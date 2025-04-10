وول ستريت يوم الخميس: تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك بأكثر من 2% بعد الارتفاع التاريخي أمس

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد يوم الخميس، عاكسة جزءا من الارتفاع الهائل الذي شهدته في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بموازنة التوقف الجزئي للرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مقابل المخاوف المستمرة بشأن الصين والتوقعات الاقتصادية الأوسع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 629 نقطة، أو 1.6%، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.1%.

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9%، حيث دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة المؤشر نحو الانخفاض. انخفضت أسهم آبل بنسبة 3.8%، وتسلا بنسبة 5%، وإنفيديا بنسبة 4%، وميتا بلاتفورمز بنسبة 1.7%.

المظاهرة التي لا تنسى

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جاءت عمليات البيع يوم الخميس في أعقاب ارتفاع تاريخي دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الارتفاع بأكثر من 9% يوم الأربعاء – وهو ثالث أكبر مكسب له في يوم واحد منذ الحرب العالمية الثانية.

سجل مؤشر داو جونز أكبر قفزة مئوية له منذ مارس 2020، وسجل مؤشر ناسداك ثاني أفضل يوم له على الإطلاق، بعد يناير 2001 فقط.

وصل حجم التداول إلى مستوى غير مسبوق عند 30 مليار سهم، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عامًا على الأقل.

وقد تأججت حالة النشوة في السوق بإعلان ترامب عن توقف مؤقت لمدة 90 يوما لأغلب التعريفات الجمركية المتبادلة التي خطط لها ، مما أدى إلى خفض المعدلات إلى 10% للعديد من البلدان.

تم استبعاد كندا والمكسيك من أي رسوم جمركية جديدة، في حين تابع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس بتجميد لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية الانتقامية ضد السلع الأميركية.

ورغم التخفيف قصير الأمد، فإن معدل التعريفات الجمركية على الواردات الصينية يظل عند مستوى عقابي يبلغ 125%، وهو ما يسلط الضوء على جوهر النزاع التجاري الذي لم يتم حله.

قال ترامب يوم الأربعاء، في إشارة إلى المستثمرين المتوترين: “كانوا يصرخون بغضب. ظننتُ أن الناس تجاوزوا الحدود”.

يعكس تراجع السوق الشكوك حول مدى الراحة التي توفرها فترة توقف التعريفات الجمركية حقًا، مع تحذير بعض المحللين من أن هذه الراحة من غير المرجح أن تعوض الضغوط الأوسع نطاقًا.

كتب مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مورغان ستانلي: “إن زيادة الرسوم الجمركية على الصين، وتأخير رسوم أخرى، يجعل معدل الرسوم الجمركية الفعلي عند 23%، وهو أعلى مستوى تاريخي”. وأضاف: “التأخير مفيد، لكنه لا يقلل من حالة عدم اليقين”.

أعرب جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة إل بي إل فاينانشال، عن هذا الرأي، مشيرًا إلى أن فترة التوقف التي تستمر 90 يومًا قد لا تمنع المزيد من اضطرابات السوق. وقال: “تشير البيانات الأولية من بداية العام إلى تباطؤ الاقتصاد، بغض النظر عن السياسة التجارية”.

بيانات التضخم في الولايات المتحدة

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أظهرت بيانات التضخم الجديدة الصادرة اليوم الخميس أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مارس/آذار، وهو ما جاء أقل من التوقعات بزيادة قدرها 2.6%.

ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% في مارس/آذار، متراجعا من زيادة بلغت 0.2% في فبراير/شباط.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 2.8%، وهو أبطأ معدل سنوي منذ مارس/آذار 2021.

ورغم أن هذا قد يوفر بعض المساحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، فإن المشاركين في السوق يبدو أنهم ينتظرون إشارات أكثر واقعية قبل إعادة تقييم المخاطر.

وتأتي هذه البيانات في ظل تصاعد التوترات بين الرئيس ترامب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في حين أكد باول أن خفض أسعار الفائدة غير محتمل في غياب أدلة واضحة على استمرار انكماش التضخم، دعا ترامب علناً إلى خفض أسعار الفائدة على الفور.

وفي خطاب ألقاه مؤخرا، أعرب باول عن قلقه من أن يؤدي التنفيذ الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى إحياء الضغوط التضخمية، مما يزيد من تعقيد مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.