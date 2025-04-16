توقعات سعر عملة Binance: سلسلة BNB تنهي حرق رمز بقيمة 916 مليون دولار للربع الثاني

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Written on Apr 16, 2025
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  • BNB Chain completed its 31st quarterly burn, removing over 1.57M BNB worth $916M from circulation.
  • This deflationary model aims to reduce total BNB supply from 200 million to 100 million over time.
  • With BNB’s supply now around 140 million, scarcity could drive bullish momentum and long-term price growth.

يتم تعديل برنامج الحرق التلقائي لسلسلة BNB وفقًا لإنتاج الكتل وحركات الأسعار.

اختتمت The Chain اليوم عملية حرقها الفصلية الحادية والثلاثين، مما أدى إلى إزالة عملات BNB بقيمة تزيد عن 916 مليون دولار من التداول.

وتؤكد هذه الخطوة التزام الشبكة بتقليص إجمالي المعروض من BNB إلى 100 مليون من خلال نهج الحرق التلقائي.

أدى الحرق الأخير إلى إزالة أكثر من 1.57 مليون رمز، مما أثار الاهتمام برد فعل BNB المحتمل.

تؤدي عمليات حرق الرموز إلى إحداث ندرة لتعزيز الطلب على الأصول.

آلية الحرق التلقائي لسلسلة BNB

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قدم البروتوكول نموذجًا انكماشيًا متميزًا لإدارة إمدادات عملة Binance Coin.

على عكس الحرق اليدوي، يتم تنفيذ النهج التلقائي بشكل مستقل، باستخدام متوسط سعر BNB وعدد الكتل المنتجة في الربع.

ويضمن هذا النهج القدرة على التنبؤ والشفافية، من خلال مطابقة الحروق مع استخدام الشبكة ونشاط السوق.

تقوم المنصة بتدمير المزيد من الأصول عند زيادة النشاط وحجم المعاملات، بهدف تقليل المعروض من Binance Coin من 200 مليون إلى 100 مليون.

من الجدير بالذكر أن الحرق ربع السنوي يختلف عن آلية حرق الرسوم التي قدمتها Chain عبر تحديث BEP-95، والتي تحرق رسوم الغاز في الوقت الفعلي لتعزيز انكماش الأصول.

حرق سلسلة BNB رقم 31 يدمر أكثر من 1.57 مليون رمز مميز

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أنهت BNB Chain عملية الحرق الأخيرة في 16 أبريل، حيث نقلت 1,579,207.716 رمزًا (بقيمة تقريبية تبلغ 916 مليون دولار) إلى عنوان ميت.

Source: BSCscan

يؤكد الحرق الضخم النشاط المتزايد ونمو قيمة BNB في الربع الماضي.

في غضون ذلك، انخفض المعروض من العملة البديلة إلى حوالي 140 مليون رمز، وهي خطوة مهمة نحو هدف 100 مليون.

سيؤثر الانكماش التضخمي على أداء سعر BNB على المدى الطويل وعلى الرمز الاقتصادي للمشروع بشكل عام.

توقعات أسعار BNB

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يتم تداول رمز Binance الأصلي عند 577 دولارًا بعد ارتفاعه بنحو 4٪ في الأسبوع الماضي.

Chart by Coinmarketcap

لقد خسر 2٪ خلال اليوم الماضي حيث ظل البيتكوين عالقًا عند أقل من 85 ألف دولار.

يعكس الأداء الحالي لعملة BNB هيمنة الدببة السائدة في سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، فإن الإزالة الأخيرة لعملة BNB بقيمة تزيد عن 916 مليون دولار قد تحفز تحركات سعرية صعودية على المدى القصير والمتوسط.

يؤدي انخفاض المعروض من الأصول إلى تعزيز الندرة، وهو عنصر أساسي للتأثير على العرض والطلب.

وبالتالي، فإن رمز BNB Chain يحرق موقف Binance Coin لتحركات سعرية مثيرة للإعجاب في الأوقات القادمة.

يعتقد المؤيدون أن السعر الحالي لـ BNB يعد صفقة رابحة.

يتوقع مشتري الانخفاض أن ترتفع العملة البديلة إلى 1000 دولار، وهو ما يعني ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 70% عن الأسعار الحالية.

في حين يظل أداء سعر BNB تحت رحمة معنويات السوق الواسعة، فإن عمليات حرق الرمز الاستراتيجية قد تدفع BNB إلى مستويات قياسية مرتفعة في ظل الصعود في المنصات المرتبطة بـ Binance.

مع استمرار توسع Binance مع Web3 وDeFi وNFTs، فإن عمليات حرق الرموز الدورية سوف تعزز زخم BNB وسط الطلب المتزايد.

وبالتالي، تظل عملة Binance Coin على استعداد لتحقيق أداء أفضل خلال ارتفاعات العملات المشفرة واسعة النطاق.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

عالم

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