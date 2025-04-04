قام بنك جولدمان ساكس بمراجعة توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لهذا العام، وخفضه بنسبة 5.5% إلى 69 دولاراً للبرميل.

وعلى نحو مماثل، تم خفض توقعات أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.3% إلى 66 دولارا للبرميل، وفقا لتقرير وكالة رويترز.

ويستشهد البنك الاستثماري لسببين رئيسيين وراء هذا التعديل النزولي: إمكانية زيادة الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، والتهديد الوشيك بالركود العالمي الناجم عن الحرب التجارية المستمرة.

كما خفضت شركة الوساطة في وول ستريت توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت بنسبة 9% إلى 62 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.3% إلى 59 دولارا لعام 2026. وحذرت أيضا من أن هذه التقديرات الجديدة قد تخضع لمزيد من الخفض.

احتمالية الركود وزيادة العرض

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ونقل التقرير عن محللين في جولدمان ساكس قولهم: “إن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لأسعار النفط المخفضة تتجه نحو الانخفاض، وخاصة في عام 2026، نظرا للمخاطر المتزايدة للركود وبدرجة أقل ارتفاع إمدادات أوبك+”.

إن زيادة العرض من دول أوبك+ قد تؤدي إلى فائض في سوق النفط العالمية، مما يضع ضغوطا هبوطية على الأسعار.

في غضون ذلك، قد يُضعف تصاعد الحرب التجارية بين الاقتصادات الكبرى النمو الاقتصادي العالمي ويؤدي إلى ركود اقتصادي. ومن المرجح أن يُقلل الركود الطلب على النفط، مما يُفاقم انخفاض الأسعار.

أوبك ترفع إنتاجها في مايو

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قررت ثمانية دول أعضاء في تحالف أوبك+ في اجتماع وزاري، الخميس ، زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو/أيار المقبل ، بحسب بيان رسمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع نطاقا للمنظمة لإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي يتحملها ثمانية أعضاء في أوبك+، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا.

ومن المتوقع أن يزيد أعضاء أوبك إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وقالت منظمة أوبك يوم الخميس:

وقد يتم إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق المتطورة.

انخفاض أسعار النفط

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انخفضت أسعار خام برنت بأكثر من 6% نحو 70 دولارا للبرميل بعد الإعلان الأخير لمنظمة أوبك يوم الخميس.

وانخفضت أسعار خام برنت، الجمعة، بنسبة 1% إضافية إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل.

بلغ سعر العقد 69.45 دولاراً للبرميل.

سجل خام غرب تكساس الوسيط 66.26 دولار للبرميل، بانخفاض 1% أيضًا عن الإغلاق السابق.

شهدت أسعار النفط الخام انخفاضًا كبيرًا يوم الخميس، مسجلة أكبر انخفاض نسبي لها منذ عام 2022.

وتفاقم انخفاض أسعار النفط بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس.

كما أضاف قرار أوبك المفاجئ بزيادة الإنتاج في مايو/أيار إلى المخاوف بين المستثمرين.

وقد تضافرت هذه العوامل لتكوين شعور هبوطي في سوق النفط، مما أدى إلى عمليات بيع حادة وانخفاض كبير في أسعار النفط الخام.

توقعات الطلب

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وذكر بنك جولدمان ساكس أن قدرة أوبك على تنفيذ زيادات كبيرة في الإنتاج بسرعة تشير إلى المرونة، وبالتالي تقليل احتمال ارتفاع الأسعار على المدى القصير بسبب انخفاض العرض.

خفضت شركة الوساطة توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام من 900 ألف برميل يوميا إلى 600 ألف برميل يوميا.

وتتوقع أيضًا نموًا قدره 700 ألف برميل يوميًا في عام 2026.