أرامكو تكتشف 14 حقلاً جديداً للنفط والغاز في السعودية وسط تحديات انخفاض الأسعار

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط حققت اكتشافا مهما لـ14 حقلا وخزانا جديدا للنفط والغاز الطبيعي داخل المملكة.

وتقع هذه الاكتشافات في منطقتين رئيسيتين: المنطقة الشرقية، المعروفة ببنيتها التحتية القائمة للنفط والغاز، والربع الخالي، وهي منطقة صحراوية شاسعة ذات إمكانات غير مستغلة.

اكتشافات جديدة لحقول النفط والغاز

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد أن الاكتشافات شملت خزانين وحقلين للغاز الطبيعي، وستة حقول وخزانين للنفط العربي.

ويسلط هذا الإعلان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الضوء على تطور كبير في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية.

إن اكتشاف هذه الحقول والخزانات الجديدة لديه القدرة على تعزيز إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط والغاز بشكل كبير، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في مجال الطاقة.

وتعد المملكة العربية السعودية بالفعل أكبر مصدر للنفط الخام ومنتجاته في العالم، إلى جانب روسيا.

كما أن المملكة هي العمود الفقري لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها.

أمان أكبر وإنتاج أعلى

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ومن الممكن أن تؤدي الاحتياطيات المتزايدة أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة للمملكة وتوفير دفعة كبيرة لاقتصادها.

ومن المتوقع أن تستثمر أرامكو بكثافة في تطوير هذه الحقول والخزانات الجديدة، وهو ما سيشمل الاستكشاف والحفر وبناء البنية التحتية الجديدة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور إلى خلق العديد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تم فيها اكتشاف هذه الموارد.

ومن المتوقع أيضًا أن يجذب اكتشاف هذه الاحتياطيات الجديدة من النفط والغاز استثمارات دولية كبيرة، وقد يؤدي إلى شراكات وتعاون جديد في قطاع الطاقة.

التفاصيل المحددة لا تزال غير معلنة

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وأثار إعلان وكالة الأنباء الرسمية عن اكتشاف حقول وخزانات نفط وغاز جديدة، حالة من الترقب والقلق داخل قطاع الطاقة.

وفي حين أن التفاصيل المحددة حول حجم وقدرة الإنتاج المحتملة لهذه الاحتياطيات لا تزال غير معلنة، فقد تم تفسير الأخبار على أنها مؤشر إيجابي لصناعة النفط والغاز في المملكة العربية السعودية.

وفي حين لم تقدم وكالة الأنباء الرسمية أرقاما محددة بشأن الاحتياطيات المقدرة أو إنتاج النفط المحتمل، فمن المرجح أن يراقب محللو الصناعة والخبراء المزيد من التطورات.

ويتبع الإعلان عن الاكتشافات الجديدة عادة تقييمات مفصلة ودراسات جدوى لتحديد مدى جدوى الاحتياطيات وإمكاناتها الاقتصادية.

وأضافت الوكالة الحكومية:

وأكد الأمير عبد العزيز أهمية القيمة المضافة التي تمثلها هذه الاكتشافات، وترسيخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز إمكاناتها الهيدروكربونية الغنية.

انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب

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ومع ذلك، فإن تعزيز إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية قد يأتي أيضاً على حساب انخفاض أسعار النفط.

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الجلسات القليلة الماضية وتحوم حاليا حول أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات بسبب فائض المعروض الوشيك في السوق هذا العام.

وعلاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري نحو مصادر الطاقة الأكثر نظافة، ينبغي أن نأخذ الأخبار المتعلقة باكتشاف حقول نفط وغاز جديدة بحذر شديد.

علاوة على ذلك، يشهد الطلب على النفط الخام تراجعًا منذ العام الماضي بعد الارتفاع الأولي الذي شهده عقب جائحة كوفيد-19. ومن المرجح أن يشهد الطلب مزيدًا من الانخفاض نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويخشى الخبراء أيضا من أن يؤدي الركود العالمي إلى خفض استهلاك النفط بشكل كبير في الاقتصادات الكبرى وفي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، الصين.