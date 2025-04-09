شهدت الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة، اضطرابات في الأسابيع الأخيرة وسط استمرار حالة عدم اليقين الصادرة عن البيت الأبيض.

تواصل الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على عشرات الدول، وترد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأمريكية – مما يخلق جو غارق في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمية.

ومع ذلك، تظل إدارة ترامب ملتزمة كما كانت دائمًا بسوق العملات المشفرة.

وبعد كل شيء، فإنها تشكل فرصة بقيمة 100 تريليون دولار بالنسبة للولايات المتحدة، وفقاً لما قاله مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي.

ويشير هذا إلى أن أسعار العملات المشفرة سترتفع بقوة، بمجرد أن يستقر الغبار الاقتصادي الكلي – ولن تكون الأسماء الشهيرة فقط هي المستفيدة.

من المتوقع أن تستفيد العملات الثورية الناشئة مثل CartelFi بنفس القدر.

ما يجب أن تعرفه عن CartelFi

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عادةً، يمكنك القيام بأحد أمرين بممتلكاتك من عملة الميم: إما الاستمرار في الاستثمار وانتظار تضاعفها ١٠٠ مرة، أو بيعها.

ولكن تخيل لو كان هناك بديل ثالث قادر على تحويل أصولك المضاربية إلى أصول تولد عوائد صحية.

هذا بالضبط ما تسعى إليه CartelFi. إنه بروتوكول يهدف إلى تحويل عملات الميم الخاملة إلى أصول منتجة ومدرة للدخل.

يتيح لك الاستثمار في عملة CartelFi الأصلية، وهي عملة الميم، فرصةً للتأثير على تطور منصة التمويل اللامركزي (DeFi) مستقبلاً. لمعرفة المزيد عن “كارتل المراهنات الرائد”، انقر هنا لزيارة موقعه الإلكتروني الآن.

تجذب عملية البيع المسبق لـ CartelFi طلب قوي

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قد يكون التحميل على CartelFi أكثر إثارة من عملات الميم الأخرى لأنه يستخدم ما يصل إلى 100٪ من الرسوم لحرق الرموز أو عمليات إعادة الشراء لممارسة ضغط تصاعدي على سعر عملة الميم الخاصة به.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن CartelFi تثير بالفعل قدر كبير من الضجة، نظرًا لأن عملية البيع المسبق الجارية جمعت أكثر من ربع مليون دولار في غضون أيام قليلة، مما يشير إلى إمكانية انتشارها في الأشهر المقبلة.

بعد البيع المسبق، سيتم إدراج عملة الميم الأصلية في بورصة تشفير بارزة تعمل غالبًا على تحسين الوصول إلى الرمز وتؤدي إلى سعر أعلى بمرور الوقت – وقد تتمكن من الاستفادة من هذا الارتفاع المحتمل إذا قمت ببناء مركز مبكر في CartelFi اليوم.

يمكنك استكشاف طرق سهلة للمشاركة في البيع المسبق لـ CartelFi على هذا الرابط.

CartelFi ليس استثمار يحتاج الى رأس المال كثيف

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خلال مرحلة البيع المسبق، يرتفع سعر رمز CartelFi في نهاية كل مرحلة. في المرحلة الثانية الحالية من أصل 30 مرحلة، يبلغ سعره 0.0263 دولار أمريكي. بعد يومين تقريباً، عند انتهاء هذه المرحلة، سيرتفع السعر إلى 0.0276 دولارًا أمريكيًا.

كما هو واضح، سعر CartelFi حاليًا ضئيل جدًا. لذا، لن تضطر إلى إنفاق مبالغ طائلة إذا قررت بناء مركز استثماري كبير في هذه العملة الرقمية.

حتى لو كان 10 دولارات هو كل ما يمكنك توفيره، يمكنك شراء أكثر من 350 رمز CartelFi عند الكتابة، وهو ما قد يجعلك تستفيد بشكل كبير إذا حقق إمكانات 100X الموعودة بعد البيع المسبق.

يمكنك التعمق أكثر في CartelFi قبل اتخاذ قرارك النهائي بالاستثمار على موقعها الإلكتروني.