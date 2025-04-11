ارتفاع سعر الهيليوم بنسبة 17% بعد إسقاط دعوى قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد نوفا لابز: ما هو التالي لسعر الهيليوم؟

سجلت الأصول الرقمية انتعاشًا كبيرًا بعد تأكيد دونالد ترامب على إيقاف التعريفات الجمركية.

في حين أظهرت معظم الأصول مرونة بعد ارتفاعات الإغاثة، مدد هيليوم (HNT) مكاسبه في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ارتفع سعر HNT من أدنى مستوى له خلال 24 ساعة عند 2.59 دولار إلى 3.04 دولار، بزيادة قدرها 17.37%.

وقد برزت الاتجاهات الصعودية الكبيرة بعد أن حققت شركة نوفال لابز، المطور وراء شبكة هيليوم، فوزًا قانونيًا كبيرًا.

وفقًا لأحدث مدونة لشركة Helium ، أغلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا الادعاءات التي تفيد بأن رموز نظام Helium البيئي، HNT وMOBILE وIOT، تنتهك قوانين الأوراق المالية.

وقد عزز الإعلان مشاعر هيليوم، حيث أثار الاختراق الفني نقاشات حول أداء HNT على المدى القريب.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تنهي الدعوى القضائية ضد شبكة هيليوم

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في انتصار كبير لمبادرات التشفير واللاسلكي اللامركزي، أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية زعمت أن شركة Nova Labs باعت أوراقًا مالية غير مرخصة.

مع إغلاق القضية رسميًا، لن تعتبر الهيئة التنظيمية رموز HNT وMOBILE وIOT بمثابة أوراق مالية.

وهذا يعني أن نقاط الهيليوم الساخنة وتوزيع الأصول أصبحت قانونية الآن.

خفف هذا الفصل من التحديات التنظيمية التي أعاقت تبني رمز Helium وتوسيع النظام البيئي.

وعلاوة على ذلك، أكد القرار على التحول الذي يشهده المشهد التنظيمي في ظل إدارة ترامب.

صرح فريق هيليوم:

نشكر القيادة الجديدة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على توضيحها، ونتطلع إلى حقبة جديدة يزدهر فيها الابتكار. مع طيّ هذه الصفحة، يمكن لشركة هيليوم ومجتمعها المضي قدمًا بثقة تامة، مما يُسرّع من تبني وابتكار البنية التحتية اللامركزية اللاسلكية والمدعومة بالعملات المشفرة.

التنبؤ بسعر HNT

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شهد زوج HNT/USD ارتفاعًا سريعًا في الأسعار بعد الإعلان، حيث ارتفع من 2.59 دولارًا إلى 3.04 دولارًا.

يمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من أدنى مستويات العملة البديلة الأخيرة ويشير إلى التفاؤل في المشروع بعد خطوة لجنة الأوراق المالية والبورصات.

يتم تداول HNT عند مستوى 2.92 دولار بعد تراجع طفيف من ذروته اليومية.

Chart by Coinmarketcap

يسلط حجم التداول المتزايد على مدار 24 ساعة الضوء على اهتمام المستثمرين المتجدد بالرمز.

وسط تحركات الأسعار الصعودية، سلط AgentXBT الضوء على المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها لتحركات أسعار HNT.

ولاحظ المحلل ارتفاع سهم هيليوم، مدعومًا بضغوط الشراء المتزايدة من اللاعبين المؤسسيين.

يوضح الرسم البياني اليومي أن الارتفاع الأخير لـ HNT حدث عند حاجز دعم حاسم عند 2.60 دولار – 2.70 دولار.

استعادة الدعم عند 2.99 دولار قد يدعم إغلاقًا حاسمًا فوق 3.0 دولار.

ومن المتوقع أن تجذب هذه الخطوة المزيد من المشترين لفتح الطريق نحو أهداف أعلى عند 3.27 دولار، و3.39 دولار، و3.48 دولار.

Source – AgentXBT on X

وهذا يعني ارتفاعًا بنحو 20% عن سعر HNT الحالي البالغ 2.92 دولار.

ومع ذلك، ينبغي لعشاق هذا النوع من السباقات مراقبة التحديات المحتملة التي قد تواجه السباق المتوقع.

في حين أن المؤشرات القريبة الأجل تعطي إشارات تفاؤلية، فإن HNT يتداول دون المتوسط المتحرك الحيوي لمدة 200 يوم، مما يؤكد هيمنة الدببة في الاتجاهات طويلة الأجل.

علاوة على ذلك، فإن معنويات السوق الواسعة النطاق تشكل أهمية حيوية في تشكيل مسار هيليوم.

تبدو العملات المشفرة مترددة بعد الانتعاش الأخير، حيث يبدو أن البيتكوين عالق بين 80 ألف دولار و82 ألف دولار.

من المتوقع أن يكسر HNT ويستمر فوق مستوى 2.99 دولار و3.27 دولار لتوسيع نطاق تعافيه.

وفي حالة الفشل في القيام بذلك، فقد يشهد الرمز المميز مراجعة لحاجز الدعم عند 2.84 دولار و2.70 دولار.

خسارة 2.60 دولار ستؤجل ارتفاع هيليوم المتوقع في الأمد القريب.