ارتفاع ديون القطاع العام في البرازيل إلى 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي مع تزايد أعباء الفائدة

ارتفع إجمالي الدين العام في البرازيل بشكل حاد إلى 76.2% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير، مقارنة بـ 75.7% في يناير، وفقًا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي يوم الثلاثاء.

ويؤكد هذا الارتفاع على التحديات المتزايدة التي تواجهها البلاد في إدارة ديونها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر.

ارتفاع الديون وارتفاع نفقات الفائدة

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تعكس الزيادة في الدين العام الإجمالي للبرازيل العبء الثقيل المتمثل في مدفوعات الفائدة.

وكان العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع تكلفة خدمة الديون، وهو ما تفاقم بسبب سياسات التشديد النقدي العدوانية التي تنتهجها البلاد.

منذ سبتمبر/أيلول 2022، رفع البنك المركزي البرازيلي أسعار الفائدة بمقدار 375 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 14.25%.

وتهدف هذه الزيادات الحادة إلى ترويض التضخم، الذي تجاوز باستمرار الهدف الرسمي البالغ 3%.

وعند تطبيق منهجية صندوق النقد الدولي ــ التي تأخذ في الاعتبار جميع السندات الحكومية التي يحتفظ بها البنك المركزي ــ فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل أعلى من ذلك، حيث بلغت 88.7%، مقارنة بنسبة 87.1% المسجلة في السابق.

وينشأ هذا الاختلاف لأن صندوق النقد الدولي يحسب السندات التي يحتفظ بها البنك المركزي، في حين يأخذ الحساب الرسمي للبرازيل في الاعتبار في المقام الأول السندات المباعة للسوق من خلال اتفاقيات إعادة الشراء.

تضييق العجز الأولي

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وعلى الرغم من ارتفاع أعباء الديون، فقد تقلص العجز المالي الأولي في البرازيل في فبراير/شباط.

وسجلت البلاد عجزا أوليا قدره 18.973 مليار ريال برازيلي (3.23 مليار دولار)، وهي فجوة أصغر كثيرا من 31.5 مليار ريال برازيلي توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم.

وتحسن الرصيد الأولي، وهو مؤشر حاسم للصحة المالية يستثني مدفوعات الفائدة، جزئيا بسبب فائض قدره 9.244 مليار ريال من الحكومات الإقليمية وفائض قدره 299 مليون ريال من الشركات المملوكة للدولة.

ومع ذلك، أعلنت الحكومة المركزية عن عجز أولي كبير قدره 28.517 مليار ريال برازيلي في فبراير.

على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، بلغ العجز الأولي للحكومة المركزية 14.194 مليار ريال، أو حوالي 0.12% من الناتج المحلي الإجمالي.

حددت إدارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا هدفا طموحا يتمثل في تحقيق عجز أولي بنسبة 0% في السنة المالية الحالية ، مع هامش مسموح به يصل إلى 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي.