انخفاض العقود الآجلة للبيزو الأرجنتيني وسط حالة من عدم اليقين قبل اتفاق صندوق النقد الدولي وسياسة العملة

سجلت العقود الآجلة للبيزو الأرجنتيني انخفاضا حادا في الأيام الأخيرة، مما يعكس المخاوف المتزايدة بين المتداولين بشأن آفاق العملة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، يشعر المشاركون في السوق بالقلق بشأن التأثير المحتمل على البيزو في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مشهدًا ماليًا صعبًا يتميز بضوابط رأس المال القوية، وسعر صرف مربوط زاحف، ومفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي.

انخفاض حاد في العقود الآجلة للبيزو

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وانخفض عقد البيزو الآجل لشهر أبريل بشكل حاد، حيث انخفض من 1125 مقابل الدولار في 9 أبريل إلى حوالي 1180 يوم الجمعة.

ويأتي هذا التحول النزولي في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الموظفين مع الأرجنتين بشأن حزمة قروض جديدة بقيمة 20 مليار دولار لتكملة احتياطيات البلاد المتقلصة.

ولكن هذه الأخبار لم تشجع الثقة لدى المتعاملين، الذين يتساءلون الآن عما قد يعنيه مثل هذا الاتفاق بالنسبة لنظام سعر الصرف.

وبحسب التقرير فإن حالة عدم اليقين حولت سوق العقود الآجلة للبيزو إلى لعبة تخمين عالية المخاطر.

في ظل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الأرجنتيني تحت وطأة التضخم وعجز الميزانية، يتساءل المتداولون عما إذا كانت السياسات الحكومية الحالية قادرة على الصمود أو ما إذا كان من الممكن أن تشهد البلاد خفضا أكبر لقيمة العملة.

الزحف وضوابط رأس المال: التأثيرات

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لقد أدت ضوابط رأس المال في الأرجنتين وسياسة تثبيت سعر الصرف، التي تسمح لقيمة البيزو بالانخفاض بنسبة 1% شهرياً، إلى خلق ظروف تجارية غير مواتية.

إن قيمة البيزو منظمة بشكل صارم، مما يسمح بمساحة ضئيلة لتقلبات السوق.

في حين يعتقد العديد من المحللين أن بعض أشكال خفض قيمة العملة أصبحت وشيكة، إلا أن هناك خلافات حول درجة هذا الخفض وتوقيته.

وفي أبريل/نيسان، سعت الحكومة إلى تهدئة التكهنات من خلال التصريح بأن خفض قيمة العملة بشكل مفاجئ ليس جزءا من خططها.

توقعات متباينة: انقسام السوق

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في ظل استمرار عدم استقرار البيزو، تنقسم آراء السوق بشأن استراتيجية سعر صرف العملة في الأرجنتين بشكل حاد.

ويتوقع بعض المراقبين خفض قيمة العملة، مما يعني أن تدخل صندوق النقد الدولي قد يتطلب إدخال تعديلات كبيرة على القواعد التنظيمية الحالية.

ويشكك آخرون في هذا الاحتمال، نظرا لتعهد الحكومة بالحفاظ على الاستقرار.

في هذه الأثناء، يتوقع قطاع من المتداولين تطبيق نطاق نقدي، مما يسمح للبيزو بالضعف ضمن حدود محددة، مما يوفر أرضية وسطى بين التنظيم الصارم والإلغاء الكامل للقيود.

وقد أدى هذا الافتقار إلى التوافق بين المشاركين في السوق إلى إحداث اضطرابات في عقود البيزو الآجلة، والتي تفاقمت بسبب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المتوقعة على برنامج قرض صندوق النقد الدولي الجديد يوم الجمعة.

على الرغم من الانخفاض الكبير الذي شهدته في وقت سابق من الأسبوع، تعافت العقود الآجلة للبيزو قليلاً بعد انخفاض كبير يوم الخميس، وهو ما أظهر تقلبات السوق.

ومع تطور الوضع، يراقب مراقبو السوق، بما في ذلك وكالة التسوية والمقاصة الأرجنتينية “كوهين”، عن كثب التطورات المحيطة باتفاق صندوق النقد الدولي وقرارات الحكومة بشأن سعر الصرف.

وبشكل عام، تعكس التقلبات الأخيرة في العقود الآجلة للبيزو الأرجنتيني المخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقاً في البلاد.

وبينما يتنقل التجار عبر شبكة معقدة من اللوائح التنظيمية لرأس المال، والسياسات الحكومية، والدعم المالي الخارجي، فإن التشخيص يظل غير مؤكد.

ومع وجود اتفاق صندوق النقد الدولي على الطاولة، وجهود الرئيس ميلي للتغيير، يتعين على أصحاب المصلحة أن يظلوا حذرين، لأن مسار البيزو المستقبلي أصبح على المحك.