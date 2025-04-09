الرئيس ترامب يوقف الرسوم الجمركية على عدة دول، ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيوقف فرض الرسوم الجمركية المتبادلة الكاملة على عشرات الدول غير الانتقامية لمدة 90 يومًا، في حين سيرفع في الوقت نفسه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125٪.

وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “لقد وافقت على وقف مؤقت لمدة 90 يومًا، ورسوم متبادلة مخفضة بشكل كبير خلال هذه الفترة، بنسبة 10٪، سارية المفعول أيضًا على الفور”.

ينطبق الإعفاء المؤقت على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة في الصراع التجاري العالمي المستمر.

تمثل الرسوم الجمركية المنخفضة البالغة 10% خلال فترة التوقف تحولاً عن الخطط السابقة لفرض رسوم أعلى بكثير على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

وعزا ترامب قراره بتأجيل التنفيذ الكامل للرسوم الجمركية إلى الجهود التي بذلتها “أكثر من 75 دولة”، والتي قال إنها اتصلت بمسؤولين أميركيين “للتفاوض على حل” للقضايا التجارية التي استشهد بها لتبرير الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة.

ومع ذلك، صعد ترامب الضغوط على الصين بشكل حاد، مشيرا إلى فشلها في الانخراط في المفاوضات واستمرارها في تحدي السوق.

وقال ترامب “بناء على عدم الاحترام الذي أظهرته الصين تجاه الأسواق العالمية، فإنني أرفع التعريفات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين إلى 125٪، اعتبارًا من الآن”.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في الحرب التجارية العالمية التي يشنها ترامب، والتي أثارت ردود فعل حادة من الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وقال البيت الأبيض إن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الشركات المصنعة الأميركية، على الرغم من أن المنتقدين يحذرون من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم وإبطاء النمو العالمي.

ارتفاع حاد في أسهم الولايات المتحدة

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ارتفعت الأسهم بشكل حاد بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن التوقف المؤقت في تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة، مما أعطى ارتياحًا للأسواق التي عانت من ضغوط بيع كبيرة على مدى الجلسات الخمس الماضية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6%، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 2159 نقطة، أو 5.7%، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 8%، مسجلاً أحد أقوى الارتفاعات اليومية في الذاكرة الحديثة.

وكان في مقدمة المتضررين أسهم الشركات التي تحملت العبء الأكبر من عمليات البيع الناجمة عن الرسوم الجمركية.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 7%، وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 10%، وحققت أسهم شركة وول مارت مكاسب بنسبة 9%، مما يعكس انعكاسا سريعا في المشاعر.

وفي وقت سابق من اليوم، ظلت الأسواق متقلبة وسط تصاعد التوترات، مع دخول الولايات المتحدة والصين في رسوم تجارية انتقامية وموافقة الاتحاد الأوروبي على جولته الأولى من التعريفات الجمركية على السلع الأميركية ، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل.