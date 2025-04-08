كيف تهدد هيمنة الصين على المعادن النادرة أهداف الطاقة الخضراء في أوروبا

من المرجح أن تتمكن أوروبا فقط من إنتاج جزء صغير من المعادن النادرة التي تحتاجها للسيارات الكهربائية وطواحين الهواء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المنافسة غير المكلفة من الصين، المنتج الرائد، حسبما ذكرت رويترز يوم الثلاثاء.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت أوروبا والولايات المتحدة جهوداً متضافرة لتعزيز قدراتهما المحلية في إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في المقام الأول بدافع الرغبة في تقليل الاعتماد على الصين ، التي تهيمن حالياً على سوق المعادن النادرة العالمية، حيث تمثل ما يقرب من 90% من المعادن النادرة المعالجة.

وقد أثار الاعتماد على مصدر واحد لهذه المواد الحيوية مخاوف بشأن نقاط ضعف سلسلة التوريد، والاضطرابات المحتملة، والمخاطر الجيوسياسية.

هيمنة الصين ومخاوف العرض العالمي

Copy link to section

ومن خلال توسيع صناعاتها المحلية للمعادن النادرة، تهدف أوروبا والولايات المتحدة إلى تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وأمن الإمدادات.

ونقل التقرير عن لوران ميجوم من شركة باين قوله:

اليوم هناك فجوة في التكلفة تتراوح بين 20% إلى 40% بين سلسلة القيمة في الصين وسلسلة القيمة المحتملة في أوروبا.

صرح ميجوم في حدث أطلقت فيه مجموعة سولفاي الكيميائية توسعة معالجة المعادن الأرضية النادرة في لاروشيل بفرنسا، أنه بسبب البيئة الحالية، فإنهم لا يتوقعون تصنيعًا كافيًا للمغناطيس الدائم في أوروبا.

وفي بعض الحالات، تكون فجوة التكلفة أكبر، حيث تكون المنتجات الصينية أرخص بنسبة 60-70% من المنتجات الأوروبية، حسبما نقلت رويترز عن مصدر آخر.

التفاوت في التكلفة يشكل تحديًا للمنتجات الأوروبية

Copy link to section

من المتوقع أن يشهد الطلب السنوي للاتحاد الأوروبي على أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، وهي مكونات أساسية في المغناطيسات الدائمة القوية الموجودة في المركبات الكهربائية وطواحين الهواء، نمواً كبيراً.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 30 ألف طن متري.

وتؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى قيمة اقتصادية كبيرة، تقدر بنحو 1.5 مليار يورو.

يسلط التحليل الذي قدمه ميجوم الضوء على الأهمية المتزايدة لأكاسيد العناصر الأرضية النادرة في انتقال أوروبا نحو حلول الطاقة والنقل المستدامة.

الطلب المستقبلي والقدرة الإنتاجية

Copy link to section

وفي الوقت نفسه، وبحسب شركة باين، فإن أوروبا ستكون لديها القدرة على إنتاج ما يقل عن 5 آلاف طن بحلول ذلك الوقت.

إن هيمنة الصين على قطاع تعدين المعادن النادرة أمر لا يمكن إنكاره، حيث تمثل 65% من العرض العالمي.

ولكن هذا لا يعني أن العالم يعتمد على الصين وحدها في الحصول على هذه الموارد الحيوية.

وتوجد رواسب كبيرة من خامات المعادن النادرة في مناطق أخرى مختلفة حول العالم، ويخضع العديد من هذه الرواسب حالياً للتطوير النشط.

إن هذا التنوع في عمليات تعدين المعادن النادرة لديه القدرة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بانقطاعات سلسلة التوريد والتوترات الجيوسياسية، مما يضمن إمدادات أكثر استقرارا وأمنا من هذه المواد الأساسية للصناعات في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، أشار ميجوم إلى أن 2-5 فقط من مشاريع التعدين الخمسين خارج الصين والتي تهدف إلى بدء الإنتاج بحلول عام 2030 ستكون مجدية اقتصاديا للإطلاق في ظل الظروف الحالية للسوق، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار المعادن النادرة.

وأوضح ميغوم أن هذه المشاريع ستنتج ما يقارب 20 إلى 25 ألف طن من المعادن النادرة سنويا.

ومن هذا الإجمالي، سيكون 6000 طن فقط هو النوع المحدد المطلوب لإنتاج المغناطيس.

وأضاف أن إعادة التدوير يمكن أن تساعد في توفير المعادن النادرة في أوروبا، ولكن ليس قبل عام 2035، عندما تكون هناك كميات كافية من المغناطيسات القديمة المتاحة لإعادة التدوير.