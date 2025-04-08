ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 5٪ يوم الثلاثاء: يتوقع المحللون المزيد من الارتفاع في المستقبل

ارتفع سهم تسلا صباح الثلاثاء، حيث ارتفع بنحو 5% في التعاملات المبكرة، حيث سعى المستثمرون إلى البحث عن علامات الاستقرار بعد انخفاض حاد خلال الأسبوع الماضي.

ويتزامن ارتفاع السهم مع انتعاش أوسع نطاقا في السوق، عقب منشور الرئيس ترامب على موقع Truth Social يوم الثلاثاء حول “مكالمة رائعة” مع الرئيس الكوري الجنوبي بالإنابة وحرص الصين الواضح على التوصل إلى اتفاق.

وتعرضت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية لضغوط كبيرة منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية أعلى من المتوقع، على الرغم من تعرض تيسلا المحدود نسبيا لهذه السياسة مقارنة ببعض شركات صناعة السيارات التقليدية.

وبحلول منتصف الصباح، تم تداول أسهم تسلا عند 244.65 دولارا، بارتفاع بنحو 5%.

كما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بنسبة 2.8% و2.6% على التوالي.

قبل ارتفاع يوم الثلاثاء، انخفض سهم تسلا بنسبة 17.5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

مورجان ستانلي لا يزال متفائلاً بشأن تيسلا

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على الرغم من التقلبات الأخيرة، يواصل المحلل آدم جوناس من مورجان ستانلي تصنيف تيسلا باعتبارها “الاختيار الأول” مع تصنيف زيادة الوزن وسعر مستهدف يبلغ 410 دولارات.

وفي مذكرة للعملاء، أكد جوناس أن القيمة المقترحة لشركة تيسلا تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات الكهربائية، والذي وصفه بأنه يواجه ضغوطا متزايدة.

وكتب جوناس: “إن قدرات تسلا في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي المادي، بما في ذلك البيانات والروبوتات وتخزين الطاقة والحوسبة والتصنيع والفضاء والاتصالات والشبكات والبنية التحتية توفر فرصًا للنمو والهامش تتجاوز إلى حد كبير تلك الموجودة في أعمال السيارات الكهربائية التقليدية”.

وأشار إلى أن شركة تسلا يمكن أن تلعب دورا أكثر بروزًا في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي، خاصة مع تطور التقنيات المستقلة وتقاطعها مع احتياجات الحكومة والدفاع.

وأشار جوناس إلى الاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين بإمكانية الاستخدام المزدوج للأنظمة المستقلة.

وبالنظر إلى المستقبل، اقترح أن تسلا قد تصل إلى معالم بارزة في عام 2025 من شأنها أن تعزز مكانتها في المشهد الصناعي الأوسع الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكتب جوناس، مشددا على الآثار طويلة الأجل للأتمتة والتصنيع المتقدم، “إن القدرة على “إنتاج” العمالة في المصنع… كما تصنع الآلات الآلات بأقل قدر من التدخل البشري قد تغير القياسات التاريخية مثل نسب الإعالة، وسن التقاعد، والناتج المحلي الإجمالي للفرد”.

هل انتهت علاقة ماسك وترامب؟

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر أن إيلون ماسك قدم نداءات مباشرة، لكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف، إلى الرئيس ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.

ويمثل هذا الخلاف أبرز خلاف بين ماسك وترامب حتى الآن.

وتأتي هذه المواجهة بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، مع فرض رسوم جمركية أعلى تستهدف دولاً محددة.

ودعا ماسك، الذي كان يقدم المشورة للإدارة بشأن خفض التكاليف من خلال دوره في “إدارة كفاءة الحكومة” الجديدة، إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا خلال ظهور افتراضي في حدث لحزب الرابطة في فلورنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة تيسلا تواجه ردود فعل سلبية من المستثمرين.

وانخفضت المبيعات الفصلية بشكل حاد، وأغلقت الأسهم يوم الاثنين عند 233.29 دولار، بانخفاض أكثر من 42% منذ بداية العام.

وتعرضت ثروة ماسك الشخصية لضربة قوية، حيث انخفضت بمقدار 4.4 مليار دولار يوم الاثنين وحده، مما رفع خسائره منذ بداية العام إلى 134.7 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.