تزدهر PepeX حيث يقول الرئيس التنفيذي لشركة Binance ريتشارد تينج إن التعريفات الجمركية قد تعزز الطلب على Bitcoin

أظهرت الأصول الرقمية اتجاه هبوطي كبير، حيث أدت موجات التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب إلى تصفية ضخمة للعملات المشفرة.

مع هيمنة الخوف على القطاع، ألقى الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ريتشارد تنج الضوء على التوترات التجارية المتصاعدة وتأثيرها على سوق العملات المشفرة.

ورغم إقراره بالاتجاهات الهبوطية السائدة، يعتقد تينج أن الاتجاهات طويلة الأجل قد تفضل الأصول الرقمية وتعزز مكانة البيتكوين كمخزن للثروة.

وفي تعليقه على توقعات السوق الحالية، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Binance:

قد تُسرّع هذه البيئة أيضًا من الاهتمام بالعملات المشفرة كمخزن غير سيادي للقيمة. يرى العديد من المستثمرين طويلي الأجل أن البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى تتمتع بالمرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية وتغيرات ديناميكيات السياسات.

وتزامنت تصريحاته مع ازدهار مبيعات PepeX المسبقة، حيث جمعت أكثر من 1.3 مليون دولار منذ ظهورها لأول مرة في 24 مارس 2025.

التوترات التجارية وتأثيرها طويل المدى على Bitcoin

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أعرب ريتشارد تنج عن موقفه بشأن تأثيرات الحرب التجارية المتصاعدة على العملات المشفرة.

وأكد أن حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي قد تدفع Bitcoin إلى الارتفاع على المدى الطويل على الرغم من التشاؤم السائد.

لقد خرج بعض المتحمسين للعملات المشفرة من هذا المجال، بينما تبنى آخرون نهج الانتظار والمراقبة لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك للنمو والتجارة والسياسة.

يعتقد ريتشارد تنج أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سيكون لها تأثير مزدوج على الأصول الرقمية.

في حين أن التوترات التجارية تثير التشاؤم مع تسبب المشاكل الاقتصادية الكلية في تثبيط المشاعر، يعتقد الرئيس التنفيذي أن التقلبات قصيرة الأجل يمكن أن تخلق بيئة مربحة لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

وتتوافق تصريحات تينج مع معظم مؤيدي العملات المشفرة، بما في ذلك مايكل سيلور من شركة Strategy، الذي يؤكد على قدرة البيتكوين على تعطيل البروتوكولات المالية السائدة أثناء التوترات الاقتصادية.

وتضع هذه الاستنتاجات العملات المشفرة كقوة مهيمنة في المجال المالي العالمي.

يركز الخبراء على الأهداف طويلة المدى على الرغم من الاضطرابات الحالية.

وهذا يخلق بيئة مثالية لمشاريع التشفير التي تسعى إلى إعادة تعريف قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك PepeX الفيروسي.

مبيعات PepeX المسبقة تتحدى كل التوقعات

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أظهرت العملات المشفرة اتجاها هبوطيا حيث حفزت الحرب التجارية التي شنها ترامب مشاعر تجنب المخاطرة.

ومع ذلك، تزدهر شركة PepeX في الأسواق المتقلبة، حيث جمعت أكثر من 1.3 مليون دولار منذ حوالي أسبوعين منذ افتتاح ICO.

يبدو أن فائدة PepeX تجتذب المستثمرين ذوي الخبرة حيث تفشل المشاريع المدفوعة بالضجيج في مواكبة الوتيرة.

يستفيد المشروع الجديد من الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في مجال تشفير الميم من خلال منافسة البدائل المتعثرة مثل Dogecoin و Shiba Inu و PEPE.

من الجدير بالذكر أن PepeX يستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل عملية التجزئة سلسة.

كما أن منصة الإطلاق المبتكرة الخاصة بها تسمح للأفراد بإنشاء رموزهم المفضلة في غضون خمس دقائق مع إعطاء الأولوية للعدالة والشفافية.

يسلط الموقع الضوء على:

أُنشئت PepeX لتمكين أي شخص من إطلاق رمز مميز. إطلاق عادل فعلي، حيث تُطرح 95% من الرموز للبيع العام. وإذا فشل المؤسسون، يخسرون 5%. سيتحد الأقوياء، بينما يُستبعد الضعفاء خلال 72 ساعة.

يتم تداول PepeX بسعر 0.0255 دولارًا أمريكيًا لكل رمز ويعد بأرباح مذهلة للمتبنين الأوائل.

على سبيل المثال، استمتع أولئك الذين انضموا في المرحلة الأولى بعائدات تزيد عن 300%، في حين ستقدم المرحلة النهائية (المرحلة 30) عائداً على الاستثمار بنسبة 5%.

Source – PepeX

يمكنك معرفة المزيد عن PepeX عبر موقعه الرسمي.