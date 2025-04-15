ملخص العملات المشفرة: ينزلق BTC إلى ما دون 85 ألف دولار، وMANTRA (OM) هي الرابح الأكبر

ظلت سوق العملات المشفرة ضعيفة يوم الجمعة، حيث واجهت صعوبة في الحفاظ على الزخم على الرغم من التعافي القصير في وقت سابق من الأسبوع.

واجهت عملة البيتكوين صعوبة في البقاء فوق مستوى 85 ألف دولار.

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية 2.69 تريليون دولار، بانخفاض 0.93% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وانخفض إجمالي حجم السوق خلال نفس الفترة بنسبة 11.05% إلى 79.39 مليار دولار، مما يعكس تراجعا ملحوظا في نشاط التداول.

سعر البيتكوين (BTC) اليوم

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تم تداول البيتكوين عند 84,898.71 دولارًا، بزيادة حوالي 1٪ في الساعات الـ24 الماضية.

تراوح نطاق تداول العملة المعدنية على مدار 24 ساعة بين 83,743 دولارًا و86,429.35 دولارًا.

ارتفعت هيمنة البيتكوين على السوق بنسبة 0.39% إلى 62.98%، حيث ظل الأصل أكثر ثباتًا من معظم العملات البديلة خلال أحدث عملية توحيد للسوق.

أظهر البيتكوين قدرة متزايدة على الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية الكلية مقارنة بالأسواق المالية التقليدية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة صناعة سوق العملات المشفرة Wintermute.

ويسلط التقرير الضوء على أن البيتكوين صمد في وجه أحدث انخفاض في السوق بشكل أفضل من الأسهم والسندات، حتى مع تراجع مؤشري S&P 500 وناسداك إلى أدنى مستوياتهما في عام وارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة لم نشهدها منذ عام 2007.

وأشار وينترموت إلى أن التراجع الأخير في سعر البيتكوين كان خفيفًا نسبيًا، ولم يكن سوى إعادة زيارة للمستويات التي شوهدت خلال فترة الانتخابات الأمريكية.

تاريخيًا، كان البيتكوين يميل إلى المعاناة من خسائر فادحة خلال فترات التوتر في الأسواق المالية.

وأشار التقرير إلى أن السلوك الحالي يشير إلى “تحول ملحوظ” – مما يجعل البيتكوين أكثر مرونة بشكل متزايد وسط الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وانفصالها، إلى حد ما، عن التحركات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق التقليدية.

سعر الإيثريوم (ETH) اليوم

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انخفضت عملة الإيثريوم بنحو 1% لتتداول عند 1,616.66 دولار.

بلغ أدنى وأعلى سعر خلال اليوم 1,603.37 دولارًا و1,659 دولارًا على التوالي.

وفقًا لبيانات Farside، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية Ethereum صافي تدفق خارجي إجمالي قدره 6 ملايين دولار في 14 أبريل.

وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات خارجة للجلسات الخمس الماضية على التوالي.

سعر XRP وSOL اليوم

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ارتفعت عملة XRP بنحو 0.24%، لتتداول عند 2.13 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال اليوم عند 2.11 دولار وأعلى مستوى لها عند 2.18 دولار.

شهد سعر XRP انتعاشًا حادًا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع من مستوى منخفض بلغ 1.6270 دولارًا إلى حوالي 2.20 دولارًا.

وفقًا لمحلل السوق EGRAG CRYPTO، هناك حالة متزايدة تشير إلى أن XRP ربما يكون قد أسس بالفعل قاعًا في 7 أبريل.

ومع ذلك، أكد EGRAG أنه في حين أن الارتفاع الأخير مشجع، فإن تأكيد انعكاس الاتجاه المستدام سيتطلب بعض المعالم الفنية الحرجة.

وارتفع سعر سولانا بنسبة 0.6% ليتداول عند 129.81 دولارا.

من المقرر أن تطلق كندا أول صناديق التداول المتداولة في البورصة Solana (SOL) في العالم في 16 أبريل 2025، بعد الحصول على موافقة لجنة الأوراق المالية في أونتاريو.

في انحراف ملحوظ عن صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية للعملات المشفرة، ستتضمن هذه المنتجات مشاركة SOL الأصلية.

أكبر الرابحين والخاسرين في سوق العملات المشفرة

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حقق سهم MANTRA (OM) أداءً متميزًا، حيث ارتفع بنسبة 47.58% خلال الـ24 ساعة الماضية ليتداول عند 0.7964 دولار.

وقد أدى الارتفاع الحاد إلى جعلها العملة المشفرة الأفضل أداءً في السوق لهذا اليوم.

يأتي هذا بعد أن عانت عملة OM الخاصة بـ Mantra من انخفاض كبير بنسبة 90٪ في القيمة بعد نقل 227 مليون دولار من الرمز إلى البورصات، مما أدى إلى عمليات بيع حادة.

في حين يعزو فريق Mantra الانهيار إلى ضغوط السوق الأوسع والإغلاق القسري للمواقف من قبل البورصات المركزية ، تستمر التكهنات في الدوران حول السبب الحقيقي وراء الانخفاض السريع في قيمة الرمز المميز.

وحقق سهم ستوري (IP) ارتفاعا مثيرا للإعجاب بنسبة 20.31%، ليصل إلى 4.14 دولار.

كما انضمت شركة رايديوم (RAY) إلى قائمة الرابحين، حيث ارتفعت بنسبة 7.82% إلى 2.14 دولار.

سجلت عملة Toncoin (TON) ارتفاعًا بنسبة 5.05% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 2.93 دولارًا.

واستكملت عملة مونرو (XMR) قائمة العملات الرابحة، حيث أضافت 2.44% لتتداول عند 216.41 دولار.

تصدرت عملة باي (PI) قائمة الخاسرين، بانخفاض نسبته 8.76% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 0.6659 دولار.

انخفض سهم شبكة XDC (XDC) بنسبة 7.36% ليصل إلى 0.07097 دولار أمريكي. وانخفض سهم هيليوم (HNT) بنسبة 7.08% ليصل إلى 3.44 دولار أمريكي.

انخفضت عملة JasmyCoin (JASMY) بنسبة 5.53% إلى 0.01537 دولار، على الرغم من أنها تمكنت من تحقيق مكسب بنسبة 0.56% في الساعة الماضية.

انخفضت أسهم Flare (FLR) بنسبة 5.35% إلى 0.01570 دولار.