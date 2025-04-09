عاصفة ترامب الجمركية: كيف تتفاعل الأسواق الآسيوية مع حرب تجارية لا نهاية لها في الأفق

لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد مواكبة أحدث التعريفات الجمركية التي تفرضها كل دولة بشكل متبادل.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة على كل شريك تجاري تقريبا، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء أمريكا في آسيا.

حتى الآن، كانت الصين الأكثر تضررا برسوم جمركية بنسبة 104% على معظم الصادرات، وتواجه اليابان رسوما جمركية شاملة بنسبة 24% مع رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات، في حين تخضع كوريا الجنوبية أيضا لرسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والسيارات والسلع العامة.

وتكمن القصة الحقيقية في كيفية استجابة هذه الاقتصادات الآسيوية ولماذا قد تؤثر ردود أفعالها على شكل العقد المقبل من التجارة العالمية.

الصين لا تتراجع

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لقد تضررت الصين بشدة وكان رد فعلها هو الأسرع.

بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 104% على كل السلع الصينية تقريبا، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على الواردات الأميركية وضوابط تصدير إضافية على الشركات الأميركية.

كما حظرت الصين التعامل مع العديد من الشركات الأمريكية، ووصفتها بأنها “كيانات غير موثوقة”.

لم تُبذل أي جهود لاستئناف المحادثات. ويقول المسؤولون الصينيون إن واشنطن تستخدم “التهديدات والابتزاز” وإن الصين “ستقاتل حتى النهاية”.

وهذا الخطاب ليس جديدا، لكنه الآن يتوافق مع السياسة.

وتشير التقارير إلى أن بكين تدرس فرض المزيد من القيود على مواد حيوية مثل المعادن النادرة والغاليوم والجرمانيوم، والتي تعد ضرورية لصناعة الدفاع والإلكترونيات في الولايات المتحدة.

وما يجعل هذا التصعيد مختلفا هو أن الصين لم تعد تحاول تهدئة الأسواق.

وتحاول وسائل الإعلام الرسمية والمدونون القوميون تصوير المواجهة باعتبارها قضية سيادية، وليس مجرد تجارة.

وهذا التغيير في الموقف مهم.

وهذا من شأنه أن يقلل من مساحة التفاوض ويزيد من فرص أن يصبح هذا الأمر شرخاً طويل الأمد في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى الصعيد المحلي، يعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من ضغوط شديدة.

انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته القياسية.

انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 8.4% منذ بداية العام.

تواجه الشركات المصنعة المعتمدة على التصدير على طول ساحل الصين حالة عميقة من عدم اليقين.

ومع ذلك، يبدو أن بكين مستعدة لاستيعاب الضربة الاقتصادية للدفاع عن موقفها.

اليابان تستخدم الدبلوماسية ولكنها تتعرض لضغوط

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سارعت اليابان أيضًا إلى التحرك. اتصل رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بترامب بعد ساعات من إعلان الرسوم الجمركية.

واتفق الجانبان على إبقاء الحوار مفتوحا، وعينت اليابان وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا لقيادة المفاوضات.

وقد ردت الولايات المتحدة بشكل إيجابي، حيث منحت اليابان الأولوية في المحادثات.

الرسالة التي تريد اليابان توجيهها هي أن هذه التعريفات الجمركية تتعارض مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان.

ويقول المسؤولون إنهم سيضغطون من أجل مراجعتها ثم سحبها في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، تتجنب اليابان التهديدات أو الانتقام العلني.

ولكن خلف الكواليس، تستعد اليابان لمفاوضات صعبة.

وقد أوضحت الولايات المتحدة بالفعل أنها تريد مزيدًا من الوصول إلى الأسواق الزراعية والصناعية في اليابان.

اليابان هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الولايات المتحدة، وهي تستخدم هذه الحقيقة كوسيلة ضغط.

لكنها تواجه أيضًا محادثة داخلية صعبة.

انخفض سوق الأسهم اليابانية بنحو 25% منذ ذروته في يوليو 2024.

ويتأثر قطاع السيارات، الذي يشكل الجزء الرئيسي من صادرات اليابان، بشكل مباشر.

ويطالب بعض نواب المعارضة باستجابة أكثر صرامة.

وقد قاومت الحكومة حتى الآن، على أمل حل القضية من خلال الدبلوماسية الهادئة.

كوريا الجنوبية تراهن على المحادثات وليس التهديدات

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وتتبنى كوريا الجنوبية نهجا مختلفا تماما.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة هان داك سو لشبكة CNN إن بلاده لن تنضم إلى الصين أو اليابان في التصدي للتعريفات الجمركية.

وبدلاً من ذلك، اختار الحوار بدلاً من المواجهة.

أرسل هان وفدا تجاريا إلى واشنطن بعد أيام من إعلان التعريفات الجمركية وعرض مجالات للتعاون، بما في ذلك بناء السفن، والطاقة، وتقليص فائض كوريا الجنوبية التجاري مع الولايات المتحدة والذي يبلغ 55.7 مليار دولار.

لقد تأثرت كوريا الجنوبية بشدة أيضًا.

تواجه صناعتا السيارات والصلب رسومًا جمركية بنسبة 25%. وللتخفيف من وطأة هذه الرسوم، زادت الحكومة الدعم المالي لشركات صناعة السيارات من 13 تريليون وون إلى 15 تريليون وون (10 مليارات دولار)، وخفّضت الضرائب على مشتريات السيارات مؤقتًا.

إن هذه الاستجابة تتشكل من خلال أكثر من مجرد عوامل اقتصادية.

تعتمد كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة في الدفاع ولا يمكنها أن تتحمل تسييس العلاقة في حين تظل التوترات مع كوريا الشمالية مرتفعة.

وقد ربط ترامب بالفعل التجارة بالتعاون العسكري، حيث أثار قضية المساهمة المالية لكوريا الجنوبية في استضافة 28500 جندي أمريكي.

وقد حظي نهج هان بالثناء في واشنطن.

ووصف المسؤولون الأميركيون جهود كوريا الجنوبية في التواصل بأنها مدروسة وبناءة.

لكن القرار بعدم مواجهة ترامب أثار انتقادات في الداخل.

ويقول بعض المشرعين إن هان سلبي للغاية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في يونيو/حزيران، قد يصبح هذا الأمر عبئا سياسيا.

كيف تتفاعل الأسواق؟

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سجلت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضا حادا مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وانخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.9% في اليوم الذي تم فيه تفعيل الرسوم الجمركية.

انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأكثر من 3%، وبلغ اليوان في الخارج أدنى مستوى له على الإطلاق.

ولكن هذه الأرقام قد لا تعكس حتى التغيرات طويلة الأمد الجارية الآن.

ما يحدث ليس مجرد معركة تجارية، بل إعادة تنظيم.

لم تعد الولايات المتحدة تعامل حلفائها بشكل مختلف عن منافسيها.

تنطبق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كافة المجالات تقريبا.

إن دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان، والتي كانت تعتبر لفترة طويلة آمنة من الضغوط الاقتصادية، يُطلب منها الآن تقديم تنازلات للحفاظ على قدرتها على الوصول إلى الأسواق.

وهذا يفرض علينا اتخاذ نوع جديد من القرار.

إما أن تتحالف مع الولايات المتحدة وتتحمل التكاليف الاقتصادية، أو أن تقاوم وتخاطر بعقوبات إضافية.

وفي نهاية المطاف، لا يوجد مخرج واضح من الأزمة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.

ربط ترامب التجارة بقضايا أوسع نطاقا مثل التحالفات العسكرية، والسيطرة على التكنولوجيا، والأمن القومي.

قد تُفضي المفاوضات إلى إعفاءات أو تعديلات، لكن الولايات المتحدة لا تطلب مجرد تخفيضات جمركية، بل تُريد تغييرات هيكلية.

وقد اختارت الصين الطريق الثاني.

كوريا الجنوبية واليابان تحاولان الخيار الأول. كل طريق له عواقبه.