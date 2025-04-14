بيتكوين في منطقة قرار رئيسية أقل من 85.7 ألف دولار، وFARTCOIN يقود المكاسب اليومية

ظلت عملة البيتكوين عالقة في نطاق ضيق بين 82 ألف دولار و86 ألف دولار، حتى مع بدء تراجع التوترات الاقتصادية الكلية أخيرًا بعد أسابيع من عدم اليقين.

مع عودة البيتكوين إلى الارتفاع، انتعشت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة أيضًا، حيث ارتفعت بنحو 5% خلال عطلة نهاية الأسبوع لتستقر عند مستوى 2.8 تريليون دولار يوم الاثنين.

استمرت العملات البديلة في التخلف عن الركب حيث ظل اهتمام المتداولين منخفضًا، مع تصدر عملات الميم وعدد قليل من الرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة المخططات.

على الرغم من تحسن معنويات السوق عن مستويات الخوف الشديد التي سجلتها الأسبوع الماضي، إلا أنها انخفضت بنحو 14 نقطة حيث واجه الثيران صعوبة في اختراق مستوى المقاومة عند 85 ألف دولار.

هل سيرتفع سعر البيتكوين؟

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السبب الرئيسي الذي يحدد معنويات السوق حاليًا هو المناقشات حول الرسوم الجمركية الأمريكية على التكنولوجيا وعدم اليقين المحيط بها.

شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا قصيرًا في 11 أبريل بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن إعفاءات من الرسوم الجمركية على المنتجات التقنية مثل أشباه الموصلات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وقد أدى هذا الخبر في البداية إلى رفع معنويات السوق، خاصة وأن البنية التحتية لتعدين العملات المشفرة والبلوك تشين تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد التكنولوجية العالمية.

لكن هذا التفاؤل سرعان ما تبدد. فبعد يومين فقط، أوضح وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الإعفاء مؤقت فقط.

وأكد الرئيس ترامب في وقت لاحق أن معدلات التعريفات الجمركية الفعلية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه قد تكون هناك مرونة لبعض الشركات.

إن الافتقار إلى الوضوح يعني أن أي تحرك حاد في سعر البيتكوين سيتم تعليقه، على الأقل حتى تتوفر المزيد من الشفافية حول الشكل الذي ستبدو عليه هذه التعريفات في الواقع وكيف ستؤثر على النظام البيئي الأوسع للتكنولوجيا المرتبط بالعملات المشفرة.

على منصة التنبؤ Myriad Markets، لم يقتنع المتداولون تمامًا بإمكانية حدوث اختراق فوري أيضًا؛ حيث يتوقع 52% فقط أن يظل سعر البيتكوين أعلى من 85000 دولار بحلول إغلاق يوم الأربعاء، مما يعكس حالة عدم اليقين الأوسع المحيطة بتطورات التعريفات الجمركية.

المصدر:Myriad Markets.

عند النظر إلى الرسوم البيانية اليومية لعملة البيتكوين، يبدو أن البيتكوين يدفع نحو الحد السفلي لسحابة إيشيموكو، وهو مؤشر يستخدم على نطاق واسع لرسم مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.

في الوقت الحالي، تعمل هذه السحابة مثل السقف، مما يحد من ارتفاع عملة البيتكوين عند نفس المستوى 85 ألف دولار والذي كان يمثل مشكلة منذ أوائل فبراير.

في المرتين الأخيرتين اللتين رُفض فيهما سعر البيتكوين عند هذا المستوى، آخرهما في 2 أبريل وقبل ذلك في 21 فبراير، أدى ذلك إلى تراجعات حادة، دفعت في كلتا الحالتين سعر البيتكوين إلى حوالي 75,000 دولار. انظر أدناه.

Bitcoin/USD 1D chart. Source: Trading View.

هذا يجعل الوضع الحالي صعبًا على المضاربين على الارتفاع. فبينما يتزايد الاهتمام بالمراكز الطويلة في سوق الخيارات، فإن قرب هذه المقاومة السحابية يعني أن نسبة المخاطرة إلى العائد ليست مواتية تمامًا.

يحتاج بيتكوين إلى إغلاق حاسم فوق 85,679 دولارًا. الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى يعني اختراقًا للسحابة، وهو ما يُعتبر عادةً تأكيدًا صعوديًا في تحليل إيشيموكو.

ومع ذلك، يرى بعض المحللين في السوق علامات تشير إلى تنامي القوة.

أشار المعلق البارز في شركة Rekt Capital إلى أن بيتكوين قد تجاوز خط اتجاهه الهبوطي الذي استمر لعدة أشهر إلى مستوى الدعم لأول مرة بعد عدة محاولات فاشلة في وقت سابق من هذا العام. انظر أدناه.

إذا صمد إعادة الاختبار، فقد يساعد ذلك البيتكوين على بناء الزخم لتحدي مستوى المقاومة 85,679 دولارًا والاختراق فوق سحابة إيشيموكو.

ومع ذلك، من أجل تأكيد الصعود، يظل مستوى 90 ألف دولار هو المقاومة الرئيسية التي يجب كسرها، وفقًا للمحلل DonAlt.

وأشار إلى أنه إذا تمكن البيتكوين من تجاوز مستوى 90 ألف دولار، وهو مستوى مقاومة نفسية رئيسي، خاصة إلى جانب موقف أكثر تسامحًا من البيت الأبيض بشأن التعريفات الجمركية، فقد يؤدي ذلك إلى ما وصفه بـ “الإرسال الكامل”.

في ظل هذه الظروف، لا تزال الأهداف طويلة الأجل لبيتكوين أعلى بكثير من 100 ألف دولار. على سبيل المثال، صرّح مايكل سايلور، مؤسس شركة “ستراتيجي”، خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن بيتكوين قد يتجه نحو 125 ألف دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، محا البيتكوين معظم مكاسب اليوم، ليتداول عند 84,102 دولارًا، بزيادة 0.4% فقط خلال اليوم.

العملات البديلة تسجل مكاسب متواضعة

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على مدار الـ 24 ساعة الماضية، انخفضت القيمة السوقية للعملات البديلة بنسبة 0.9%، لتبلغ حوالي 1.1 تريليون دولار وقت كتابة هذا التقرير.

مؤشر موسم العملات البديلة عند 15، مما يعني أن 15 فقط من أفضل 100 عملة بديلة تفوقت على البيتكوين مؤخرًا، لذا لا يزال موسم البيتكوين إلى حد كبير، وتحركاته هي التي تقود معظم الحركة في سوق العملات البديلة.

قفزت عملة الإيثريوم (ETH)، أكبر عملة بديلة، بنسبة 4.9% في اليوم الأخير وتتداول الآن عند 1658 دولارًا.

وشهدت أيضًا عملات بديلة رئيسية أخرى مثل XRP، وSolana (SOL)، وDogecoin (DOGE)، وCardano (ADA) مكاسب متواضعة بنحو 1-3%.

من بين أفضل 100 عملة، تصدرت عملة Fartcoin (FARTCOIN) القائمة بارتفاع نسبته 8.7%، تلتها Decentraland (MANA) وFlare (FLR)، اللتان ارتفعتا أيضًا بنسبة 6.4% و5.4% على التوالي. انظر أدناه:

المصدر: CoinMarketCap

ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن القيمة السوقية للعملات البديلة شكلت نمط إسفين هابط على الرسوم البيانية، وهو الإعداد الذي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير للعملات البديلة إذا تم تأكيد الاختراق.