دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره المفاجئ بوقف فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول ، قائلا إن الأميركيين أصبحوا “متوترين بعض الشيء” و”خائفين” وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي.

وفي حديثه من البيت الأبيض، برر ترامب توقف الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا من خلال التأكيد على الحاجة إلى المرونة في السياسات التجارية مع بقاء الأسواق متقلبة.

كانت إدارة ترامب قد أعلنت في البداية عن فرض تعريفات جمركية شاملة على كل بلد، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في أسواق الأسهم الأمريكية وإثارة المخاوف بين الشركات والمتقاعدين الأمريكيين.

ومع ذلك، قال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إنه سمح بفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، وهو ما يقل عن التدابير السابقة الأكثر عدوانية.

ويظل الاستثناء هو الصين ، التي تم زيادة معدل التعريفات الجمركية فيها إلى 125%، اعتباراً من الآن.

وزعم ترامب أن أكثر من 75 دولة تواصلت بالفعل مع المسؤولين الأميركيين للتفاوض على صفقات تجارية جديدة.

ورغم هذا الادعاء، أكد البيت الأبيض لشبكة إن بي سي نيوز أنه لن ينشر قائمة الدول التي بادرت بالمحادثات، مما أثار المزيد من التكهنات حول المدى الحقيقي للتواصل الدولي.

وقال ترامب للصحفيين أثناء وقوفه بجانب أبطال سباقات السيارات في البيت الأبيض: “لقد أصبحوا يشعرون بالقليل من التوتر والخوف”.

وقال في إشارة إلى استراتيجيته التجارية العدوانية: “ما كان لأي رئيس آخر أن يفعل ما فعلته. كان لا بد من القيام بذلك”.

وشدد ترامب أيضًا على أهمية المرونة، مما يشير إلى أن التحولات الديناميكية في السياسة أمر بالغ الأهمية خلال المفاوضات العالمية ذات المخاطر العالية.

في هذه الأثناء، ردت الصين بإجراءات انتقامية، حيث أعلنت عن فرض رسوم جمركية بنسبة 84% على السلع الأميركية اعتبارا من 10 أبريل/نيسان.

وزادت التوترات المتصاعدة من تقلبات وول ستريت، حيث حذر المحللون من أن الحروب التجارية المطولة قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الاقتراب من الركود.

وإضافة إلى المخاوف المتزايدة، صرح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس في مقابلة بأن الركود هو “نتيجة محتملة” إذا استمرت معركة الرسوم الجمركية.

وأشاد ترامب، الذي قال إنه شاهد مقابلة ديمون في وقت سابق من اليوم، بالخبرة المالية للمدير التنفيذي للبنك.

وقال ترامب “إنه ذكي للغاية وعبقري ماليًا. لقد قام بعمل رائع في البنك”.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.3%، وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 2867 نقطة (7.4%)، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 11.7%، مسجلاً بعضًا من أكبر مكاسبه اليومية منذ سنوات.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين ستنخفض إلى 10% خلال فترة التوقف، في حين سيرتفع معدل الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%.

وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن معدل التعريفة الجمركية المنخفض لن ينطبق على التعريفات الجمركية الخاصة بالقطاعات مع استمرار المفاوضات التجارية.