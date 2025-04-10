هبطت أسهم تسلا بشكل حاد في التعاملات المبكرة يوم الخميس، حيث تراجعت بأكثر من 6% إلى حوالي 254 دولارًا، بعد ارتفاع تاريخي في الجلسة السابقة.

وجاء الانخفاض في الوقت الذي فتحت فيه الأسواق الأوسع نطاقا على انخفاض ، مع انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.2% وانخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9%.

سجلت جلسة الأربعاء ثاني أفضل يوم على الإطلاق بالنسبة لشركة تسلا، حيث قفز السهم بنسبة 22.7%.

ولم يتجاوز هذا الارتفاع سوى ارتفاع بنسبة 24.4% في 9 مايو/أيار 2013، عندما أعلنت الشركة عن أول ربح ربع سنوي لها على الإطلاق.

وكان الارتفاع الهائل الذي تحقق يوم الأربعاء مدفوعا بقرار الرئيس دونالد ترامب بإيقاف فرض الرسوم الجمركية المتبادلة الكاملة على الدول غير الانتقامية.

وجاء الانتعاش الحاد بعد فترة صعبة بالنسبة لشركة تسلا، التي خسرت أكثر من 20% منذ الثاني من أبريل/نيسان، عندما أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.

ويبدو أن الارتداد يعكس تحولا في المشاعر، حيث يرى بعض المستثمرين أن عمليات البيع مبالغ فيها.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات في الضغط على الأسواق.

وتظل شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركة تسلا، تحت الضغط بسبب احتمال ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب.

لماذا يخفض المحللون السعر المستهدف لشركة تسلا؟

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أصبحت مشاعر وول ستريت تجاه شركة تسلا أكثر حذرا مع إعادة تشكيل التوترات التجارية للمشهد العالمي للسيارات.

خفض المحللون من UBS وGoldman Sachs وMizuho أهدافهم السعرية لشركة صناعة السيارات الكهربائية، مشيرين إلى المخاطر المتزايدة الناجمة عن التعريفات الجمركية، وتراجع الطلب، وخفض الأرباح المحتمل.

خفض بنك UBS سعره المستهدف للسهم إلى 190 دولارا من 225 دولارا، وهو ما يعني انخفاضا بنحو 30% عن إغلاق الأربعاء، وأبقى على تصنيف البيع.

وأشار المحلل جوزيف سباك إلى أن توقعات أرباح تسلا تظل مرتفعة للغاية وقد تواجه المزيد من المراجعات الهبوطية بعد نتائج الربع الأول من عام 2025.

كما أشار إلى ضغوط محتملة مرتبطة بالتعريفات الجمركية على قسم الطاقة في شركة تسلا بسبب التعرض للصين.

خفض بنك جولدمان ساكس سعر سهمه المستهدف إلى 260 دولارا من 275 دولارا، وهو انخفاض متواضع بنسبة 4% عن المستويات الحالية، وأكد موقفه المحايد.

وسلط المحلل مارك ديلاني الضوء على العوامل التعويضية، في حين لا تزال المخاوف بشأن ضعف الطلب على السيارات، وارتفاع التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية، والمخاطر التي تهدد سياسة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلا أنه أشار إلى مبادرات تيسلا طويلة الأجل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي باعتبارها وسيلة محتملة للتخفيف من حدة المخاوف.

لا تزال ميزوهو الأكثر تفاؤلاً بين الثلاثة. فرغم خفض هدفها السعري من 430 دولارًا إلى 375 دولارًا، لا تزال الشركة تتوقع ارتفاعًا بنسبة 38% تقريبًا، وأكدت تصنيفها “أداءً متفوقًا”.

وأقر المحلل فيجاي راكيش بوجود ضغوط تنافسية في أوروبا والصين لكنه يعتقد أن تسلا ستحتفظ بمركزها الرائد في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أضافت Benchmark سهم Tesla إلى قائمة “أفضل الأفكار” يوم الأربعاء، مع الحفاظ على تصنيف “شراء” للسهم.

كما قامت الشركة بمراجعة هدف السعر الخاص بها نزولاً من 475 دولارًا إلى 350 دولارًا لمراعاة التحول في معنويات السوق بعد الإعلانات الأخيرة عن التعريفات الجمركية.

إطلاق تسلا في المملكة العربية السعودية

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تدخل شركة تيسلا الأميركية السوق السعودية، في خطوة استراتيجية نحو واحدة من أكثر مناطق العالم اعتماداً على النفط.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من تحديات البنية التحتية، مثل نقص محطات الشحن في جميع أنحاء شبكة الطرق السريعة الواسعة في المملكة، والتي لا تزال تهيمن عليها المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي.

وستطلق الشركة عملياتها رسميًا في فعالية ستقام في الرياض في 10 أبريل، يليها افتتاح مواقع بيع بالتجزئة مؤقتة في الرياض وجدة والدمام بدءًا من 11 أبريل.

وتراهن شركة تيسلا على أن نجاحها في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة والاهتمام المتزايد ببطء بالمركبات الكهربائية في منطقة الخليج قد يترجم إلى موطئ قدم في المملكة العربية السعودية.

ويتماشى توقيت دخول تسلا مع الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في وقت لاحق من هذا الشهر – وهي الرحلة التي، على الرغم من عدم تأكيدها رسميًا، ستأتي وسط مشاركة أمريكية متزايدة في المنطقة.