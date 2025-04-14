شهدت عملة Mantra (OM) انهيارًا مذهلاً، حيث انخفضت قيمتها بأكثر من 90% خلال فترة 24 ساعة فقط.

تم تداول العملة المشفرة بسعر 6 دولارات تقريبًا قبل الانخفاض، ووصلت إلى أدنى مستوى لها عند 0.37 دولار في 13 أبريل 2025، قبل أن تتراجع قليلاً لتحوم حول 0.80 دولار وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

Mantra (OM) token crash

أدى هذا الانخفاض الوحشي إلى محو ما يقرب من 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية، مما فاجأ المستثمرين وأثار حالة من الذعر على نطاق واسع في مجال العملات المشفرة.

أحد مؤسسي شركة مانترا يلقي باللوم على التصفية القسرية في الانهيار

Copy link to section

كان جون باتريك مولين، الشريك المؤسس لشركة مانترا، سريعًا في نفي الشائعات المنتشرة حول اللعب غير النزيه، رافضًا ادعاءات التداول من الداخل أو التلاعب المتعمد من قبل فريق مانترا.

وأكد المؤسس المشارك أن جميع الرموز التي يحتفظ بها الفريق ومستثمروه تظل مقفلة بموجب جداول استحقاق صارمة، ولم تتأثر بالانهيار.

في منشور لاذع على X ، ألقى مولين اللوم بشكل مباشر على عمليات التصفية القسرية التي نفذتها البورصات المركزية، على الرغم من أنه استبعد Binance من القائمة.

وزعم المؤسس المشارك أن البورصات أطلقت هذه المبيعات خلال ساعات انخفاض السيولة، وهي الخطوة التي من المرجح أن تؤدي إلى تعميق دوامة الأسعار وتدمير حامليها.

في المنشور، قال باتريك: “لقد توصلنا إلى أن تحركات سوق OM ناجمة عن عمليات إغلاق قسري متهورة نفذتها البورصات المركزية على أصحاب حسابات OM. ويشير توقيت الانهيار وعمقه إلى أن الإغلاق المفاجئ لمراكز الحسابات قد بدأ دون سابق إنذار أو إشعار كافٍ”.

كما تساءل عن كيفية حدوث التصفية يوم الأحد خلال ساعات انخفاض السيولة، قائلاً: “إن حدوث ذلك خلال ساعات انخفاض السيولة في مساء يوم الأحد بتوقيت UTC (صباحًا في آسيا) يشير إلى درجة من الإهمال في أفضل الأحوال، أو ربما وضع متعمد في السوق من قبل البورصات المركزية”.

وبحسب المؤسس المشارك، فإن عمليات الإغلاق القسرية أثرت على أصحاب حسابات OM دون سابق إنذار، مما أدى إلى استهداف السوق في أضعف حالاته.

وقد بدأ فريق مانترا تحقيقًا في الحادث، ووعد بمشاركة النتائج مع مجتمعه المضطرب.

وأعلن مولين أيضًا عن خطط لإجراء مناقشة مفتوحة لمعالجة المخاوف ورسم مسار للمضي قدمًا، في إشارة إلى محاولة استعادة الثقة.

تعطل رمز OM يلحق الضرر بسمعة Mantra

Copy link to section

لقد حققت شركة Mantra مكانة بارزة في عالم blockchain، مع التركيز على رمزية الأصول في العالم الحقيقي (RWA) من خلال شراكات رفيعة المستوى مثل Google Cloud وDAMAC Group مما عزز سمعتها.

وقد أدى الاتفاق الذي أبرمته الشركة مؤخراً مع داماك بقيمة مليار دولار، وحصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية من هيئة التنظيم في دبي، إلى تعزيز التفاؤل، مما جعل هذا الانحدار المفاجئ أكثر إزعاجاً.

ألقى الحادث بظلاله على ما كان يُنظر إليه على أنه لاعب واعد في قطاع RWA.

لقد تجاوزت تداعيات هذا الانهيار حدود Mantra، حيث سلطت الضوء على قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بممارسات التبادل المركزي وهشاشة رموز RWA.

وطالبت شخصيات بارزة في الصناعة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة كرونوس للأبحاث هانك هوانج، بضمانات أقوى وشفافية لمنع مثل هذه الكوارث.

علاوة على ذلك، فإن أوجه التشابه مع الكوارث المشفرة السابقة مثل Terra LUNA و FTX لم تؤدي إلا إلى تفاقم القلق.

في الوقت الحالي، أصبح مستقبل مانترا معلقًا في الميزان مع صراعها مع الثقة المحطمة والتقييم المتضرر.

وستكون قدرة الفريق على اكتشاف الأسباب الجذرية للانهيار وإقناع المستثمرين بقدرته على الصمود أمرا بالغ الأهمية.

تشكل هذه الحلقة تذكيرًا صارخًا بالمخاطر الجامحة الكامنة في حدود الأصول الرقمية.