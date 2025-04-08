لماذا قد يضطر مشغلو النفط في الولايات المتحدة إلى خفض نمو إنتاج النفط

من المتوقع أن يؤدي البيع المكثف في سوق النفط الخام إلى تباطؤ وتيرة نمو الإنتاج الأمريكي، وفقًا لشركة ريستاد إنرجي.

هبطت أسواق الأسهم العالمية إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ عام 2020 بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة.

أدت التوترات التجارية إلى انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي حرب شاملة إلى تدمير الطلب العالمي على الوقود.

تتوقع شركة ريستاد إنرجي مخاطر كبيرة على المشغلين في الولايات المتحدة في بيئة الأسعار الحالية، مما قد يضطرهم إلى تقليص معدل نمو إنتاجهم.

وقال ماثيو بيرنشتاين، نائب الرئيس لشؤون النفط والغاز في أمريكا الشمالية لدى ريستاد إنرجي، في تعليق أرسله عبر البريد الإلكتروني:

إن الواقع المؤسسي للاعبين العموميين يعني أن النمو المتواضع بالفعل قد يكون معرضاً للخطر إذا ظلت الأسعار بالقرب من 60 دولاراً للبرميل.

أسعار النفط أقل من تكلفة التعادل

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وتقدر شركة ريستاد أن تكلفة التعادل الجديدة “الشاملة” للعديد من شركات النفط الأميركية أصبحت الآن أعلى من 62 دولاراً للبرميل، وهو ما يشمل معدلات حواجز أعلى، ومدفوعات أرباح، وتكاليف خدمة الديون.

وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 60.85 دولارًا للبرميل. ويُعدّ خام غرب تكساس الوسيط السعر المرجعي للنفط الخام الأمريكي.

من غير المحتمل بالفعل أن ينمو الإنتاج في الولايات الثماني والأربعين السفلى في الولايات المتحدة خارج حوض بيرميان.

وأضاف بيرنشتاين أنه إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فإن التباطؤ في حوض بيرميان، وهو حوض النفط الأكثر إنتاجية في البلاد، من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الإنتاج في عام 2025.

وفي الأسبوع المنتهي في 28 مارس/آذار، بلغ إنتاج النفط في الولايات الثماني والأربعين السفلى 13.138 مليون برميل يوميا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

نموذج الأعمال صعب الاستدامة

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عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون المستوى المذكور أعلاه، يصبح نموذج الأعمال الذي استخدمه منتجو النفط الأميركيون خلال السنوات القليلة الماضية أكثر صعوبة في الاستمرار، وفقاً لريشتاد.

وأضاف بيرنشتاين: “هذا يعني أنه سيكون من الضروري التضحية بمزيج من مستويات النشاط في الأمد القريب، أو مدفوعات المستثمرين، أو الحفاظ على المخزون من أجل الدفاع عن الهوامش”.

وعلى الرغم من أن الشركات المختلفة لديها حساسية مختلفة للعوامل المذكورة أعلاه، فإن النشاط والإنتاج سيكونان الأكثر تعرضا للتهديد.

لقد وجدت فرق الإدارة صعوبة في العمل في البيئة غير المؤكدة التي خلقتها الاضطرابات السياسية، على الرغم من أن تأثير التعريفات الجمركية على الصلب على تكاليف الآبار في عام 2025 قد يكون محدودا نسبيا.

ومن المتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط داخل الولايات المتحدة القارية (باستثناء ألاسكا وهاواي) للعام الحالي من حوض بيرميان، وهي منطقة غنية بإنتاج النفط تمتد على أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.

إن الاحتياطيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه المنطقة، إلى جانب التقدم في تكنولوجيا الحفر والاستخراج، جعلتها محركًا رئيسيًا لإنتاج النفط في الولايات المتحدة.

Source: Rystad Energy

ديناميكيات العصر البرمي

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وفي حين أن مناطق أخرى منتجة للنفط في البلاد قد تشهد بعض النمو، فمن المتوقع أن تكون مساهمتها مجتمعة ضئيلة مقارنة بتوسع حوض بيرميان.

ويؤكد هذا التركيز للنمو في حوض واحد على أهميته في تشكيل مشهد الطاقة في الولايات المتحدة ويسلط الضوء على دوره في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

على الرغم من أن حوض بيرميان يوفر أسعار التعادل الأكثر جدوى تجارياً، فإن الوعد بأرباح عالية من شركات الاستكشاف والإنتاج يعرض إمكانات نمو الحوض للخطر.

وهذا ينطبق بشكل خاص على المشغلين الذين لديهم مساحات أقل ربحية.

وبحسب شركة ريستاد إنرجي، فإن الشركات العامة متوسطة القيمة العاملة في حوض ديلاوير في حوض بيرميان معرضة للخطر بشكل خاص إذا ظلت أسعار النفط حول مستوى 60 دولاراً للبرميل لفترة طويلة.

ويواجه هؤلاء المشغلون تكاليف مرتفعة للآبار وانخفاضات حادة في الإنتاج خلال العام الأول.

يجب عليها أيضًا استيفاء متطلبات عائد رأسمالي كبير. إضافةً إلى ذلك، تعمل هذه الشركات في بيئةٍ قامت فيها الشركات الكبرى بتوحيد غالبية مخزونها الأكثر ربحية، وفقًا لبرنشتاين.