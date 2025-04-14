أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الاثنين: ارتفع مؤشرا فوتسي وداكس بأكثر من 2٪

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع حاد يوم الاثنين، حيث انتعشت بعد أسابيع من التقلبات الناجمة عن الرسوم الجمركية، حيث استجاب المستثمرون للإعفاء الأمريكي المؤقت الأخير لبعض المنتجات التقنية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 2.7%، مسجلا واحدة من أقوى جلساته هذا العام.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2%، في حين ارتفع مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.6% و2.4% على التوالي.

وكان الارتفاع واسع النطاق، بقيادة أسهم النفط والغاز، التي قفزت بنسبة 3% على الرغم من التوقعات بانخفاض أسعار النفط الخام في عام 2025. كما تقدمت أسهم البنوك بنحو 3%.

وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك العملاقة للأدوية بنسبة 3.7% بعد أن تخلت شركة فايزر المنافسة عن تطوير حبوب إنقاص الوزن اليومية بسبب حادث إصابة في الكبد لدى أحد المشاركين في التجربة.

أعلنت مجموعة السلع الفاخرة LVMH عن انخفاض بنسبة 3% في إيرادات الربع الأول بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، وهو ما جاء دون التوقعات حيث انخفضت المبيعات إلى 20.3 مليار يورو مقابل توقعات المحللين البالغة 21.2 مليار يورو، وفقًا لبيانات LSEG.

لا تزال حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب قائمة

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وجاء تعافي السوق بعد فترة مضطربة، حيث خسر مؤشر Stoxx 600 أكثر من 8% في أبريل/نيسان وحده، متخلفا حتى عن مؤشر S&P 500 الذي انخفض بنسبة 4.43% خلال نفس الفترة.

ويظل المستثمرون حذرين بشأن قرارات التعريفات الجمركية غير المتوقعة التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أدت إلى تقلبات شديدة في أسواق الأسهم العالمية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعفت إدارة ترامب مؤقتًا الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية العقابية – وهي الخطوة التي أكدتها إرشادات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية المحدثة.

تم إعفاء عشرين فئة من المنتجات من الضريبة الجديدة البالغة 125% المفروضة على الواردات الصينية والتعريفة الأساسية البالغة 10% على الواردات من البلدان الأخرى، على الرغم من أن التعريفة البالغة 20% على جميع السلع الصينية لا تزال سارية.

وأشار ترامب يوم الأحد إلى أنه سيتم الإعلان عن معدل تعريفة جمركية جديد على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع، مما يضيف المزيد من عدم اليقين لقطاعي التكنولوجيا والتصنيع العالميين.

وول ستريت تتخلى عن مكاسبها المبكرة يوم الجمعة

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تباين أداء الأسهم الأميركية يوم الاثنين، حيث فقدت موجة صعود مبكرة مدفوعة بإعفاء مفاجئ من الرسوم الجمركية الأميركية زخمها خلال فترة الظهيرة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 138 نقطة، أو 0.4%، بعد أن ارتفع أكثر من 500 نقطة عند ذروته خلال اليوم.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، متخليا عن جزء كبير من ارتفاعه المبكر بنسبة 1.8%.

ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنحو 2.5% قبل أن يتراجع عند الإغلاق.

وعكس التراجع الحذر المستمر في السوق، مع حذر المستثمرين من المواجهة التجارية غير المحسومة مع الصين ومدى استدامة أي تخفيف للسياسة.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات في منتصف يوم الاثنين بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى دعم محتمل للقطاع، قائلاً إنه يتطلع إلى “مساعدة بعض شركات السيارات” في مواجهة ضغوط لتحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

وساهمت تعليقات ترامب بأن شركات صناعة السيارات “تحتاج إلى القليل من الوقت” لإجراء هذا التحول في رفع المعنويات، مما دفع أسهم فورد موتور وجنرال موتورز وستيلانتس إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 1% و4%، مما عكس الخسائر السابقة أو التداول الثابت.