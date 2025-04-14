ويبدو أن التوقف الذي أعلنته الولايات المتحدة مؤخرا عن فرض رسوم جمركية باهظة على بعض الأجهزة الإلكترونية الصينية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ما هو إلا مهلة مؤقتة، وفقا لمسؤولين كبار في الإدارة.

وأشار الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل قاطع إلى أن قطاعات التكنولوجيا الرئيسية هذه بعيدة كل البعد عن كونها بمنأى عن الضغوط التجارية، ووعد باتخاذ المزيد من الإجراءات وسط الاحتكاك الاقتصادي المستمر بين واشنطن وبكين.

ويبدو أن البيت الأبيض قد عرض غصن زيتون يوم الجمعة، حيث استبعد مجموعة من السلع الإلكترونية الشهيرة من الرسوم الجمركية المتبادلة العقابية المفروضة على الصين.

وأثارت هذه الخطوة في البداية حالة من التفاؤل في وول ستريت، مع توقعات بتعافي السوق.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وشركة تصنيع الرقائق إنفيديا على استعداد لتحقيق مكاسب في أعقاب الأخبار التي تفيد بأنه سيتم رفع الرسوم الجمركية على وارداتها الحيوية لمدة 90 يومًا.

لكن الشعور بالارتياح تحوّل إلى شعور عابر. فبحلول يوم الأحد، تحوّلت رسالة الإدارة جذريًا، مؤكدةً موقفها المتشدد.

لا نجاة من العقاب: ترامب يعد بمراجعة جديدة للرسوم الجمركية

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وفي منشور مميز على وسائل التواصل الاجتماعي، تناول دونالد ترامب مسألة الإعفاء بشكل مباشر، سعيا إلى إعادة صياغة الرواية.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشيال” يوم الأحد: “لم يكن هناك أي استثناء فيما يتعلق بالرسوم الجمركية”.

تخضع هذه المنتجات لرسوم الفنتانيل الحالية البالغة 20%، وهي تنتقل الآن إلى “دلو” تعريفة مختلف.

وبالإضافة إلى توضيح الطبيعة المؤقتة للإعفاء، تعهد ترامب بشن هجوم تجاري أوسع نطاقا.

وأعلن عن خطط لإجراء تحقيق تجاري للأمن القومي يستهدف صناعة أشباه الموصلات، وعلى نطاق أوسع، “سلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها”.

وظلت مبرراته متسقة مع تركيز إدارته على القومية الاقتصادية: “لن نكون رهائن لدول أخرى، وخاصة الدول التجارية المعادية مثل الصين”، أضاف.

“صنع في أمريكا”: رسوم جمركية جديدة تلوح في الأفق على التقنيات الأساسية

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وفي إطار تعزيز تصريحات ترامب، أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أن المنتجات الإلكترونية المستثناة من المقرر أن تواجه رسوما جمركية مختلفة تم تصورها حديثا في المستقبل القريب.

وفي حديثه يوم الأحد، قدم لوتنيك تفاصيل الخطط لما أسماه “نوع خاص من التعريفات الجمركية” التي تستهدف على وجه التحديد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، والتي من المتوقع تطبيقها خلال “شهر أو شهرين”.

وأوضح أن هذه التدابير سوف تسير بالتوازي مع التعريفات القطاعية المتميزة التي تستهدف أشباه الموصلات والأدوية، والتي تعمل خارج إطار التعريفات المتبادلة الأوسع نطاقا المفروضة على الصين.

أوضح لوتنيك في مقابلة مع شبكة ABC: “يقول إنهم معفون من الرسوم الجمركية المتبادلة، لكنهم مشمولون برسوم أشباه الموصلات، والتي ستُفرض خلال شهر أو شهرين على الأرجح”. وربط صراحةً هذه الاستراتيجية بمخاوف الأمن القومي وهدف إعادة التصنيع إلى الوطن.

وتوقع أن “هذه أشياء تتعلق بالأمن القومي، ونحن بحاجة إلى أن يتم تصنيعها في أمريكا”، مشيرا إلى أن الرسوم من شأنها تحفيز الإنتاج المحلي.

تداعيات السياسة الاقتصادية تهز الأسواق وتؤجج المخاوف الاقتصادية

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ويؤكد هذا التحول الأخير على الطبيعة المتقلبة للصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب، وهي ديناميكية تتميز بالتهديدات المتصاعدة والتحولات المفاجئة في السياسة.

وقد شهدت عمليات التبادل المتبادلة ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية بشكل كبير (تصل إلى 145% في بعض السياقات، في حين تقابلها رسوم بكين البالغة 125% على الواردات الأميركية)، مما خلق مناخاً من التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

تردد صدى هذا التذبذب المستمر في الأسواق المالية. وقد أُلقي باللوم على تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وما تلتها من تراجعات، في إثارة أشد تقلبات في وول ستريت منذ ذروة جائحة كوفيد عام ٢٠٢٠.

منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بأكثر من 10%.

وقد أرسلت الحالات السابقة من الإعلانات عن الرسوم الجمركية التي أعقبتها فترات توقف مؤقتة ــ مثل مهلة التسعين يوما التي عُرضت على العديد من شركاء التجارة (وإن لم يكن الصين على وجه الخصوص) بعد التصريحات الأولية الواسعة النطاق ــ موجات صدمة، مما دفع المستثمرين إلى الفرار من السندات الحكومية، وانخفاض قيمة الدولار، وانخفاض ثقة المستهلك.

ويواصل خبراء الاقتصاد تحذيرهم من أن مثل هذه الاستراتيجيات التعريفية الواسعة النطاق قد تؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي وتأجيج التضخم.

تصاعدت الانتقادات مع دعوة الصين إلى الإلغاء

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لا يزال نهج الإدارة الأمريكية يُثير انتقادات. ففي حديثها قبل منشور ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، وجهت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن توبيخًا لاذعًا لبرنامج “هذا الأسبوع” على قناة ABC قائلةً: “لا توجد سياسة تعريفات جمركية، بل مجرد فوضى وفساد”.

وفي هذه الأثناء، ردت بكين بحذر على الإعلان الأولي عن الإعفاء يوم الجمعة.

ووصفت وزارة التجارة الصينية هذه الخطوة بأنها مجرد “خطوة صغيرة”، مؤكدة مطالبتها لإدارة ترامب “بإلغاء” استراتيجيتها الخاصة بالتعريفات الجمركية بالكامل.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، عملت الصين بنشاط على تعزيز العلاقات في أماكن أخرى، حيث من المقرر أن يزور الرئيس شي جين بينج فيتنام يوم الاثنين في بداية جولة عبر جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو الشركاء الإقليميين.

وبالتالي، تظل حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية الأميركية، وخاصة تجاه قطاع التكنولوجيا الحيوي في الصين، سمة مميزة للمشهد الاقتصادي العالمي.