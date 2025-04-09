الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية على العديد من السلع الأمريكية ردا على رسوم ترامب على الصلب والألمنيوم

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على أول مجموعة من الرسوم الجمركية الانتقامية ضد الولايات المتحدة ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.

صوتت أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يوم الأربعاء بالموافقة على مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف سلعا أميركية مختارة، حيث من المقرر أن تدخل بعض الإجراءات حيز التنفيذ في منتصف أبريل.

ومن بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، صوتت 26 دولة لصالح التدابير المضادة، ولم تعارض القرار سوى المجر.

وستطبق العقوبات على المنتجات القادمة من المناطق ذات الأهمية السياسية، بما في ذلك فول الصويا من ولاية لويزيانا، التي يمثلها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى الماس والدواجن والدراجات النارية وغيرها من السلع الزراعية.

ويأتي ذلك ردا على فرض الرئيس ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على صادرات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الرسوم الجمركية الجديدة سيتم تحصيلها اعتبارا من 15 أبريل/نيسان. ومن المقرر فرض دفعة ثانية من التدابير المضادة في 15 مايو/أيار.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان ترامب في الثاني من أبريل فرض تعريفات جمركية شاملة تستهدف أكثر من 180 دولة، بما في ذلك تعريفات أوسع بنسبة 20% على جميع الواردات الأوروبية تقريبا.

ويقال إن الاتحاد يستعد للرد على الرسوم الجمركية المتبادلة أيضًا.

وبحسب التقارير الإعلامية، تخطط المفوضية للإعلان عن التدابير في وقت مبكر من الأسبوع المقبل ثم تبدأ المشاورات مع الدول الأعضاء.

وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إن الرسوم الجمركية تؤثر على صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة بقيمة 380 مليار يورو (420.45 مليار دولار)، أو ما يقرب من 70% من إجمالي الشحنات.

وأشار إلى أن تحصيل الرسوم المتوقع قد يتجاوز 80 مليار يورو، أي أكثر من أحد عشر ضعف المستوى السنوي الحالي البالغ 7 مليارات يورو.

تصاعد التوترات التجارية، لكن المفاوضات هي الخيار المفضل

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ووصفت المفوضية الأوروبية الإجراءات الأميركية بأنها “غير مبررة ومدمرة”، محذرة من أنها ستضر بالاقتصادين والنظام التجاري العالمي الأوسع.

وفي حين يواصل الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في التدابير المضادة، فإنه أكد تفضيله للتوصل إلى حل تفاوضي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي: “نحن مستعدون للرد”، مؤكدة أنه “لم يفت الأوان بعد لمعالجة المخاوف من خلال المفاوضات”.

وقال المسؤولون إن هذه الإجراءات كانت مصممة لإحداث ضرر اقتصادي دون تعطيل سلاسل التوريد الحيوية على الفور.

هل بدأت الحرب التجارية العالمية؟

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وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي وسط ردة فعل عالمية متزايدة تجاه سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب، والتي أثارت بالفعل ردود فعل انتقامية من جانب الصين.

ويحذر المحللون من أن تسارع وتيرة التعريفات الجمركية قد يزيد من الضغوط على التجارة العالمية، ويزيد من الضغوط التضخمية، ويؤثر سلبا على أرباح الشركات في القطاعات الرئيسية.

وتشير الموافقة السريعة من جانب بروكسل على التدابير الانتقامية إلى أن الاتحاد يستعد لمواجهة مطولة ما لم تعيد واشنطن النظر في نهجها.

وتزداد المخاطر بشكل خاص بالنسبة للمصدرين الأوروبيين الذين يعانون بالفعل من ضعف اليورو، وتباطؤ النمو العالمي، وتقلب أسعار الطاقة.