واصل سهم تسلا التعافي للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

ارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة تزيد عن 5% صباح الأربعاء.

ويتزامن ارتفاع السهم مع انتعاش أوسع للسوق.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% يوم الأربعاء، حيث حاول المستثمرون قياس قاع السوق بعد عدة جلسات متقلبة، على الرغم من الرسوم الجمركية الانتقامية الجديدة من الصين والاتحاد الأوروبي على السلع الأمريكية.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.2%.

وتعرضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية لضغوط كبيرة منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى من المتوقع، على الرغم من تعرض تيسلا المحدود نسبيا لهذه السياسة مقارنة ببعض شركات صناعة السيارات التقليدية.

وبحلول منتصف الصباح، تم تداول أسهم تسلا عند 230.65 دولارا، بارتفاع بنحو 4%.

وصل سهم TSLA إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند حوالي 235 دولارًا في وقت سابق من اليوم.

كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 2.8% و2.6% على التوالي.

قبل هذا الانتعاش الأخير الذي بدأ يوم الثلاثاء ، انخفض سهم تسلا بنسبة 17.5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

المحللون متفائلون بشأن تسلا

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أضافت Benchmark شركة Tesla إلى قائمة “أفضل الأفكار” يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن عمليات البيع الأخيرة للسهم وانخفاض المبيعات تبدو مبالغ فيها بالنظر إلى المحفزات القريبة الأجل للشركة وآفاق النمو على المدى الطويل.

وفي حين أبقت الشركة على تصنيف الشراء، فقد قامت بمراجعة سعرها المستهدف نزولاً من 475 دولاراً إلى 350 دولاراً لمراعاة التحول في معنويات السوق بعد الإعلانات الأخيرة عن التعريفات الجمركية.

لا يزال الهدف المعدل يشير إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 50% من سعر السهم السوقي الحالي البالغ حوالي 230 دولارًا.

انخفضت أسهم تسلا بشكل حاد من ذروتها بعد الانتخابات فوق 480 دولارًا إلى أدنى مستوياتها عند 200 دولار.

ويرى المحلل ميكي ليج أن التقييم الحالي يمثل فرصة للشراء.

“نعتقد أن تراجع الأسهم والمبيعات في الآونة الأخيرة، على الرغم من أهميتها، مبالغ فيها بالنظر إلى القضايا القريبة الأجل التي تؤثر على الشركة ونطاق الفرص المتاحة في المستقبل”، كما كتب ليج.

ومن بين هذه الفرص إطلاق مركبة جديدة متوقع في الربع الثاني، وهو ما تعتقد شركة Benchmark أنه قد يكون بمثابة نقطة تحول رئيسية في عمليات التسليم.

وأعرب ليج أيضًا عن “تفاؤل حذر” بشأن إطلاق سيارة أجرة روبوتية تعمل بواسطة شركة تيسلا في أوستن بولاية تكساس، والمقرر إطلاقها في يونيو/حزيران.

وفي حين أن طرح الخدمة سيكون محدودًا في البداية، فإن Benchmark سوف تراقب مدى سرعة قيام Tesla بتوسيع الخدمة.

وأضاف ليج أن قاعدة الإنتاج المحلية لشركة تسلا في كاليفورنيا وتكساس تحد من تعرضها للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة حديثا على السيارات، مما يمنحها ميزة نسبية على نظيراتها.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعرب مورجان ستانلي أيضًا عن آراء صعودية بشأن الشركة التي يقودها إيلون ماسك.

أكد المحلل آدم جوناس من مورجان ستانلي أن شركة تيسلا هي “الاختيار الأفضل”، محتفظًا بتصنيف الوزن الزائد وسعر مستهدف يبلغ 410 دولارات.

وفي مذكرة للعملاء، أكد جوناس أن القيمة طويلة الأجل التي تقدمها تيسلا تمتد إلى ما هو أبعد من المركبات الكهربائية، وهو القطاع الذي قال إنه يواجه ضغوطا تنافسية وتنظيمية متزايدة.

وأكد على خط الابتكار الأوسع للشركة والميزة التكنولوجية باعتبارها المحركات الرئيسية لحالتها الاستثمارية.