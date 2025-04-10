تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.4% في مارس مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة، مما يخفف من قلق السوق

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس/آذار، في حين ارتفعت طلبات البطالة الأسبوعية، مما يشير إلى ضعف محتمل في الاقتصاد في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن التعريفات الجمركية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.1% معدلة موسميا في الشهر الماضي، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم على مدى 12 شهرا إلى 2.4% من 2.8% في فبراير.

التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في مارس

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وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% فقط في مارس/آذار، وتباطأ إلى وتيرة سنوية بلغت 2.8% ــ وهو أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2021.

وكانت وول ستريت تتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.6% والتضخم الأساسي 3%، وفقا لتقديرات داو جونز.

ساهم انخفاض تكاليف الطاقة في تهدئة ضغوط الأسعار. وانخفضت أسعار البنزين بنسبة 6.3% في مارس، مما أدى إلى انخفاض أوسع نطاقًا بنسبة 2.4% في مؤشر الطاقة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار البيض بنسبة 5.9% وأكثر من 60% على أساس سنوي.

ارتفعت تكاليف المأوى، أحد مكونات التضخم الرئيسية، بنسبة 0.2% فقط في مارس/آذار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4% على مدار العام الماضي – وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

قالت كاي هايج، الرئيسة المشاركة العالمية لحلول الدخل الثابت والسيولة في جولدمان ساكس لإدارة الأصول، لشبكة سي إن بي سي إن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أضعف من المتوقع يبدو “نظرة إلى الوراء”، خاصة في ضوء التحولات الكبرى في السياسة التجارية في الأيام الأخيرة.

وأضاف هايغ: “من المرجح أن يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل مقايضة صعبة مع بدء ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على بيانات التضخم بينما يظل النشاط الاقتصادي ضعيفا”.

طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 أبريل

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وبالإضافة إلى مؤشرات تباطؤ الاقتصاد، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية بشكل طفيف إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السادس من أبريل/نيسان، وفقا لوزارة العمل.

وكان هذا أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 215 ألف وظيفة وأعلى من الرقم المعدل للأسبوع السابق البالغ 215 ألف وظيفة.

وارتفعت المطالبات المستمرة، التي تمثل أولئك الذين ما زالوا يتلقون إعانات البطالة، إلى 1.82 مليون – وهو أعلى مستوى في أكثر من شهرين.

وتأتي بيانات التضخم المتراجعة والارتفاع في طلبات إعانة البطالة في وقت حساس بالنسبة للأسواق.

ساعدت الخطوة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب بإيقاف بعض التعريفات الجمركية “المتبادلة” المثيرة للجدل في استقرار المعنويات بعد أسبوع متقلب من التداول.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن التباطؤ المحتمل قائمة مع ارتفاع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، والتي دخلت حيز التنفيذ على الفور، في حين تعود دول أخرى إلى خط الأساس البالغ 10% خلال فترة مفاوضات مدتها 90 يوما.

ويراهن المستثمرون الآن على أن تهدئة ضغوط الأسعار وتراجع بيانات سوق العمل قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساحة لتخفيف أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، حتى مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع التقارير المزدوجة: حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2800 نقطة، وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9%، وسجل مؤشر ناسداك أكبر مكسب يومي له منذ عقود.