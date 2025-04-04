انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات بسبب مخاوف الرسوم الجمركية؛ أوبك+ في مأزق؟

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات يوم الجمعة بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية انتقامية ردا على التدابير التجارية الأميركية في وقت سابق من الأسبوع.

وفي تصعيد كبير للحرب التجارية الدائرة، أعلنت الصين قرارها بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان، كرد مباشر على قرار إدارة دونالد ترامب الأخير برفع الحواجز الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن.

يستعد المجتمع العالمي لحرب تجارية، حيث تستعد الدول في جميع أنحاء العالم لاتخاذ تدابير انتقامية ضد السياسات الحمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.

رسوم ترامب الجمركية ترسل موجات صدمة

Copy link to section

وقد أرسل فرض هذه التعريفات موجات صدمة عبر الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في ثقة المستثمرين وانخفاض حاد في أسعار الأسهم.

أدت الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وخلق حالة من عدم اليقين في بيئة التجارة الدولية.

وأثارت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي، ودفعت إلى دعوات لتهدئة الصراع التجاري.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 65.05 دولاراً للبرميل، بانخفاض 7.3%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية بنسبة 8% إلى 61.68 دولار للبرميل.

وانخفض كلا المؤشرين إلى أدنى مستوياتهما منذ منتصف جائحة كوفيد-19 في أبريل/نيسان 2021.

كما كانت العقود في طريقها لتسجيل أسوأ خسائرها من حيث النسبة المئوية في أكثر من عامين.

Source: Commerzbank Research

مزيد من ضعف الطلب على النفط

Copy link to section

وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبنك إيه جي، في تقرير: “هناك مخاوف من أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى مزيد من إضعاف الطلب على النفط، خاصة وأن الصين تضررت بشدة من التعريفات المتبادلة”.

وأضاف فريتش:

وإذا ردت الدول الأخرى على الرسوم الجمركية الأميركية بفرض رسوم جمركية مضادة، فقد يؤدي هذا إلى إشعال دوامة من الرسوم الجمركية التي من شأنها أن تضع المزيد من الضغوط على الطلب.

إن الحرب التجارية العالمية أصبحت حتمية بسبب رد فعل الصين العدواني على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وسوف يؤدي هذا الصراع إلى خنق النمو الاقتصادي وتقليص الطلب على السلع الأساسية، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات المكررة.

وفي نهاية المطاف، لن يكون هناك فائزون في هذه الحرب التجارية، وفقًا لرئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، أولي هانسن.

ومن المهم ملاحظة أن مصافي النفط الأميركية لا تخضع للرسوم الجمركية على النفط الخام المستورد من كندا والمكسيك، لأن واردات الطاقة معفاة من الرسوم الجمركية.

وقال فريتش من كوميرزبانك: “قد ينخفض الطلب على النفط الكندي على المدى القصير، حيث يبدو أن المصافي الأميركية قدمت مشترياتها تحسبا للرسوم الجمركية”.

ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من كندا بنسبة 11% في الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل يناير، وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

أوبك+ في موقف صعب

Copy link to section

وتفاقم تراجع النفط بسبب قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بزيادة الإنتاج بشكل حاد في مايو/أيار.

قررت ثمانية دول أعضاء في تحالف أوبك+ في اجتماع وزاري، الخميس، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار المقبل، بحسب بيان رسمي.

ومن المقرر أن تخفف الدول الثمانية الأعضاء، بما في ذلك السعودية وروسيا، بعض تخفيضات إنتاجها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

ومن المقرر أن تزيد المنظمة إنتاج النفط هذا الشهر بمقدار 135 ألف برميل يوميا بعد أشهر من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.

ويأتي قرار أوبك+ غير متوقع ، في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط يوم الخميس.

وفي البيان الصحفي، بررت أوبك+ هذه الخطوة من خلال تسليط الضوء على التوقعات الإيجابية المستدامة للسوق والأساسيات الصحية السائدة.

وقال فريتش “من الممكن أن يكون القرار قد اتخذ قبل أن يتسبب الرئيس الأمريكي ترامب في انخفاض أسعار النفط بإعلاناته عن الرسوم الجمركية”.

في هذه الحالة، ربما كان ارتفاع الأسعار السابق إلى 75 دولاراً أميركياً مضللاً، لأن ذلك كان يرجع أساساً إلى خطر العقوبات.

من نواحٍ عديدة، يبدو قرار أوبك+ الصادر يوم الخميس بحاجة إلى إعادة نظر. لن يرضى الكارتل ببقاء أسعار النفط حول 60 دولارًا للبرميل.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما هي الخطوة التالية التي ستتخذها أوبك، نظرا لأنها قالت يوم الخميس إن زيادة العرض قد “تتوقف مؤقتا أو تنعكس وفقا لظروف السوق المتطورة”.