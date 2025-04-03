أسعار النفط تتراجع بأكثر من 6% بعد مفاجأة أوبك للأسواق برفع الإنتاج في مايو

هبطت أسعار النفط أكثر من 6% يوم الخميس بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) السوق بخطتها لزيادة الإنتاج في مايو أيار.

قررت ثمانية دول أعضاء في تحالف أوبك+ في اجتماع وزاري، الخميس، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار المقبل، بحسب بيان رسمي.

ومن المقرر أن تخفف الدول الأعضاء المناسبة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، بعض تخفيضات إنتاجها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

ومن المقرر أن تزيد المنظمة إنتاج النفط هذا الشهر بمقدار 135 ألف برميل يوميا بعد أشهر من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وقالت أوبك في بيان في إشارة إلى الحجم: “يشمل هذا الزيادة المخطط لها في الأصل لشهر مايو بالإضافة إلى زيادتين شهريتين”.

وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية أو عكسها وفقًا لظروف السوق المتطورة.

تراجعت أسعار خام برنت بأكثر من 6% نحو 70 دولارا للبرميل بعد الإعلان الأخير لمنظمة أوبك.

وساهم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في تعزيز الانخفاض، وهو ما دفع بالفعل أسعار النفط إلى الانخفاض بأكثر من 4% في وقت سابق من اليوم.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 66.65 دولاراً للبرميل، بانخفاض 7.1%.

سجل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال 70.09 دولار للبرميل، بانخفاض 6.5% عن الإغلاق السابق.

تخفيضات أوبك في الإمدادات

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وبالإضافة إلى التخفيضات المعلنة سابقا، أبقت أوبك+ على 3.65 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الأخرى.

ومن المقرر أن تظل هذه التخفيضات الإضافية سارية المفعول حتى نهاية العام التالي، مما يدعم استقرار السوق بشكل أكبر ويمنع أسعار النفط من الانخفاض بسبب العرض الزائد.

وقال محللون إن القرار الذي اتخذ يوم الخميس يرجع جزئيا إلى رغبة زعماء أوبك+ في تحسين الالتزام بحصص الإنتاج.

فائض إنتاج النفط في كازاخستان

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أدى الإفراط في إنتاج النفط في كازاخستان إلى خلق توترات داخل مجموعة أوبك+ ، مما تسبب في استياء بين الأعضاء الآخرين، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وقد أدى ذلك إلى دعوات من أوبك+ لكازاخستان، إلى جانب دول أخرى تتجاوز حصص الإنتاج، لتنفيذ تخفيضات إضافية في الإنتاج للتعويض عن الإنتاج الزائد والحفاظ على الاستقرار في سوق النفط.

تجاوزت كازاخستان باستمرار أهداف إنتاج النفط التي حددتها اتفاقية أوبك+ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأبرز هذا الاتجاه التباعد بين مستويات الإنتاج المتفق عليها والإنتاج الفعلي للبلاد.

وفي حين لوحظ أيضًا أن بعض الأعضاء الآخرين في أوبك+، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والجابون، ينتجون أكثر من حصصهم المخصصة، فإن مدى إنتاجهم الزائد أقل أهمية بشكل ملحوظ من إنتاج كازاخستان.

وتكشف البيانات الصادرة عن أوبك عن هذا التفاوت في مستويات الإنتاج بين دول أوبك+.

قد ينخفض إمدادات كازاخستان

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من المحتمل أن يتراجع إنتاج وصادرات كازاخستان من النفط هذا الشهر بسبب قرار روسيا بإغلاق بعض القدرة التصديرية على خط أنابيب CPC.

ويعد هذا الخط هو الطريق الرئيسي لتصدير النفط المنتج في كازاخستان من قبل شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شيفرون وإكسون موبيل من الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة في بيانها: “إنهم (الأعضاء الثمانية في أوبك+) أكدوا أيضًا نيتهم التعويض الكامل عن أي حجم إنتاج زائد منذ يناير 2024 وتقديم خطط تعويض محدثة ومقدمة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل …”.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط الخام

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كانت أسواق النفط الخام ضعيفة بالفعل بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية ورسوم جمركية أعلى على شركاء تجاريين رئيسيين يوم الأربعاء.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن النفط والغاز والمنتجات المكررة معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة.

تستورد الولايات المتحدة معظم نفطها الخام من كندا والمكسيك. أما الساحل الشرقي للولايات المتحدة، نظرًا لمحدودية طاقته التكريرية، فيستورد كميات كبيرة من وقوده من أوروبا.

قال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: “لم تتأثر واردات الطاقة إلى حد كبير بالرسوم الجمركية. لكن المستثمرين كانوا يتفاعلون مع الضرر المُقدّر الذي قد تُلحقه هذه الرسوم بالتجارة العالمية، وبالتالي بالنمو الاقتصادي العالمي”.

إن حجم التعريفات الجمركية كبير لدرجة أن النشاط التجاري قد يتباطأ بشكل حاد، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط بشكل كبير.

وبحسب الخبراء، من المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر على النمو الاقتصادي.