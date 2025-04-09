الصين ترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 84% على السلع الأمريكية ردا على تصعيد ترامب

صعدت الصين نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة، الأربعاء، معلنة أنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84%.

وتأتي هذه الخطوة ردا مباشرا على جولة جديدة من الرسوم الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى تعميق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الصينية، فإن الرسوم الجمركية الانتقامية ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الواجبات الأخيرة التي اتخذتها واشنطن، والتي دخلت حيز التنفيذ ظهر الأربعاء في بكين.

وبموجب التعريفات الجمركية الجديدة، وصل المعدل التراكمي الذي أعلنته إدارة ترامب هذا العام الآن إلى 104%.

وكانت الإجراءات المضادة التي اتخذتها بكين متوقعة على نطاق واسع بعد أن أشار المسؤولون الصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أنهم “سيقاتلون حتى النهاية” إذا مضت واشنطن قدماً في فرض عقوبات تجارية إضافية.

وكانت السلع الأميركية تخضع بالفعل لمجموعة واسعة من التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضت في وقت سابق من العام، فضلاً عن التدابير القائمة منذ فترة ولاية ترامب الأولى وإدارة بايدن.

وكجزء من ردها، أضافت الصين ست شركات إلى قائمتها للكيانات غير الموثوقة وأدرجت 12 كيانا أمريكيا في قائمة مراقبة الصادرات، مما أدى إلى تقييد وصولها إلى الأسواق والموارد الصينية بشكل أكبر.

وتستخدم بكين هذه التسميات عادة لمعاقبة الشركات الأجنبية التي ترى أنها تهدد المصالح الوطنية أو تشارك في إجراءات ضد الشركات الصينية.

الأسهم الأمريكية تتراجع بشكل حاد

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أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى المزيد من الخسائر يوم الأربعاء.

بعد إعلان الصين، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 558 نقطة، أي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9%.

انعكس الضغط على تداولات ما قبل الافتتاح. تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 2% قبل أن تُقلص خسائرها. كما انخفضت أسهم فورد وجنرال موتورز بأكثر من 2% و1% على التوالي.

أدى القلق بشأن تصعيد الرسوم الجمركية إلى موجة بيع في السوق استمرت أربعة أيام.

ظلت التقلبات مرتفعة يوم الثلاثاء – حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 4% في وقت ما قبل أن يغلق منخفضًا بنسبة 1.6%.

ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 4% خلال اليوم، لكنه أغلق منخفضًا بنسبة 0.8%. أما مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي، فقد انخفض الآن بنحو 19% عن أعلى مستوى قياسي له.

هذه قصة في طور التطور.