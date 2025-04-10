انخفضت الأسهم يوم الخميس، عاكسة نصف المكاسب التاريخية التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث استجاب المستثمرون لإعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 90 يومًا من بعض التعريفات “المتبادلة” بقلق من أن النشاط الاقتصادي سيظل بطيئًا بسبب المعدلات الأعلى المفروضة على الصين.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1700 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 5%.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 6% عن الإغلاق السابق.

وشهدت شركتا أبل وتيسلا أكبر انخفاضات يوم الخميس، حيث تراجعتا بأكثر من 6% و10% على التوالي.

وشهدت شركتي NVIDIA وMeta Platforms أيضًا خسائر، حيث انخفضت بنسبة 7.3% و6.9% على التوالي.

وأكد البيت الأبيض لشبكة CNBC يوم الخميس أن الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 125% على السلع الصينية، إلى جانب الرسوم الجمركية الحالية البالغة 20% المتعلقة بأزمة الفنتانيل، ستؤدي إلى معدل تعريفة إجمالي بنسبة 145% على المنتجات من الصين.

بعد الارتفاع التاريخي الذي شهدته وول ستريت، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز، ومؤشر ناسداك مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، تراجعت السوق مرة أخرى يوم الخميس.

أدى إعلان ترامب عن خفض مؤقت لمعدل التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا إلى 10٪ لمعظم البلدان إلى ارتفاع السوق.

ورد الاتحاد الأوروبي بوقف مماثل لمدة 90 يوما على السلع الأميركية ، في حين تم إعفاء كندا والمكسيك من الرسوم الإضافية البالغة 10%.

وقال ديفيد موريسون، كبير محللي السوق في تريد نيشن: “إذا كان هناك أي شك في السابق، فإن الهدف الحقيقي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب أصبح واضحا الآن”.

وقال موريسون:

الأمل هو أن تكون مدة 90 يومًا كافية للتفاوض على صفقات مع شركاء تجاريين ودودين، وأن تنضم الصين أيضًا إلى طاولة المفاوضات وتبدأ المناقشات. خلاصة القول: زال الخطر المباشر. لكن المستثمرين يستيقظون هذا الصباح مدركين تمامًا أن حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على الأسواق.

انخفاض أسهم البنوك

Copy link to section

وشهدت أسهم البنوك انخفاضات كبيرة خلال تراجع السوق يوم الخميس.

وانخفض كل من صندوق SPDR S&P Bank ETF (KBE) وصندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 8%، متجاوزين بذلك انخفاض مؤشر S&P 500 الذي بلغ 5%.

شهدت أسهم العديد من البنوك انخفاضات خلال الجلسة. وشهد بنك ويسترن ألاينس بانكورب أكبر انخفاض، حيث انخفض بأكثر من 12%.

كما شهدت شركتا “ويبستر فاينانشال” و”فويا فاينانشال” خسائر كبيرة، حيث انخفضتا بنسبة 11.6% و10.1% على التوالي.

وعلاوة على ذلك، شهدت المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، وويلز فارجو، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب، انخفاض أسعار أسهمها.

قطاع الطاقة يشهد خسائر فادحة

Copy link to section

تضرر قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشدة، حيث انخفض بأكثر من 5% بسبب استمرار عمليات بيع النفط وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب التجارية التي يشنها ترامب.

انخفضت أسهم شركتي أوكسيدنتال بتروليوم وديفون إنرجي بأكثر من 10% و12% على التوالي، بينما انخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون بأكثر من 7%. وانخفضت أسهم شركة التكرير فيليبس 66 بنحو 4%.

هبطت أسعار النفط الخام الأميركي نحو 5%، لتنزل عن 60 دولارا للبرميل، متخلية عن معظم المكاسب التي حققتها من موجة صعود الأربعاء بعد قرار ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على معظم الدول.

يركز المتداولون الآن على الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، مع قيام ترامب برفع الرسوم الجمركية على أكبر مستورد للنفط الخام في العالم إلى 145%.

شركات التكنولوجيا الكبرى تتعثر

Copy link to section

في أعقاب إعلان الرئيس ترامب عن وقف مؤقت لبعض التعريفات الجمركية المتبادلة، شهدت أسهم التكنولوجيا الكبرى، والتي غالبًا ما يشار إليها بأسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة، انخفاضًا بعد تحقيق مكاسب كبيرة في جلسة التداول السابقة.

وقد أدى هذا الإعلان إلى تحول في معنويات السوق، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم.

وانخفض سعر سهم شركة تسلا، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، بأكثر من 10%.

وساهم في تعزيز هذا الانخفاض قيام العديد من شركات وول ستريت بخفض أهدافها السعرية للشركة.

يعكس هذا التعديل في أهداف الأسعار نظرة أكثر حذراً بشأن أداء تسلا في المستقبل، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين.

وعلى نحو مماثل، شهدت شركة NVIDIA انخفاضًا بنسبة تزيد عن 7% في سعر سهمها.

ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى الانسحاب الأوسع للسوق في قطاع التكنولوجيا، فضلاً عن التأثير المحتمل لإعلان التعريفات الجمركية على سلسلة التوريد الخاصة بشركة NVIDIA والعمليات العالمية.

ورغم أن التوقف المؤقت للتعريفات الجمركية قد يوفر بعض الراحة على المدى القصير، فإن الآثار الطويلة الأجل على قطاع التكنولوجيا تظل غير مؤكدة، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات وحذر المستثمرين.