كيف تجد المكسيك بصيص أمل في حملة التعريفات الجمركية الأمريكية، وتكتسب أرضية على حساب الصين وفيتنام

مع إطلاق الرئيس السابق دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على المنافسين الرئيسيين في قطاع التصنيع، تجد المكسيك نفسها في وضع ملائم.

في حين تواجه الصين وفيتنام رسوماً عقابية، فإن المكسيك، التي نجت إلى حد كبير من الإجراءات الأكثر قسوة، على استعداد لتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للولايات المتحدة.

لقد ترك نظام التعريفات الجمركية الأخير الذي فرضه ترامب، والذي يفرض رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الصينية ورسومًا بنسبة 46% على الواردات الفيتنامية، المكسيك دون أضرار إلى حد كبير.

في حين تواجه المكسيك بعض التعريفات الجمركية، بما في ذلك التعريفات الجمركية العالمية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وضريبة بنسبة 25% على المحتوى غير الأميركي في السيارات ، فإن معظم تجارتها مع أميركا تظل خالية من التعريفات الجمركية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال خورخي جونزاليس هنريكسين، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نيرشور التي تدير أكثر من اثني عشر مصنعاً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: “إن التعريفات الجمركية الجديدة من شأنها أن تجعل المكسيك أكثر قدرة على المنافسة”.

يكتسب اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية زخمًا

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وقد يؤدي هذا التطور إلى تسريع اتجاه نقل التصنيع إلى أماكن أقرب إلى الولايات المتحدة للتخفيف من مخاطر سلسلة التوريد.

وأشار جريج هوسيسيان، الشريك في شركة المحاماة فولي آند لاردنر، في التقرير إلى أن تطبيق التعريفات الجمركية على نطاق أوسع قد يدفع المزيد من الشركات إلى تحويل عملياتها إلى المكسيك، وهو ما يتجاوز عمليات النقل المتواضعة التي شهدناها خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

إن قرب المكسيك وتكاليف العمالة المنخفضة نسبيا والتقارب الثقافي مع الولايات المتحدة جعلها منذ فترة طويلة وجهة جذابة للمصنعين.

والآن، تمنحها الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ميزة متجددة على المنافسين الآسيويين، الذين يعانون أيضا من الحواجز التجارية الأميركية الأعلى.

وقدر الخبير الاقتصادي ألبرتو راموس من جولدمان ساكس أن متوسط معدل التعريفة الجمركية في المكسيك في ظل النظام الجديد سيتراوح حول 8%.

هل هذا جيد؟ لا، بل سيء. هل هي نهاية العالم بالنسبة للمكسيك؟ بالتأكيد لا، هذا ما علق به راموس، مؤكدًا على متانة وضع المكسيك التجاري.

يظل قطاع السيارات المكسيكي نقطة ضغط حرجة

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ويبدو تزايد أهمية المكسيك واضحا في بيانات التجارة.

وفي عام 2024، ستشكل المكسيك 15.5% من إجمالي واردات السلع الأمريكية، ارتفاعا من 13.6% في عام 2018.

وفي المقابل، انخفضت حصة الصين إلى 13.4% من 21.2%، في حين تضاعف حضور فيتنام في السوق الأميركية إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 4.2%.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن المصدرين المكسيكيين في وضع جيد للتكيف مع المتطلبات المتطورة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يساعد في الحفاظ على زخم التصنيع في البلاد.

وقال ألبرتو فياريال، المدير الإداري لشركة نيبانوا الاستشارية، إن الشركات تقوم بمراجعة سلاسل التوريد بشكل استباقي لضمان الامتثال.

وقال فياريال، واصفًا التركيز المكثف على تلبية معايير اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، “نحن ببساطة نفعل المزيد مما فعلناه بالفعل”.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست خالية من التحديات.

ويظل قطاع السيارات، الذي يمثل ثلث الصادرات المصنعة في المكسيك، يشكل نقطة ضغط حرجة.

تعد المكسيك خامس أكبر دولة مصنعة للسيارات وسادس أكبر دولة مصدرة للسيارات في العالم، حيث يتم شحن ما يقرب من ثلاثة ملايين سيارة إلى الولايات المتحدة سنويا.

بدأت الشركات تتكيف بالفعل. أوقفت شركة ستيلانتيس الإنتاج في عدة مصانع، بما في ذلك في المكسيك، بينما أعلنت شركة إينرسيس، المُصنّعة للبطاريات، عن خطط لنقل إنتاجها من مونتيري إلى كنتاكي.

إن البراجماتية الدبلوماسية التي يتبناها شينباوم تؤتي ثمارها

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ويعود الفضل في الموقف الإيجابي النسبي للمكسيك أيضاً إلى النهج الحذر الذي انتهجته الرئيسة كلوديا شينباوم.

ومنذ طرح ترامب للرسوم الجمركية على المكسيك لأول مرة ثم تأجيلها، امتنع شينباوم عن تحديد تدابير انتقامية عدوانية، واختار بدلا من ذلك إبقاء الحوار مفتوحا.

وقال شينباوم الأسبوع الماضي: “هذا له علاقة بالعلاقة الجيدة التي بنيناها بين الحكومتين المكسيكية والأمريكية، والتي تقوم على الاحترام”.

وأكدت أن أولويات المكسيك تشمل خفض الرسوم الجمركية على السيارات والصلب والألمنيوم، فضلاً عن مراجعة الرسوم على الواردات الصينية.

ويقترح خبراء التجارة أن تعمل المكسيك وكندا بشكل أوثق مع الولايات المتحدة لفحص الاستثمارات الصينية والتوافق بشأن استراتيجيات التعريفات الجمركية.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الوضع الملائم سوف يؤدي إلى إعادة إشعال الاستثمارات المتوقفة في ظل التباطؤ الاقتصادي في المكسيك.

ومع ذلك، يبدو أن المكسيك مستعدة في الوقت الحالي للاستفادة من تحول ديناميكيات التجارة مع إعادة النظر في سلاسل التوريد العالمية في ظل أحدث جهود ترامب لفرض التعريفات الجمركية.