد يساعد في سد أي نقص في الأسواق التقليدية”.

ويعتقد أرياجادا أنه مع تحول الشركات في جميع أنحاء العالم نحو تقنيات أكثر خضرة وبنى تحتية رقمية أكثر تعقيدًا، فإن استخدام النحاس لن يستقر فحسب، بل قد ينمو بشكل كبير.

تشيلي في وضع يسمح لها بتجاوز عاصفة التعريفات الجمركية

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ومن المثير للاهتمام أن أرياجادا أشار إلى أن سياسات إدارة ترامب التجارية العدوانية قد تُعزز، دون قصد، مناخًا استثماريًا مواتيًا لتعدين النحاس. ولا تزال تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، بمنأى إلى حد كبير عن الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على واردات النحاس.

أكد أرياجادا أن “الولايات المتحدة بحاجة إلى نحاسنا”، مشيرًا إلى أن أمريكا تستورد أكثر من نصف إمداداتها من النحاس، وتعاني من عجز تجاري مع تشيلي. ويمكن أن يُسهم هذا الاعتماد الاقتصادي في حماية مناجم تشيلي، مثل أنتوفاجاستا، من أسوأ آثار التوترات التجارية العالمية.

ونظراً لهذه الديناميكيات، يرى أرياجادا إمكانات نمو قوية واستقراراً تشغيلياً لشركة أنتوفاجاستا، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق العالمية اضطرابات.

مع اعتماد العالم بشكل متزايد على المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، فإن آفاق النحاس – والدور الرائد الذي تلعبه تشيلي في توفيره – تظل حاسمة ويجب مراقبتها.