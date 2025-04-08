تقول كاتي وود إن تيسلا ستصل إلى 2600 دولار، لكنها تستثمر 9 ملايين دولار في سهم مختلف من Magnificent 7

مع تزايد المنافسة، والتعريفات الجمركية الجديدة ، وأزمة العلامة التجارية، والمخاوف من الركود الاقتصادي في المستقبل – ليس هناك الكثير مما يسير على ما يرام بالنسبة لشركة Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) في عام 2025.

ومع ذلك، تظل المستثمرة المؤثرة كاثي وود متفائلة للغاية بشأن سهم السيارات الكهربائية، الذي تعتقد أنه سيصل إلى 2600 دولار قبل نهاية هذا العقد.

مع ذلك، لم يكن شراءها الأخير لشركة تسلا. بل استثمرت مؤسستها ورئيستها التنفيذية في شركة أرك إنفست أكثر من 9 ملايين دولار في سهم آخر من أسهم “ماغنيفيسنت 7” في 4 أبريل.

أدخل Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN).

كم استثمرت كاتي وود في أسهم أمازون؟

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أنفقت وود 9.3 مليون دولار لشراء أكثر من 54 ألف سهم من أمازون في الرابع من أبريل، مما يشير إلى أنها تقرأ انخفاضًا بنسبة 30% في AMZN كفرصة لشراء اسم عالي الجودة بخصم كبير.

ويظل المستثمر الشهير متفائلاً بشأن أسهم أمازون، حيث استثمرت الشركة العملاقة التي يقع مقرها الرئيسي في سياتل بشكل عدواني إلى حد ما لتوسيع نطاق وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبالإضافة إلى مشاركتها المستمرة مع Anthropic، أطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا Alexa +.

Alexa+ هو مساعد الذكاء الاصطناعي المحدث للشركة القادر على إدارة أجهزة المنزل الذكية، وطلب الطعام عبر الإنترنت، والتعامل مع مجموعة كاملة من المهام الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يساعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أمازون على تنويع إيراداتها خارج نطاق البيع بالتجزئة والسحابة.

يتم تداول AMZN بتقييم جذاب

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وأعرب وود عن ثقته في قدرة أمازون على الاستفادة من نطاقها العالمي وتدفقات إيراداتها المتنوعة للتعامل مع الحرب التجارية الناشئة ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب.

علاوة على ذلك، فإن التقييم المرتبط بأسهم التكنولوجيا جذاب للغاية ولا يمكن تجاهله عند الكتابة.

وتبيع شركة أمازون حاليا 30 ضعف أرباحها المتوقعة للعام المقبل، وهو أقل بكثير من متوسطها التاريخي البالغ نحو 55.

يبدو أن وول ستريت تتفق مع كاثي وود بشأن سهم أمازون.

يبلغ التقييم الإجماعي لسهم AMZN حاليًا “شراء” مع متوسط هدف يبلغ 267 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة تزيد عن 50٪ من هنا.

لماذا أختلف مع وجهة نظر وود بشأن أسهم تسلا

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ربما كانت كاثي وود على حق أو على الأقل عملية باستثمارها في أسهم أمازون، لكن توقعاتها بوصول سهم تسلا إلى 2600 دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تبدو أقرب إلى حلم يقظة، على الأقل في الوقت الحالي.

ويرجع ذلك إلى أن شركة تسلا تعاني حاليًا من تباطؤ التسليم وسط المنافسة المتزايدة من منافسيها الصينيين.

علاوة على ذلك، كانت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية متأخرة في إطلاق منتجات جديدة أيضًا.

وفي عام 2024، ستشهد الشركة متعددة الجنسيات التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس انخفاضًا في صافي دخلها بنسبة مثيرة للقلق بلغت 52%، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر هذا الضعف هذا العام.

وهذا يجعل تسلا شركة ذات نمو منخفض ولا تزال تتداول عند مضاعف غير معقول للسعر إلى الأرباح يبلغ نحو 117 عند كتابة هذا التقرير.

على أي حال، فإن التقييم الحالي لشركة TSLA يشير إلى أن سهم EV قد ينخفض أكثر من هنا، بدلاً من الصعود إلى تقييم 10 تريليون دولار كما توقع وود.