من خصومات الأسعار لموظفي شركة فورد إلى إغلاق مصانع ستيلانتيس، فإن التعريفات الجمركية على السيارات تدفع شركات صناعة السيارات إلى التحرك

هزت الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات المستوردة ، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، صناعة السيارات العالمية، مما أجبر شركات صناعة السيارات الكبرى على اتخاذ ردود فعل سريعة ومتباينة.

وبينما تهدد الرسوم الجديدة بإعادة تشكيل سلاسل التوريد ونماذج التسعير والتوظيف، تتخذ الشركات من ستيلانتيس إلى هيونداي إجراءات لحماية الأرباح والعملاء.

ومع دخول الرسوم الجمركية على السيارات المجمعة في الخارج حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تبدأ الرسوم على الأجزاء المستوردة في الثالث من مايو/أيار، تتسابق شركات صناعة السيارات لإدارة التكاليف.

وقد اختار البعض إيقاف خطوط الإنتاج، بينما يعرض البعض الآخر خصومات كبيرة، أو يستكشفون توسعات التصنيع المحلي.

ظلت أسعار أسهم معظم شركات تصنيع السيارات في المنطقة الحمراء يوم الخميس وخلال ساعات ما قبل السوق في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

يلقي موقع Invezz نظرة على الاستراتيجيات المختلفة التي تتبناها شركات تصنيع السيارات للتعامل مع الاضطرابات.

شركة ستيلانتيس تعلق العمل في مصانعها وتسرح 900 عامل مؤقتًا

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وأعلنت شركة ستيلانتيس، مالكة علامات جيب ودودج ورام وكرايسلر، أنها ستغلق مؤقتا مصنعين للتجميع – أحدهما في وندسور بولاية أونتاريو، والآخر في تولوكا بالمكسيك – ردا على الرسوم الجمركية.

من المقرر أن يظل مصنع وندسور، الذي ينتج سيارات كرايسلر باسيفيكا ودودج تشارجر، متوقفا عن العمل لمدة أسبوعين.

سيتوقف مصنع تولوكا، حيث يتم تجميع سيارتي جيب كومباس وواجونير إس، عن العمل اعتبارًا من 7 أبريل وحتى نهاية الشهر.

وقالت شركة ستيلانتيس إن الاضطراب سيجبرها على تسريح نحو 900 عامل في مصانع توليد الطاقة والختم في إنديانا وميشيغان.

وقال متحدث باسم شركة ستيلانتيس لوكالة MT Newswires: “نواصل تقييم الرسوم الجمركية الأمريكية على المركبات المستوردة وسنظل منخرطين مع الحكومة الأمريكية بشأن هذه السياسات”.

وانخفضت أسهم ستيلانتيس بأكثر من 7% في تعاملات ما قبل السوق يوم الجمعة.

خصم “من أمريكا إلى أمريكا” من شركة فورد لتقديم أسعار للموظفين للعملاء

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وعلى النقيض من ذلك، اتبعت شركة فورد نهجاً أكثر توجهاً نحو السوق من خلال الاعتماد على مخزونها لامتصاص ضغوط التكلفة.

أطلقت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في ميشيغان برنامجًا يسمى مؤقتًا “من أمريكا إلى أمريكا”، ويقال إنه يقدم أسعارًا لموظفيها، والتي كانت مخصصة تقليديًا لموظفي شركة فورد، لجميع العملاء في جميع أنحاء البلاد.

وفي حين لم تعلن الشركة رسميا عن خطتها بعد، أفادت وكالة رويترز أن الخصومات دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الخميس.

وتساعد هذه الخطوة شركة فورد على التميز عن المنافسين الذين يرفعون الأسعار لتعويض تكاليف التعريفات الجمركية.

تتمتع شركة فورد بمكانة مميزة نسبيًا. فهي تُصنّع حوالي 80% من المركبات التي تبيعها في الولايات المتحدة داخل البلاد، مما يوفر حماية أكبر من الرسوم الجمركية مقارنةً بمنافسيها الذين يعتمدون بشكل أكبر على الواردات.

ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه زيادات محتملة في التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية التي تم فرضها في 3 مايو على الأجزاء.

وتتماشى استراتيجية الخصم أيضًا مع رسالة “صنع في أمريكا” التي تحظى بشعبية لدى إدارة ترامب، التي أعلنت عن الرسوم الجمركية الشاملة الأسبوع الماضي في محاولة لإعادة التصنيع إلى الأراضي الأمريكية.

وانخفض سعر سهم شركة فورد بنسبة 3.67% خلال فترة ما قبل السوق يوم الجمعة.

المصدر: سي إن إن

فولكس فاجن تعتزم فرض رسوم استيراد على السيارات المباعة في الولايات المتحدة

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وقد اتخذت شركة فولكس فاجن مسارًا مختلفًا، حيث أشارت إلى وكلائها في الولايات المتحدة إلى أن زيادات الأسعار تلوح في الأفق.

وفي مذكرة أرسلتها الشركة الألمانية إلى التجار في الأول من أبريل/نيسان، واطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، قالت الشركة إنها ستفرض رسوم استيراد جديدة على سياراتها الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما أوقفت الحكومة شحنات السيارات بالسكك الحديدية من المكسيك، على الرغم من استمرار الشحنات البحرية، وأصدرت تعليمات للتجار باحتجاز المركبات المتأثرة بالرسوم الجمركية في الموانئ حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة إن التغييرات النهائية في الأسعار سيتم تأكيدها بحلول منتصف أبريل.

والواقع أن المركبات التي يتم تجميعها في الولايات المتحدة، مثل فولكس فاجن أطلس وID.4 في تشاتانوغا بولاية تينيسي، ليست بمنأى عن ضغوط التكلفة.

كلاهما يعتمد على أجزاء مستوردة ستكون خاضعة للرسوم الجمركية المقبلة.

وفي بيان، أكدت شركة فولكس فاجن أنها أرسلت المذكرة إلى التجار لأنها أرادت أن تكون “شفافة للغاية بشأن التعامل مع هذا الوقت من عدم اليقين”.

وقالت الشركة: “إننا نضع مصلحة التجار وعملائنا في المقام الأول، وبمجرد أن نحدد التأثير على الأعمال، فسوف نشارك استراتيجيتنا مع تجارنا”.

وانخفض سعر سهم فولكس فاجن بأكثر من 5% يوم الجمعة.

المصدر: ستاتيستا

جنرال موتورز تزيد إنتاج الشاحنات في إنديانا

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وتستجيب شركة جنرال موتورز لصدمة التعريفات الجمركية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي.

وتخطط الشركة لزيادة إنتاج شاحناتها الخفيفة – شيفروليه سيلفرادو وجي إم سي سييرا – في مصنعها في فورت واين بولاية إنديانا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أشارت إليها الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز ماري بارا في يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن زيادة القدرة في الولايات المتحدة قد تعوض المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية على المركبات المصنعة في المكسيك وكندا.

ولتسهيل عملية التوسع، ستوقف شركة جنرال موتورز الإنتاج في منشأة فورت واين في الفترة ما بين 22 و25 أبريل.

ويتوقع المصنع إضافة ما بين 225 و250 وظيفة وجلب عدة مئات من العمال المؤقتين، بحسب الاتصالات الداخلية مع نقابة عمال السيارات المتحدة.

وقال مسؤولون نقابيون محليون إنه من الممكن أيضا جدولة أيام عمل إضافية لتلبية أهداف الإنتاج الجديدة.

وانخفض سعر سهم جنرال موتورز بأكثر من 5% خلال تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة.

هيونداي تحذر من ارتفاع محتمل في الأسعار

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وأشارت شركة هيونداي موتور أيضًا إلى احتمال ارتفاع أسعار السيارات.

وفي مذكرة إلى التجار، حذر الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي وجينيسيس موتور في أمريكا الشمالية راندي باركر من أن التسعير لم يعد مضمونًا للسيارات التي تباع بالجملة بعد الثاني من أبريل.

وأقر باركر بأن اعتماد الشركة على الواردات من المكسيك وكندا كان منخفضا نسبيا، وأن هيونداي لديها استثمارات “راسخة” في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قالت شركة صناعة السيارات الكورية إنها تواصل مراقبة تطورات السياسة ومراجعة الاستراتيجيات للحفاظ على الربحية.

ولم يتم الإعلان عن أي تغييرات رسمية في الأسعار حتى الآن، لكن مسؤولي الشركة في سيول قالوا إنهم “يراجعون خياراتهم عن كثب”.